Только война определяет, что есть, а чего нет, - Александр Дугин

01:12 13.08.2024

12.08.2024

Александр Дугин

Победителей не судят. А всех остальных судят. Исключение делается только для победителей. Чтобы восторжествовала наша истина - как в самом большом (цивилизационном, философском, религиозном), так и в самом малом (простейшие факты - обстрелы, жертвы, вторжения, атаки ядерных объектов) смысле - надо как минимум победить.



Война затрагивает онтологию. Именно война выносит решение о бытии: о том, что есть, и том, чего нет. В этом метафизика войны - она может стереть из бытия, а может и наделить бытием. Она делает, как говорил Гераклит, одного господином, другого рабом. Победитель - господин, он есть. Побежденного нет или он - раб, а быть рабом - это еще хуже, чем вообще не быть.



Поэтому напрасны возмущения поведением современных Германии или Японии - по результатам проигранной Второй Мировой войны они рабы Запада, их просто нет.



После конца холодной войны в положения раба оказалась Россия - благодаря Горбачеву, Ельцину и либералам-реформаторам. И благодаря каждому, кто эту сволочь поддержал и покорно записался в очередь в Макдональдс.



Есть такая формула церковного права "вменить в яко не бывшее". Это суд не над правотой, а над бытием. Может, оно в каком-то смысле и было, но отцы повелевают упразднить это бытие, приравнять к ничто. Отцы, правящие над настоящим, победившие в нем, свободно и суверенно, по господски, судят прошлое, выделяя в нем, что было, а чего по-сути не было.



Очевидно, что так поступают не только отцы на соборах, но любая идеология, любая власть. И Оруэлл здесь не высказал никакого "тоталитарного" парадокса - кто управляет настоящим, тот создает свое прошлое. Так поступают все и всегда. Если кто-то хочет оспорить тот или иной вердикт о бывшем и не бывшем, надо все лишь захватить власть, то есть победить.



Путин, как геополитический Спартак, поднял восстание, выводя Россию из небытия. Но Россия будет только тогда, когда победит. Бытие и Победа синонимы.



Россия - это то, что будет.



PS. От этой войны зависит, естественно, и судьба Украины. И не только будет ли она (надеюсь, нет), но и была ли она когда-либо. Бытие не доказывается в прошлом, оно решается в настоящем через акт творения будущего.