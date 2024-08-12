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Стать гуннами , чтобы приблизить тюркский мир к Европе : Курултай прошел в ВенгрииСтать "гуннами", чтобы "приблизить тюркский мир к Европе": Курултай прошел в Венгрии
08:55 13.08.2024

9 августа в парламенте Венгрии в присутствии "представителей двадцати семи народов" открылся очередной Курултай. Основные мероприятия Курултая стартовали в пятницу в Бугаце, в исторической области венгерской Пусты (степи), и продолжались до сегодняшнего дня.

Современные власти Венгрии определяют свой Курултай - обычную игру в кочевников современных венгерских реконструкторов - как "собрание венгерских племен", ставшее традиционным мероприятием по связям Венгрии с родственными венграм тюркскими странами.

Шандор Лежак, вице-председатель Национального собрания Венгрии и многолетний покровитель мероприятия, приветствовал в парламенте делегации на Курултай от имени председателя Национального собрания Ласло Кевера и премьер-министра Виктора Орбана.

По Лежаку, Курултай - это "великий европейский праздник", передающий и обновляющий восточные ценности народной дипломатии "на протяжении тысячелетий". Он проводится в древнем Бугаце, по его словам - "месте паломничества гунно-тюркоязычных народов".

В своем выступлении Лежак утверждал, что на Курултай прибыли лидеры "гуннских и тюркоязычных делегаций".

У Курултая, по его словам, есть не только прошлое, но и современное видение. Он уже давно является совместным праздником молодых традиционалистов и молодых семей.

Лежак подчеркнул, что "родовое сознание" является "общей национальной валютой", которая укрепляет экономические, социальные, культурные и спортивные связи.

Присутствовавший на мероприятии генеральный секретарь Организации тюркских государств киргизский дипломат Кубанычбек Умуралиев заявил, что венгерский Курултай объединяет представителей тюркского мира, тюркоязычных народов, которые празднуют здесь свое общее прошлое и помнят свои общие традиции. В то же время они хотят наладить отношения с другими странами в сфере экономики, образования, торговли и транспорта, отметил он.

Он напомнил, что Венгрия является членом-наблюдателем Организации тюркских государств, участвует практически во всех проектах сотрудничества и у этой организации также есть свое представительство в Будапеште.

Венгрия в настоящее время председательствует в Европейском союзе, и, по его словам, она приблизит тюркский мир к Европе.

Азербайджанский политик Шахин Мустафаев, являющийся по совместительству президентом Тюркской академии, говоря о "древних ценностях тюркских народов", сказал, что продолжение традиций и сотрудничества также повышает чувство защищенности.

Он добавил, что общее будущее строится на многих платформах. Например, по его словам, к 200-летию рождения Шандора Петефи были опубликованы переводы стихов этого венгерского национального поэта первой половины ХIХ века на несколько тюркских языков.

Венгерский антрополог Андраш Жолт Биро - главный организатор Курултая - подчеркнул, что "венгерские традиционалисты" воплотили в жизнь праздник, которого венгры ждали веками (sic!). Сегодня эта инициатива стала настолько масштабной, что здесь представлены все "гуннские и тюркоязычные народы", сказал он.

В ходе последнего Курултая следовало бы обратить внимание на новые нюансы в трактовке официальной венгерской идентичности - на "гуннский" ее аспект. По этому пункту организаторов Курултая следовало бы спросить: кто среди присутствующих делегаций представляет "гуннские народы", а кто - "тюркские народы"? И чем эти самые "гуннские народы" отличаются от "тюркских народов"? В этой логике возникает законный вопрос: а не являются ли венгры "гуннским народом"?

Напомним, что созданная в ХIХ веке учеными-филологами схема "финно-угорских народов" содержит две языковые линии: финскую и собственно угорскую. Венгры в этой финно-угорской схеме относятся к последней линии - к уграм.

Похоже, что по аналогии с этой схемой современные венгерские политические культурологи стали воображать двойственную структуру "тюркского мира", дополняя "тюрок" некими "гуннами", подразумевая под последними именно венгров.

Источник - eadaily.com
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