Фигура молчания: ХАМАС отказался участвовать в переговорах с Израилем

08:59 13.08.2024

Есть ли шанс возобновить диалог противоборствующих сторон



Леонид Самуна



Израиль дал принципиальное согласие на переговоры 15 августа, организованные США, Катаром и Египтом, несмотря на решение ХАМАС отказаться от участия в них. Об этом "Известиям" сообщил советник премьер-министра еврейского государства. Диалог между участниками и посредниками в ближневосточном конфликте снова оказался в подвешенном состоянии: палестинское движение решило, что после убийства главы политбюро ХАМАС в Тегеране и действий ЦАХАЛ в секторе Газа в подобных переговорах нет смысла. Непонятна до сих пор и реакция Ирана на ликвидацию Хании на своей территории. В некоторых СМИ пишут, что Иран отказался от военного ответа, некоторые - ждут атаки как раз до 15 августа. Что происходит в регионе и есть ли шанс на возобновление переговоров по сектору Газа - в материале "Известий".



Израиль дал согласие на диалог с ХАМАС



Палестинское движение ХАМАС отказалось принять участие в инициированных США, Египтом и Катаром и намеченных на 15 августа переговорах о прекращении огня в секторе Газа и поэтапном освобождении заложников. ХАМАС объяснил свое решение убийством 31 июля главы политбюро движения Исмаила Хании в Тегеране, а также действиями ЦАХАЛ в секторе Газа.



Тем не менее канцелярия премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху же заявила, что делегация еврейского государства в любом случае примет участие в запланированных переговорах. Решение ХАМАС там назвали показателем действительного настроя к заключению соглашения и прекращению боевых действий.



- Израиль дал принципиальное согласие на участие в нынешнем раунде переговоров. Отказ ХАМАС лишний раз доказывает, что террористы не хотят ни сделки, ни прекращения военных действий. Израиль не оставляет попыток освободить своих граждан любым способом - как за столом переговоров, так и военным путем, - заявил "Известиям" советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.



Эксперты при этом подчеркивают, что убийство Хании действительно могло стать решающим в вопросе принятия решения об участии в переговорах со стороны ХАМАС. Так, президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде говорит "Известиям", что это действия со стороны Израиля сильно меняют переговорный процесс, поскольку именно Хания был главным переговорщиком. Теперь же многое будет зависеть от нового лидера политбюро ХАМАС Яхьи Синвары, которого отличает более жесткий подход.



В то же время заявления и действия что ХАМАС, что Израиля существенно отличаются, обращает внимание зампредседателя Ассоциации российских дипломатов и профессоров НИУ ВШЭ Андрей Бакланов.



- Идет взаимное маневрирование. Помимо тех переговоров, которые готовились, у них есть закрытые каналы связи, которыми они энергично пользуются. Это можно назвать ближневосточной традицией. В свое время Мухаммед Хайкал, самый знаменитый египетский журналист, опубликовал двухтомник секретных документов о закрытых каналах между арабами и Израилем, поэтому здесь нет ничего нового, - напомнил он в разговоре с "Известиями".



Эксперт добавил, что маневрирование будет продолжаться, поскольку предпосылок для заключения какого бы то ни было соглашения не просматривается.



Что сейчас происходит на Ближнем Востоке



За последнее время произошло несколько событий, которые существенно усложнили условия для эффективных переговоров. Помимо убийства Исмаила Хании это ликвидация одного из лидеров ливанского движения "Хезболла" Фуада Мохсена Шокра в результате удара по пригороду Бейрута (движение при этом не признало его гибель). Этому предшествовала атака на оккупированные Израилем Голанские высоты.



Недавние удары ЦАХАЛ по сектору Газа также могут служить одной из причин прерывания переговоров со стороны ХАМАС. 10 августа Армия обороны Израиля нанесла ракетный удар по штабу палестинского движения в школе "Аль-Табиин". Власти Газы сообщили, что в результате атаки погибло 90 человек, а десятки получили ранения разной степени тяжести.



Этот инцидент привлек широкое внимание мировой общественности. Действия Израиля жестко осудила Турция, назвавшая действия ЦАХАЛ преступлением против человечества. Не остались в стороне и европейские государства, включая Германию, Великобританию и Францию, там тоже выступили с осуждением израильского удара по школе.



Так же отреагировали на действия израильских военных в России. "С сожалением отмечаем, что подобные удары в секторе Газа, жертвами которых становятся мирные жители, носят систематический характер. Призываем израильскую сторону воздерживаться от атак на гражданские объекты. Считаем, что им нет и не может быть оправдания", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



ЦАХАЛ при этом отрицает свою причастность к удару по гражданскому населению и подчеркивает, что он наносился по штабу ХАМАС, где находились десятки боевиков. Представитель Армии обороны Израиля также призывает не ориентироваться на цифры, предоставленные властями Газы и ХАМАС, без предварительной проверки данных.



- По разведданным, на территории этого комплекса было 15–25 террористов. Комплекс использовался как оперативный центр ХАМАС и "Исламского джихада", - сказала "Известиям" представитель ЦАХАЛ Анна Уколова.



Она также добавила, что нанесенные удары не могли привести к таким последствиям. "На территории комплекса расположены школа и мечеть. Удар был нанесен по мужской части мечети после проверки, что там нет женщин и детей, - отмечает Уколова. - Перед этой атакой, как и перед множеством других на протяжении последних 10 месяцев, было принято множество усилий, чтобы снизить удар по мирному населению".



Почему Иран не ответил на убийство Исмаила Хании



Еще один фактор текущей эскалации напряжения в регионе - неизвестность по поводу того, как ответит Тегеран на убийство Хании на своей территории и последует ли этот ответ в принципе. 6–7 августа СМИ распространили информацию, что удар Ирана может и вовсе не состояться. Ранее сразу несколько государств призвали власти Исламской Республики проявить сдержанность. В частности, по сообщениям Reuters, с таким призывом выступила Россия. Кроме того, воздержаться от дальнейшей эскалации ситуации в регионе призывали Великобритания, Франция и Германия.



Также 12 августа появилась информация, что израильская разведка получила данные, согласно которым Иран совершит планируемую атаку на еврейское государство до 15 августа, дня на который изначально были запланированы переговоры сторон. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на разведывательное ведомство.



Эксперты по-прежнему считают, что удар Тегерана может состояться.



- Сейчас многое зависит от того, каким будет удар Ирана, насколько он будет масштабным, насколько он может привести к региональной войне с вовлечением внешних акторов. Если подключится Ось сопротивления, то военные действия будут продолжаться. Если же Иран не сможет дать внятный ответ, устраивающий аудиторию, которая сейчас ожидает удара, то темпы военных действий в секторе Газа пойдут на спад, - считает Мурад Садыгзаде.



Стороны способны вернуться к переговорам по прекращению огня, однако это зависит от целого ряда факторов. ХАМАС действительно может ожидать удара Ирана, для того чтобы проанализировать дальнейшие возможности Израиля и масштабы противостояния.



Специалисты считают, что в данный момент отсутствуют позитивные моменты во взаимодействии противников. При этом есть мнение, что, достигнув пика эскалации, конфликт вполне может пойти на спад и стороны сумеют найти какие-то компромиссные решения. Хотя признаются собеседники "Известий", ожидать такого развития событий до конца года пока не стоит.