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На Украине применяется химическое оружие?
09:00 13.08.2024

Новая беда в зоне СВО: Странная болезнь косит Николаев. Зараженных уже 12 тысяч

В зоне СВО появилась новая беда. Жителей Николаева и области косит странная болезнь. Люди жалуются на головные боли, тяжесть в груди и сдавливание в горле. Заразились 12 тысяч человек.

В Николаевской области распространяется неизвестная болезнь. Жители жалуются на сильные головные боли, тяжесть в грудной клетке, быструю утомляемость и сдавливание в горле. Киевский режим пытается все списать на новую вспышку ковида, однако подпольщик Сергей Лебедев считает, что дело тут в другом:

Симптомы напоминают применение боевых отравляющих веществ в малых дозах. Уже по области зарегистрировано 12 000 случаев.

Слухи о применении химоружия подтвердили и бойцы группы "Аида" спецназа "Ахмат", по позициям которых в Курской области ударили сначала из РСЗО, а позже - 155 снарядами, содержащими, предположительно, гексахлорэтан. Личный состав сразу использовал индивидуальный противохимический пакет и промыл слизистую, благодаря чему удалось избежать последствий для здоровья. Тем не менее несколько человек остались под наблюдением токсиколога.

ВСУ прибегли к химическому оружию?

Сергей Лебедев считает, что новая хворь в Николаеве действительно может быть тестовым вариантом готовящейся химической атаки. С ним согласен и микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин. В эксклюзивном интервью Царьграду он отметил, что подобный сценарий вовсе не исключен:

Я думаю, что-нибудь применили, скорее всего. Уже на нашей территории. Что, конечно, является вопиющим фактом и, соответственно, требует принятия неотложных мер. Я считаю, что такие факты не должны остаться без ответа. И давно пора начинать охоту за главарями террористического киевского режима. Без этого победить терроризм ни в одной стране мира не удавалось.

Эксперт напомнил, что ВСУ и в прошлом прибегали к подобным методам:

ВСУ уже применяли хлорпикрин, еще в 2022 году, насколько я помню, в Сватово. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов говорил о том, что в Краматорск прибыло несколько вагонов с западными снарядами, которые содержали химические вещества CA, CR, CZ. Это считается, скажем так, оружием нелетальным. Но все зависит от концентрации. Если большая концентрация того же CR, это вполне летальное оружие.

Украина убивает сама себя?

В июле также поступали сообщения о вспышке неизвестной болезни в Херсонской области. Киевский режим попытался списать все на тиф, однако пресс-секретарь губернатора региона Владимира Сальдо сообщил, что власти пытаются скрыть эпидемию холеры. В то же время обозреватель Царьграда Юлия Банишевская отмечала, что распространившееся заболевание могло стать результатом применения биологического оружия:

Не исключено, что вспышка в Херсоне - последствия прошлогодней диверсии. А может, и результат деятельности украинских биолабораторий. Минобороны России исследует обнаруженные в них 240 различных патогенов опасных болезней, включая сибирскую язву и холеру.

Замолчать катастрофу не удалось. Информацию о стремительном распространении болезни и гибели боевиков ВСУ подтверждал глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук. При этом спасать своих солдат Киев не спешил.

Холера продолжает методично убивать. И для украинской армии это серьезная угроза. Заболевших нужно изолировать, на территории вводить жесткий карантин. Но ни о чем подобном речи нет - Киеву проще отмолчаться, чем спасать своих солдат,

- сообщала Юлия Банишевская.

Предупреждения Минобороны

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов не раз привлекал внимание к нарушению Украиной Конвенции по запрещению химического оружия. По данным Минобороны, было зафиксировало свыше 400 таких случаев.

Более того, Киев применял запрещенный хлорпикрин еще до начала СВО. По словам Кириллова, боевики ВСУ распылили вещество перед тем, как сжечь одесский Дом профсоюзов в 2014-м. Однако ни страны Запада, ни представители Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ничего по этому поводу не сказали.

Особую обеспокоенность вызывают заявления представителей ВСУ о наличии в их распоряжении фосфорорганических соединений, включая аналоги боевого отравляющего вещества "Табун",

- отмечал на одном из брифингов генерал-лейтенант.

Также Кириллов предупреждал и о попытках Киева задействовать биологическое оружие. При поддержке США Украина ставит эксперименты с возбудителями смертельных болезней вроде холеры, чумы, сибирской язвы и другими и их переносчиками - в первую очередь комарами и клещами.

Кириллов считает, что зараженных насекомых планируют транспортировать в Россию в контейнерах при помощи беспилотников. При этом вероятные жертвы среди гражданских вражеский режим и его союзников не пугают.

Источник - Царьград
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