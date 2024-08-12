|12:10 Россия может принять законы, запрещающие мигрантам работать практически везде. Что, если все они вернутся в Таджикистан?
12:05 В Киргизии в работе на узбекскую мафию подозревают экс-главу Таможни генерала Айдарова
11:36 В Ираке хотят официально снизить брачный возраст для девочек до девяти лет
11:02 Венгерская рапсодия для трубы с нефтью. Киев спровоцировал новую эскалацию энергетического кризиса в Европе, - МК
10:33 Бокс убрали из программы Олимпиады-2028. МОК продолжает идиотничать
10:19 Где разведка, где укрепления? У генерала Гурулева много вопросов к генералу армии Шойгу
10:10 "Газпром" продолжает подавать газ на Украину - на $110 млн. за 5 дней. Миру - мир
10:03 Правда о вторжении в Курскую область, - Царьград
09:33 Террористы расшатывают альянс Пекина с Исламабадом, - В.Скосырев
09:13 Трамп назвал самую большую угрозу человечеству - это "ядерное потепление" (интервью Маску)
09:00 На Украине применяется химическое оружие?
08:59 Фигура молчания: ХАМАС отказался участвовать в переговорах с Израилем
08:55 Стать "гуннами", чтобы "приблизить тюркский мир к Европе": Курултай прошел в Венгрии
01:12 Только война определяет, что есть, а чего нет, - Александр Дугин
00:46 Правительство Ирана дистанцируется от войны с Израилем, - И.Субботин
00:17 Россия нужна была Эрдогану, как рычаг для больших уступок от Запада, - Ариф Асалыоглу
00:14 Из-за разногласий с президентом. Подал в отставку вице-президент Ирана Джавад Зариф
00:10 Курдский фактор: арабские племена восстали против ставленников США, - Дм.Поляков
00:01 Китай раздвигает свои границы с помощью новых деревень, - В.Скосырев
|20:24 В Азербайджане обнаружены курганы, хранящие следы Ходжалы-Гедабекской культуры
19:51 Коммунисты-маоисты пытались выставить кандидатов в Челябинскую гордуму. Не разрешили
19:24 Вынесен приговор начальнику управления миграционной службы области Абай Гульвире Доненбаевой
19:07 Путин опять посовещался с генералами. "Противник проник..."
18:42 Игры гермафродитов и релокантов: На ОИ-2024 позолотили лиц без пола и родины, - СП
18:38 Почти 60% выпускников вузов пока не нашли работу - министр занятости Узбекистана
18:19 Скончался бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мишин
18:16 Прогнившая медаль – как символ коррозии олимпизма, - А.Белов
18:13 Слабость Путина - в осторожности, - Жан-Жак Мунье
17:25 Москва. Глава узбекского землячества Баратов получил 4 года колонии за пост о петухах
12:15 Проклятие олимпийских богов, - Ю.Борисов
12:10 Из-за проблем в энергетике Польша стремительно движется к катастрофе, - Агнешка Зелинска
12:08 Юджель Оздемир: Как Германия из "экономического чуда" превратилась в "больного человека" Европы?
12:00 "Дьяволиада": МОК и Макрон вновь бросили вызов всем верующим
11:55 Asia Times: в США обсуждают санкции против государств, отказывающихся от доллара
11:51 А.Яшлавский: В Швеции дебатируют Закон о "стукачах" на нелегальных мигрантов
11:49 Aydinlik Gazetesi: Парадокс Ферми. Почему земляне до сих пор не встретили инопланетян
11:20 Правила присвоения статуса беженца изменились в Казахстане
10:38 Айнур Курманов: Стремительная украинизация Киргизии
09:19 Быть беде! Тибетский Кайлас испустил дымный столб
09:14 Литий правит бал: что стоит за попыткой госпереворота в Сербии, - Дм.Ростов
09:10 Армения еще поживет. В Баку решили отложить вопрос Зангезурского коридора, - Игорь Кармазин
08:16 Региональные банки КНР стали прекращать прием платежей из России
07:39 Москва обязана вмешаться в судьбу пророссийского казахстанского "сидельца" Ермека Тйчибекова
00:44 Иван Охлобыстин: Как я отношусь к украинцам… Мы не сможем сосуществовать
00:40 Харрис и Уолз вырываются вперед. Демократы склонили на свою сторону "колеблющиеся штаты"
00:28 Операция "Вавилон". Как Запад заселяет Россию мигрантами, - Ю.Банишевская
00:20 Революция в Бангладеш не стала концом истории. Шейх Хасина улетела, но обещала вернуться
00:19 О послевоенной модели общества, - Максим Калашников
00:13 Эр-Рияду пытаются вернуть роль израильского щита, - И.Субботин
00:10 Колониальная карма. Миграционно-криминальный кризис в Северной Америке и Западной Европе имеет 2 причины, - Д.Ашимбаев
00:06 Баварского премьера Маркуса Зедера прочат в канцлеры Германии
|Трамп назвал самую большую угрозу человечеству - это "ядерное потепление" (интервью Маску)
09:13 13.08.2024
Самая большая угроза для человечества - это "ядерное потепление", заявил экс-президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп в интервью предпринимателю Илону Маску. Трансляция шла на странице Маска в X (бывший Twitter).
"Самая большая угроза - это не глобальное потепление. […] Самая большая угроза - это ядерное потепление, потому что сейчас у пяти стран есть значительный ядерный арсенал. Нельзя допустить, чтобы из-за людей вроде [президента США Джо] Байдена случилась какая-нибудь глупость", - сказал Трамп.
Экс-президент при этом выразил мнение, что проводимая действующей администрацией политика может "привести к третьей мировой войне".
С таким же заявлением Трамп выступил в ноябре 2023 года. Тогда в интервью американской испаноязычной телекомпании Univision он сказал, что в мире есть "определенные места, где безумцы контролируют самое мощное оружие в истории", и если его решат применить, то это будет не как Первая или Вторая мировая война, а "ядерное уничтожение".
В феврале 2023 года Джо Байден заявил, что считает глобальное потепление более серьезной угрозой для будущего человечества, чем ядерная война.