Трамп назвал самую большую угрозу человечеству - это "ядерное потепление" (интервью Маску)

09:13 13.08.2024

Самая большая угроза для человечества - это "ядерное потепление", заявил экс-президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп в интервью предпринимателю Илону Маску. Трансляция шла на странице Маска в X (бывший Twitter).



