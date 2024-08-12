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Террористы расшатывают альянс Пекина с Исламабадом, - В.Скосырев
09:33 13.08.2024

12.08.2024

Китай попал в Исламской Республике в ту же западню, что и США
Владимир Скосырев

Сепаратисты все чаще нападают на китайских специалистов, работающих в Пакистане. Под угрозой оказался экономический коридор, который связывает западный Китай с Индийским океаном. Этот коридор – важная часть инициативы "Пояс и путь", действующей во многих странах. Обстановка настолько тревожная, что эксперты задаются вопросом: не ослабит ли Пекин поддержку своего стратегического партнера в Южной Азии.

Бунты в портовом городе Гвадар на юго-западе Пакистана продолжаются две недели. У наблюдателей нет уверенности в том, что Исламабад восстановит стабильность. А ведь на карту поставлена судьба крупнейших проектов, на которые дает деньги Пекин. Как пишет South China Morning Post, Китай неоднократно обращался с призывом к Исламабаду усилить меры безопасности. Но ситуация ухудшается.

Учащаются демонстрации протеста против строительства с помощью Китая объектов инфраструктуры, плотин, портов. Это беспрецедентный вызов для порта Гвадар, экономического коридора и даже для китайско-пакистанских отношений, который Пекин называет всепогодными.

В Гвадаре происходили столкновения между силами безопасности и демонстрантами из националистического движения белуджей. Пакистанская армия заявила, что в ходе стычек погиб один солдат, 16 было ранено. А белуджи говорят, что десятки их товарищей были арестованы, в городе отключена связь по мобильным телефонам и интернету.

Провинция Белуджистан богата минеральными ресурсами, но там больше, чем в других регионах, бедноты. Именно в этой провинции расположен порт Гвадар, главная цитадель экономического коридора, в который Китай вложил свыше 60 млрд долл.

Лю Цзяньчао, глава департамента международных связей ЦК КПК, побывал в Пакистане. Он, как сообщила газета Dawn, сказал, что нападения на китайских специалистов – это главная угроза для экономического коридора. "Доверие дороже золота. И главной причиной, подрывающей уверенность китайских инвесторов в пакистанские проекты, стала неясность по поводу того, сумеет ли Исламабад гарантировать безопасность", – пояснил Лю.

Дженнифер Муртазашвили, эксперт по Азии, работающая в США, говорит, что несмотря на усилия Пакистана укрепить безопасность, ситуация обостряется. Отсрочки с выполнением проектов, их срыв, угрозы нападений – все это увеличивает риски и затраты Китая. И если атмосфера нестабильности сохранится, то это может вынудить Китай сократить масштаб и темп предоставления инвестиций Пакистану. Причем это проблема не только Пакистана. И в других нестабильных регионах Китай сталкивается с такими же трудностями, утверждает Муртазашвили.

Аналогичную точку зрения высказывает Ванда Фельбаб Браун, старший научный сотрудник института Brookings в Вашингтоне. По ее словам, растут сомнения в том, что Пакистан сумеет обеспечить безопасность китайских специалистов. "В некоторых частях страны, включая район порта Гвадар, усилились антикитайские настроения. Там зафиксировано больше атак террористов. А в марте подрывник-самоубийца совершил нападение на автомобиль, перевозивший китайцев в провинции Хайбер-Пахтунхва. Пять китайских граждан погибли. Тогда Пекин призвал Исламабад принять решительные меры против боевиков".

По существу, подчеркивает Фельбаб Браун, то, с чем сталкивается Китай, испытали на себе и Соединенные Штаты в Пакистане ранее. Во-первых, это политическая нестабильность, ощущение незащищенности у американцев. Во-вторых, методы управления страной, которые используют власти, вызывают глубокое недовольство у населения. Тем не менее отказ Пекина от таких больших проектов, как экономический коридор и Гвадар, маловероятен.

В беседе с "НГ" Глеб Макаревич, научный сотрудник ИМЭМО РАН, отметил: "Дискуссии между Пакистаном и Китаем ведутся давно. Во-первых, это сугубо экономические вопросы – несдача объектов в срок, недостаток капиталовложений, неумелое, некомпетентное управление проектами с пакистанской стороны. Второй комплекс проблем – это терроризм. Проекты Китая пролегают через территории, где низкий уровень жизни. Там люди возмущаются тем, почему Исламабад дает возможность зарабатывать китайцам, а не местным. К этому добавляется угроза со стороны экстремистов. Если раньше нападали на китайских работников на стройках, то в последние полтора-два года нападают, например, на Институт Конфуция. То есть бьют по всем гражданам Китая".

Источник - НГ
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