Правда о вторжении в Курскую область, - Царьград

10:03 13.08.2024 Правда о вторжении в Курскую область из первых рук: Интервью с выжившими без цензуры



Выжившие русские жители с оккупированных врагом территорий Курской области рассказали Царьграду правду о вторжении.



Корреспонденты Царьграда находятся в Курске уже третий день. Обстановка тяжелая. Эвакуировано уже свыше 20 тысяч человек, судьба порядка двух тысяч человек остается неизвестной.



"Мы два дня ездили по разным ПВР. Я не называю их названия в целях безопасности людей, которые там находятся. Их огромное количество. И когда я брала интервью, мне практически каждый человек говорил о том, что они не знают судьбу либо своих соседей, либо своих близких родственников. Не знают о судьбе своих знакомых из соседних сел. И слушать их было очень страшно", - рассказывает корреспондент Царьграда Дарья Пронкина.



Связь в регионе, особенно на территориях, находящихся под врагом и рядом с линией боевого соприкосновения практически отсутствует. Люди не имеют возможности дозвониться ни в Суджу, обстановка в которой и вокруг которой скрыта туманом войны, ни в окрестные села. Украинцы радостно публикуют видео чуть ли не из центра Суджи. Военэксперты говорят: видео старые, еще с первых дней вторжения, наши прочно держат районный центр.



В полной суматохе, хаосе люди эвакуировались из Суджи и прочих населенных пунктов. По данным врио губернатора Алексея Смирнова, русская армия не контролирует уже 28 населенных пунктов. Люди бежали оттуда, особенно опасными были первые дни.



"Рассказывают истории о том, что их знакомых останавливали какие-то военные в непонятной форме и после этого люди не выходили больше на связь. В общем, была такая суматоха 6-7-го числа, когда люди сами эвакуировались. Я подчеркиваю слово "сами". Не было никаких автобусов предоставлено людям", - рассказывает Пронкина. Люди эвакуировались на своих авто, на попутках. Кому как повезло…



Без цензуры



Люди рассказывали нам, что происходило и происходит в регионе. У каждой семьи - потери. Кто-то лишился дома, кто-то - родственников. Судьба многих родных и соседей людям просто неизвестна.



"Когда я писала с ними интервью, все они просили обязательно все это опубликовать без цензуры, не вычеркивая ничего, не приукрашая. Потому что они хотели, чтобы их истории были опубликованы в СМИ, что мы и сделали", - говорит Дарья Пронкина.



Жители Курской области очень хотели, чтобы Путин узнал о происходящем. И ругали командование русской армии, которое обещало, что все будет под контролем…



"И то, что сегодня Алексей Смирнов набрался смелости и признал, что в Курской области не все хорошо, и то, что враг никуда не бежит, он не испуган, и что ситуация стабилизируется. Ситуация не стабилизируется, ситуация по-прежнему остается сложной", - говорят журналисты.



Забота



Сейчас в ПВР находятся тысячи людей. Им везут продукты, вещи, детям - игрушки. Бежавшие от врага признают: поддержку и заботу они чувствуют.



"Это правда, мы это все видели. При нас в столовую санатория, где сейчас ПВР, мужчина, какой-то бизнесмен, прислал полтонны фарша. Он говорит: я могу вот этим помочь, чтобы люди были сыты, чтобы люди не чувствовали, что их бросили", - рассказывают журналисты Царьграда.



А еще люди очень благодарны русским солдатам. В том числе силам ПВО. Отражение атак вражеских ракет и дронов происходит постоянно и идет достаточно эффективно.



Люди исчезали



Пожилая жительница приграничного села Малая Локня Людмила Погореленко, которая успела бежать до прихода боевиков ВСУ, рассказала о первых сутках наступления и сообщила, каким образом пропадали люди.



Женщина вспоминает, что обстреливать Малую Локню, которая находится в 13 километрах от границы, начали в ночь с 5 на 6 августа. По ее словам, жителям приходилось прятаться. Наутро ситуация стала только хуже:



"Как начали бить, как начали… Ночь били. А с утра вообще страшенно было. В подвале сидели. Ракеты летели и вертолеты, и вот знаете, как с автоматом стреляют".



Оставаться в селе и дальше было опасно, поэтому за Людмилой Дмитриевной приехала дочь. Вместе они покинули населенный пункт:



"Сказали мне: "Быстро собирайся." И я как была и в чем была - кинули меня и повезли меня на Льгов. Такие удары были, вообще страшно. В Льгов приехали - там родственница наша. Попили чай, и дочка Света позвонила и говорит, что уже в Курске, в ПВРе. И говорит, чтобы приезжали. Нас приняли, а к вечеру уже не брали сюда никого - все занято было".



Женщина также рассказала, как во время вторжения происходили похищения людей. Свидетелем стал ее сосед, которому удалось добраться до безопасных районов, хоть и не невредимым:



"Моего сына бывшая жена поехала в село Погребки. А их какие-то военные схватили. Они на "Ниве" были. За рулем сосед наш был и еще один мужчина. И вот он лежит тут на Сумской в больнице. Его простреляли. А ее до сих пор нет. Вот с 6 августа ее найти не можем. Узнать ведь не у кого. Пропала без вести".



Мы не беженцы



Сергей и Вера Горофоновы из слободы Гончаровка Суджанского района Курской области. Населенный пункт находится всего в 7,5 км от границы с Украиной. Во время эвакуации супруги успели взять с собой лишь паспорта.



"Не пишите про нас, что мы беженцы. Ну какие же мы беженцы? Мы в своей стране. Разве мы беженцы? Это так обидно. Не пишите, пожалуйста, так", - очень попросили пережившие атаку боевиков люди перед интервью.



По словам Веры Горофоновой, все началось около 3 часов ночи. За время спецоперации люди привыкли к грохоту на границе, но в тот раз все было по-другому. Взрывы были очень близко.



"Дым столбом черный. Такой дым. Ужас просто, и он расползается туманом. Сюда смотрим - огонь полыхает со стороны станции. Оказалось, что горгаз. Оказалось, что перебили трубу", - вспоминает пенсионерка со слезами на глазах.



К этому времени местные жители уже начали собираться и покидать населенный пункт. Вере и Сергею эвакуироваться было некуда, поэтому они остались. В течение получаса в Гончаровке пропали связь и свет.



"Мы в машину сели, чтобы хоть чуть-чуть телефоны зарядить. Парень кричит: "Тетя Вера, вы где? Почему же вы Коле не отвечаете?" - вспоминает Вера.



Коля - это сын пожилой пары, который проживает в Белгороде. Увидев новости в интернете, он связался со знакомым в Курской области и попросил проведать родителей. Это и спасло им жизнь.



"Он [парень] нам кричит: "Скорее, быстрее машину выгоняйте и выезжайте отсюда. За колхозом за Гончаровкой танки стоят наши, но если сейчас ВСУ пульнут, то нас не будет. Бегом... " - вспоминает пожилая женщина.



В итоге Вера и Сергей сели в машину в чем были и поехали. Так спешили, что забыли взять лекарства от диабета, прихватили лишь паспорта. Сейчас пара находится в пункте временного размещения. Во время интервью как раз подвезли необходимые лекарства и одежду для эвакуированных.



За сутки врага не прогнать



Ахра Авидзба, герой ДНР, полковник, командир Дикой дивизии Донбасса, заявил о враге, хозяйничающем в Курской области: за сутки не прогнать.



Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов во время совещания с Путиным открыл то, о чем военные предпочитали молчать: русская армия не контролирует 28 населенных пунктов в регионе, там, вполне возможно, хозяйничает враг. Эта горькая правда, озвученная на самом высоком уровне, остудила военблогеров и политиков, кто кричал о скорой победе.



"Сам я доклада не видел, выезжал к ребятишкам. Слова словами, доклады докладами, но свое видение должно исходить из того, что ты можешь оценить своими глазами", - говорит в интервью Царьграду Ахра Авидзба.



Он подчеркивает, что отразить это нападение киевской военной элиты, атаку, на которую киевский режим, похоже, делал ставку, было бы очень сложно. Враг готовил наступление долго, всего не предугадать. Авидзба докладывает: его ребята уже прибыли в Курскую область, развернуты и приступили к выполнению боевых задач. Однако скоро ситуация не разрешится и враг не уйдет из региона так быстро, как многим хотелось бы.



"Мы не можем все сделать за день. Это невозможно. Силовики могут за день задержать преступника, но на войне не такой принцип, оно так не работает. Армия раскрывается, у пехоты, артиллерии, разведки - у каждого есть свои задачи. И чтобы это стало единым механизмом, должно пройти от суток до 10. Посмотрим, что будет на десятые сутки", - говорит командир. Источник - Царьград

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1723532580





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- Сборная Казахстана завершила олимпиаду в Париже с семью медалями

- Сезонность и меры Правительства – главные факторы снижения цен на социальные продукты питания

- Итоги госаудита деятельности НИШ подвели в Высшей аудиторской палате

- Депутат Азат Перуашев высказался о перспективах развития промышленности Казахстана

- "Если посланный статьей Токаева импульс обретет плоть и кровь, это благотворно повлияет буквально на все"

- В Минздраве на очередном заседании коллегии подведены итоги за полгода

- О пресечении фактов незаконных махинаций с земельными участками

- Активы возвращенные Антикоррупционной службой по делу Қ. Сатыбалдыұлы

