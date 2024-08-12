 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Газпром" продолжает подавать газ на Украину - на $110 млн. за 5 дней. Миру - мир
10:10 13.08.2024

У "Суджи" есть транзит: газ на 110 миллионов долларов ушел в Европу после захвата ГИС
12 августа 2024

Транзит российского газа через Украину после захвата ВСУ газоизмерительной станции "Суджа" продолжается восьмой день. Ни одна из сторон не дает официальных комментариев. За это время через Украину подали почти 240 млн кубометров, стоимость которых на европейских рынках после роста цен составляет $ 110 млн. "Нафтогаз Украины" получит за транпортировку в эти дни почти $ 14 млн.

С 6 по 11 августа транзит российского газа через газоизмерительную станцию "Суджа" составил более 236 млн кубометров. Такие данные публикует "Оператор ГТС Украины". "Суджа" осталась единственным маршрутом, по которому "Газпром" транспортирует газ через Украину в Европу.

После захвата ВСУ газоизмерительной станции цена топлива на европейских биржах стремительно выросла - более чем на $ 45 за тысячу кубометров. Утро 12 августа биржа TTF начала с $ 466. При такой цене стоимость поставленного через Украину топлива составляет $ 110 млн. Очевидно, "Газпром" получит меньше, так как экспортирует по долгосрочным контрактам, в которых стоимость привязана к биржевым котировкам, но с временным лагом.

В свою очередь, "Нафтогаз Украины", который выступает посредником в транзитном контракте может рассчитывать на $ 13,7 млн за транзит через "Суджу". "Газпром" обязан оплачивать законтрактованные 110 млн кубометров вне зависимости от фактических поставок. Но так как еще один пункт, "Сохрановка", был закрыт весной 2022 года украинской стороной, с чем не согласен "Газпром", то оплата, очевидно, ведется только за объемы, зарезервированные по "Судже" (72 млн кубометров в сутки).

Ни одна из сторон не комментирует ситуацию с транзитом российского газа. Анонимный советник Владимира Зеленского только сказал The Washington Post, что ВСУ взяли контроль над ГИС "Суджа", но Киев не будет использовать ее как рычаг давления, так как мог перекрыть транзит, который идет по его территории, и ранее.

Возможно, киевский режим ожидает действий со стороны российской стороны, чтобы попытаться в очередной раз представить Россию как ненадежного партнера, который ставит энергобезопасность Европы под угрозу. Эксперты отмечали EADaily , что Москва оказалась перед дилеммой и многое зависит от сроков, за которые российская армия сможет выбить ВСУ из Курской области. ГИС "Суджа" находится на самой границе.

По данным "Оператора ГТС Украины", номинация на транзит российского газа 12 августа составляет 39,55 млн кубометров. Основные объемы, почти 36 млн кубометров, как сообщает Eustream, пойдут в Словакию и далее - в страны ЕС. Остальное - в Молдавию. Данные словацкого оператора говорят, что на 10.20 в газовые сутки 12 августа (с 6.00) с Украины на пункт "Велке Капушаны" уже подали 6 млн кубометров.

Источник - eadaily.com
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