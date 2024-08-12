Где разведка, где укрепления? У генерала Гурулева много вопросов к генералу армии Шойгу

10:19 13.08.2024 Генерал Гурулев: Не верю, что Генштаб не знал о сосредоточении вражеских войск у границ Курской области

Куда делись проинспектированные Шойгу прошлой осенью 9 резервных полков на госгранице? И кто безграмотно строил, да так и недостроил там полевые укрепления за 15 млрд рублей?

Сергей Ищенко

Генерал Гурулев: Не верю, что Генштаб не знал о сосредоточении вражеских войск у границ Курской области



Почти неделю ошеломленное российское общество пытается понять: что и как на самом деле происходит сегодня в Курской области? А главное: как вообще стало возможным, что враг весьма ограниченными силами который день топчет и топчет российскую землю?



А наши военные, несмотря на успокаивающие рапорты начальника Генштаба Валерия Герасимова президенту России, пока даже толком не сумели стабилизировать линию боевого соприкосновения на этом участке? Во всяком случае, из мест боестолкновений в понедельник продолжали поступать сообщения о новых попытках сил вторжения занять села Белицы и Мартыновку.



12 августа свою достаточно резкую точку зрения по этому поводу высказал заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Который, между прочим, по его же признанию только что вернулся из-под Курска, куда на минувшей неделе помчался вывозить родственников из зоны боев.



Вот мнение этого опытнейшего военачальника, в прошлом командующего 58-й общевойсковой армии, а затем - заместителя командующего войсками Южного военного округа: "Проблема в том, что для нашей группировки прикрытия госграницы это (вторжение украинских военных, начавшееся 6 августа 2024 года - "СП") стало неожиданностью…



Да, приняты какие-то меры, задействовали срочников, но нет войскового способа охраны госграницы, нет резервов и вторых эшелонов. У пограничников нет реальных сил и средств разведки - это задача старшего начальника. Если ВСУ два месяца к этому готовились, то как мы этого не видели?.. Я не верю, что не знали о сосредоточении вражеских войск".



И правильно не верите, товарищ генерал. Потому что очень похоже - никто не верит из здравомыслящих людей. Ведь Курская и прилегающая к ней Сумская область Украины - это не глухая тайга. А главным образом поля, перелески, густая сеть дорог и лесополосы.



При современных средствах разведки наглухо упрятать в них впритык к линии государственной границы и втайне от сопредельной стороны тысячи солдат, сотни самых разных машин (в том числе и бронированных, среди которых десятки танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров), практически невозможно.



По сути, о том же самом на днях высказался и заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир "Ахмата" генерал-майор Апти Алаудинов: "В этих населенных пунктах у нас не было никаких сил, ни средств, ни ресурсов. Была одна линия обороны - это граница. Противник вначале прошел между нашими опорными пунктами, потому что дистанции были просто огромными - это раз. Потом уже выгнал технику и уже прямым рывком зашел вглубь нашей территории".



Такого же мнения придерживается, например, и неназванный источник американского издания Bloomberg в Кремле. Ссылаясь на которого это СМИ сообщает, что "высокопоставленные чиновники (в Генштабе и Минобороны - „СП"), вероятно, проигнорировали предупреждения разведки о том, что ВСУ концентрируют силы возле границы с западной Курской областью России". И самоуверенно не доложили о намечающемся ударе Верховному главнокомандующему Владимиру Путину.



Между тем, по сведениям Bloomberg, первая информация о том, что Киев что-то затевает как раз на курском операционном направлении, у российских военных в низовых звеньях управления появилась еще за две недели до начала наступления ВСУ. Нет сомнения, что об этом шли доклады на самый верх.



Там, видимо, и пропадали по неизвестной причине. Во всяком случае, никакого существенного усиления охраны и обороны госграницы на этом направлении, как теперь очевидно всем и каждому, предпринято не было.



И - обратите особое внимание! - ровно о том же, о первом тревожном докладе как раз за две недели на самый генштабовский верх про уже почти подготовленный украинский удар, на днях со ссылкой на собственную информацию сообщил и тelegram-канал "ВЧК-ОГПУ" *.



Только, в отличие от Bloomberg, он прямо указал на того, кто первым ударил в колокола. Им вполне логично оказался тот, которому больше всего грозило оказаться крайним в случае крайне неблагоприятного развития событий в Курской области - командующий группировкой прикрытия государственной границы на слобожанском направлении, заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенант Эседулла Абачев.



Но что услыхал от своего прямого начальника в тот раз Герой России Абачев? Требование "не разгонять панику".



"Помимо этого, в преддверии наступления ВСУ Герасимов забрал с этого участка силы и средства, которые, по его мнению, были там не нужны", - добавляет жару тот же тelegram-канал.



Мы, понятное дело, не можем исключать, что у начальника российского Генштаба тогда были внешне заслуживающие доверия сведения и из других разведывательных и аналитических центров Вооруженных сил РФ. Которые ошибочно докладывали нечто прямо противоположное тому, в чем уверял генерал-лейтенант Абачев.



Что коварный враг генерала армии Герасимова на слобожанском направлении комплексом умело выстроенных дезинформационных мероприятий попросту провел вокруг пальца, наконец.



Подобное не раз бывало на поле брани и с другими, куда более известными и заслуженными, полководцами. Но даже если так и было - складывающаяся в Курской области ситуация оставляет слишком много вопросов и к генералу Герасимову, и нашему военному руководству в целом.



Например, такой: как случилось, что, несмотря на выделенные Москвой с ноября 2022 года в рамках гособоронзаказа 15 миллиардов рублей на возведение полевых оборонительных сооружений в Курской области, в этом направлении было сделано, мягко говоря, не все.



Противнику в очередной раз удалось застать нас врасплох. Но как такое допустили российская разведка и Генштаб ВС РФ?

И по этому поводу управление капстроительства (УКС) региона как раз сегодня судится с местной Корпорации развития. Сумма судебного иска 2 миллиарда 112 миллионов рублей.



Как то, что все же построено, выглядит с точки зрения профессионального военного? По этому поводу снова обратимся к тягостным впечатлениям генерал-лейтенанта Гурулева от его только что завершившейся поездки в Курскую область: "Я видел, как (там - „СП") оборудуются минные поля. Но они без огневого прикрытия не дают эффекта. Кто это планировал? Кто об этом думал? Это серьезно".



Поскольку миллиарды гособоронзаказа в землю в тех краях, как теперь выясняется, закапывали годами, а враг все равно прошел сквозь них, как раскаленный нож в масло, это-то никак не списать на коварную дезинформацию Киева. Никто иной, как подчиненный Герасимову Генштаб, и должен наряду с возможными расхитителями госсобственности отвечать: кто, что и по какому плану копал и заливал бетоном укрепления на госгранице в Курской области?



Еще один просто поразительный, на мой взгляд, факт. Известно, что наряду с пограничниками первый удар на себя на курском операционном направлении геройски принял один из батальонов отдельного мотострелкового полка Воздушно-космических сил России. 7 августа батальон был экстренно переброшен под Коренево. Сильно подозреваю - из Воронежа.



"Храбрые мотострелки ВКС встали на пути наступающих специальных штурмовых сил врага, пытающегося прорваться в Коренево и далее к Рыльску в Курской области. В ходе ожесточенного боя противник понес потери, был отброшен и вернулся на исходные позиции", - говорится в сообщении тelegram-канала "Операция Z: Военкоры Русской Весны".



Что это вообще за так кстати подвернувшийся генералам полк? Из кого составлен и под какие боевые задачи? Насколько хорошо или плохо вооружен, обучен и приспособлен к ведению общевойскового боя?



Поскольку ясно, что внятного ответа от Министерства обороны на столь каверзные с точки зрения чиновников в погонах вопросы нам не дождаться, предоставим слово профессиональному боевому пилоту, который под псевдонимом FighterBomber ведет свой популярный блог в Сети.



29 июля (то есть - еще до начала трагических событий в Курской области) он написал: "Мотострелковый полк Воздушно-космических сил. Люди набранные по аэродромам. Здесь есть и инженерно-технический состав, и летно-подъемный состав, и летный состав.



Бывший Красноармейск украинцы называют "крепостью", ключевой для обороны Украины на востоке

Радисты, механики, мотористы и тормозники. Сержанты, прапорщики и офицеры. Вроде даже один штурман есть… Это примерно так, как мотострелковый полк хора имени Александрова. Ну, или там десантно-штурмовой батальон ЦСКА. Сегодня это данность".



У нас все так плохо к нынешнему лету оказалось с войсками прикрытия госграницы на одном из самых горячих направлений, что солдат и офицеров туда пришлось набирать буквально "с бору по сосенке"? Однако куда же оттуда подевались хотя те самые целых девять резервных полков, про которые нам менее года назад браво докладывал бывший министр обороны, а теперь секретарь Совета безопасности РФ генерал армии Сергей Шойгу?



Напомню его слова, произнесенные на совещании в штабе Объединенной группировки войск: "Если возвращаться к контрактникам, у нас, как это и было решено Генеральным штабом, сформированы по каждой группировке резервные полки. На сегодняшний день у нас девять резервных полков, которые готовятся, и идет их естественное, постоянное пополнение… В целом идет плановая работа, активная по всем направлениям. Я сегодня посмотрел и проверил работу по боевой подготовке резервных полков на полигонах Южного военного округа. Там одновременно идет подготовка и контрактников, набранных в последний месяц, и добровольцев".



Если я правильно понял, то с большим удовлетворением проинспектированные Шойгу резервные полки как раз в трех приграничных с Украиной российских областях (Белгородской, Курской и Брянской) и должны были встать. В среднем, таким образом, - по три на каждую область.



Не бог весть какая сила на сотни и сотни километров общей границы с Украиной. Но все же как-то поубедительней на поле наземного боя, чем мотострелковый батальон недавних авиамехаников, радистов, мотористов и невесть еще кого из наземной обслуги нашей авиации.



Но где уже больше чем за полгода несомненно хорошо обученных девять резервных полков оказались 6 августа и в последующие боевые дни? И на это вопрос мы тоже ответ навряд ли получим от российских военных.



Почему? У нас сегодня просто бенефис какой-то депутатствующего ныне генерал-лейтенанта Гурулева. Но никуда не денешься, снова цитата из его ярких впечатлений от блиц-броска в Курскую область: "Окрики „Не впадать в панику!" и „Сверху виднее!" стали у нас модными. Я сам с этим сталкивался во время своей службы… У нас никто не любит правды в докладах. У нас все хотят слышать, что все хорошо".



Между прочим, примерно то же самое тот же генерал прилюдно говорил и почти год назад, в сентябре 2023 года. Если конкретно: "Победим мы в любом варианте. Но победу отдаляет от нас только одна наша серьезная беда - вранье. Да, его стало меньше, чем было в начале СВО, но оно есть. Есть на разных уровнях, об этом говорят в войсках. Лживые доклады, к сожалению, приводят к неправильным решениям на самых разных уровнях. Это есть, давайте это признавать и с этим бороться. Иначе - беда".



Почти год прошел. Ничего не изменилось?



* Внесен Минюстом в реестр иноагентов 12 июля 2024 г. Источник - свободная пресса

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