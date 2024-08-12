Бокс убрали из программы Олимпиады-2028. МОК продолжает идиотничать

10:33 13.08.2024

Международный олимпийский комитет (МОК) на данный момент не допускает к Олимпийским играм в 2028 году боксеров из федераций, которые входят в состав Международной боксерской ассоциации (IBA).



Последние несколько лет любительский бокс преследуют проблемы - обвинения в коррупции и подкупе.



С декабря 2020 года бывший глава федерации бокса России Умар Кремлев возглавил IBA. МОК не устраивало то, как Кремлев занимался реформированием без учета рекомендаций олимпийского комитета. Но особенно среди камней преткновения выделяется финансовая зависимость от "Газпрома", находящегося сейчас под санкциями. Вдобавок к этому олимпийский комитет смущал тот факт, что центр управления любительским боксом переходил из Лозанны в Москву.



В сентябре 2022 года IBA приостановила членство Федерации бокса Украины. В октябре 2022 года IBA разрешила боксерам из России и Беларусь выступать под своими флагами и гимном.



В 2022 году Международный олимпийский комитет принимает беспрецедентное решение - отменить бокс на своей площадке. Спортивный директор МОК Кит Макдоннелл написал письмо ассоциации любительского бокса на имя Умара Кремлева.



"Бокс в настоящее время не включен в спортивную программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Учитывая отсутствие реальных преобразований, исполком МОК не в силах отменить это решение и продолжит с серьезной обеспокоенностью наблюдать за управлением IBA", - заявил Кит Макдоннелл.



Летом 2023 года IBA была лишена признания Международного олимпийского комитета (МОК). Позднее исключение организации из олимпийского движения поддержал Спортивный арбитражный суд (CAS).



Соревнования по боксу на Олимпиаде в Париже проводил МОК.



В июле этого года на ежедневном брифинге в Париже представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс заявил, что Олимпийский комитет больше не будет заниматься организацией олимпийских турниров по боксу.



Есть шансы, что к 2028 году будет сформирован орган, который сможет провести соревнования по боксу на Олимпиаде в Лос-Анджелесе.



Соревнования по боксу на Олимпиаде впервые провели в 1904 году в Сент-Луисе. И только один раз его не включали в программу на играх 1912 года в Стокгольме. С тех пор бокс являлся неотъемлемой частью олимпийской повестки. 100 лет спустя на Олимпиаде в Лондоне появился женский бокс.



На Олимпийских играх в Париже 30 стран завоевали медали в боксе. Больше всех золото взяли боксеры Узбекистана - 5 золотых медалей. Затем идут китайцы - 3. Тайвань, Куба, Алжир, Ирландия, Украина по одному золоту.