Венгерская рапсодия для трубы с нефтью. Киев спровоцировал новую эскалацию энергетического кризиса в Европе, - МК

11:02 13.08.2024 Режим Зеленского спровоцировал новую эскалацию энергетического кризиса в Европе

Венгерская рапсодия для трубы с нефтью



Конст.Смирнов

12.08.24



Украина решительно ударила по Евросоюзу. Видимо, киевский режим недоволен объемами помощи Брюсселя. Нашли и главного виновника недопоставок. Им назначен венгерский премьер Виктор Орбан. Он препятствует выделению в этом году 6,5 млрд евро из так называемого Фонда мира на обеспечение украинской армии. Это вызывает зубовный скрежет и у Еврокомиссии, так как транш предназначен не напрямую Киеву, а европейским поставщикам.



Венгерская рапсодия для трубы с нефтью



Последней каплей для Брюсселя и Киева стал план Орбана по прекращению боевых действий. Демарш венгерского премьера был встречен особенно нервно, потому что Венгрия с 1 июля по 31 декабря председательствует в ЕС.



Киев ударил по больному - единственному нефтепроводу, питающему Венгрию и Словакию. 17 июля была частично перекрыта южная ветка нефтепровода "Дружба". Объяснение простое - усиление украинских санкций против российской нефтекомпании "Лукойл".



Как известно, южное ответвление "Дружбы" частично проходит по территории Украины до Словакии, Венгрии и Чехии. Мощность трубопровода достигает 290 тыс. баррелей в сутки.



Правда, затем появились уточнения Bloomberg о том, что транзит нефти, поставляемой другими российскими нефтяными компаниями, все же продолжается в объеме до двух третей от прежних показателей. Так ли это на самом деле, сказать трудно. Остальные СМИ ориентируются на информацию американского агентства.



Но необходимо отметить, что после встречи венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто с российским коллегой Сергеем Лавровым вице-премьер Александр Новак подтвердил, что поставки российской нефти в Словакию и Венгрию не перекрыты полностью: "Мы работаем над тем, чтобы они продолжались и наши партнеры, которые получали нефть по "Дружбе", продолжали ее получать. Мы заинтересованы в том, чтобы поставлять наши энергетические ресурсы, а Венгрия, Словакия, Чехия никогда не отказывались от этих объемов". Однако как решается вопрос с поставками нефти "Лукойла", Новак не уточнил.



Но если обращение к Москве за помощью принесло Будапешту и Братиславе надежду на благополучное разрешение проблемы нефтяных поставок, то Брюссель просто предал своих же союзников по Евросоюзу.



22 июля правительства Венгрии и Словакии обратились в Еврокомиссию с жалобой на действия Украины. Еврокомиссары отделались отписками и фактически поддержали действия Киева по прикручиванию "Дружбы". Воодушевленный такой реакцией ЕК украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что киевские власти не будут восстанавливать транзит и имеют "полное понимание Брюсселя в этом вопросе".



Возмущенный Петер Сийярто в ответ обвинил Брюссель в подталкивании Киева к блокированию нефтепровода, хотя 5 декабря 2022 года Еврокомиссия, вводя эмбарго на морские поставки российской нефти в ЕС, оставила "Дружбу" в покое (причем обе ее ветки: и северную, и южную), так как ряд стран - членов ЕС не имеют выхода к морю. "События и переговоры последних дней подтвердили мои ощущения, что речь идет о процессе, координированном из Брюсселя", - пояснил Сийярто. И объяснил антивенгерскую политику Еврокомиссии неприятием мирных инициатив Орбана.



Лидеры Венгрии и Словакии предупредили, что обратятся в арбитражный суд, а также могут перекрыть поставки на Украину дизеля и электроэнергии (42% украинского импорта электричества приходится на Венгрию, 17% - на Словакию).



Конечно, венгро-украинский нефтяной конфликт не мог вызвать бурю на глобальном и даже европейском рынках. Объемы потребления Венгрии и Словакии в мировом масштабе незначительны. К тому же экспорт нефти России в лучшие времена не превышал 5% от общемировых показателей. Не случайно в последнее время цены на эталонную марку нефти Brent заметно упали - от уровня $85–86 за баррель, до $76,2 за октябрьские фьючерсы. Причина просадки - неблагоприятные экономические данные из Китая и США. К тому же трейдеры ожидают частичного отказа ОПЕК+ от ограничений добычи на общую сумму в 2,2 млн баррелей в сутки, которые по июньским договоренностям в ОПЕК+ стартуют 1 октября. Правда, они могут вернуться при резком падении цен. Так что чистая экономика пока выигрывает у нечестной политики. Впрочем, реальная эскалация боевых действий на Ближнем Востоке наверняка внесет свои корректировки.



Поможет ли запрет на экспорт топлива сдержать цены на автозаправках



Однако невозможно игнорировать и тот факт, что антироссийские нефтяные санкции внесли свою дестабилизирующую лепту по крайней мере в глобальный инвестиционный рынок. По подсчетам ОПЕК, на данный момент дефицит капиталовложений в добычу и переработку нефти в рамках всего мирового рынка достигает $400 млрд. Что угрожает в обозримом будущем нефтяным дефицитом. В противовес можно сослаться на так называемый зеленый переход, который, если верить его адептам, приведет к полному отказу от нефти через 10–15 лет.



Но, оказывается, волатильность на современном нефтерынке привела к усыханию инвестиций и на энергопереход.



Глава Shell Ваэль Саван недавно заявил в интервью The Financial Times, что энергетический кризис в Европе закончился, поскольку рыночные цены и волатильность как на нефтяном, так и на газовом сегментах возвращаются к уровням, существовавшим до начала конфликта на Украине. Однако FT отметила, что падение цен и волатильность в Европе привели к тому, что бизнес Shell по разработке решений для возобновляемых источников энергии, включая торговлю электроэнергией, понес убытки во втором квартале в размере $187 млн, что на 215% больше, чем в предыдущем. При этом крупнейшая британская нефтегазовая компания сообщила, что сократила мощность строящихся проектов по возобновляемой энергетике с 4,6 ГВт в первой половине прошлого года до 3,8 ГВт. Сам Саван признался, что бизнес находится в "тяжелой инвестиционной фазе" и что, хотя Shell пообещала потратить на проекты $15 млрд в период с 2023-го по 2025 год, они не начнут приносить прибыль до конца десятилетия.



Но нефтяные цены действительно накануне начала СВО находились на уровне $99 за баррель, а в мае 2022 года, например, доходили до $120. А сейчас снизились примерно на треть. А вот с газом ситуация сложнее. Хотя формально эмбарго на российский газ в ЕС не вводили, Берлин и Варшава провели рейдерские захваты активов "Газпрома", а Вашингтон просто взорвал "Северные потоки".



В результате 26 августа 2022 года фьючерс на нидерландском хабе TTF достиг $4456 за 1 тыс. кубометров. А в начале этого года цены упали ниже $300. Победа ЕС над Россией? Спешить не стоит.



Во-первых, обрушение газовых цен было проведено за счет существенного сокращения потребления. В целом по ЕС оно уменьшилось, по данным Евростата, на 7%. В Германии - на 25%. В результате закрылось множество предприятий в нефтехиме и металлургии. Новые инвестиции в автопром переместились в США. И все равно цены в 2020-х годах в среднем в два раза выше, чем в 2010-х.



В августе ситуация обострилась. К концу первой недели месяца на TTF газ подорожал до $410 за тыс. кубов. Затем свою "копейку" внес киевский режим. Нападение на город Суджу в Курской области вызвало панику среди газовых трейдеров - котировки 7 и 8 августа поднимались до $445. Правда, когда выяснилось, что ГИС "Суджу" бои не затронули, цены стабилизировались. Но вряд ли надолго. Основная причина роста газовых цен - переориентация американского СПГ из Европы в Азию из-за более высокой стоимости. По данным S&P Global, в январе 2024 года США поставили в ЕС 5,2 млн т СПГ, в июле - 1,5 млн т. Россия - 1,3 млн т. Догоняем. По мнению ряда экспертов, американский СПГ вернется в Европу только по цене выше $500 за тыс. кубов. К тому же с 1 января 2025 года, скорее всего, ГИС "Суджа" закроется без всяких обстрелов. Закончится контракт "Газпрома" с "Нафтогазом Украины". ЕС дополнительно потеряет 5% потребляемого газа. Так что дефицит и подорожание газа обеспечено.



Таким образом, если не во всем мире, то в ЕС энергетический кризис не закончился, а только замаскировался. И вскоре наберет новые обороты. Источник - МК

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