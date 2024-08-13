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В Ираке хотят официально снизить брачный возраст для девочек до девяти лет
11:36 13.08.2024

В Ираке хотят снизить брачный возраст для девочек до девяти лет: что об этом говорит религиовед
13 августа 2024
Игорь Улитин

Пост на эту тему опубликовал казахстанский эксперт Елнар Берикбаев, сообщает Orda.kz.

Новости о том, что в парламенте Ирака обсуждают снижение брачного возраста для девочек до девяти лет, появились несколько дней назад. Предложившие это депутаты ссылаются на Конституцию, которая разрешает следовать исламским обычаям. Законопроект уже прошел первое чтение в иракском парламенте и успел вызывать массовые протесты жительниц страны. Как пишет France24, международная правозащитная организация Human Rights Watch уже осудила это предложение.

Отреагировал на это и казахстанский религиовед Елнар Берикбаев. У себя в фейсбуке он опубликовал пост на эту тему. Не давая никаких оценок, эксперт привел просто несколько фактов.

"Большинство мусульман верят, что пророк Мухаммед был женат на девятилетней девочке Аише. Действия и слова пророка - это сунна, то есть пример для каждого мусульманина. Поэтому многие мусульмане не видят препятствий, чтобы взять девятилетнюю девочку в жены",
пишет Берикбаев.

Как отмечает эксперт, сторонники такого подхода ссылаются на конкретные хадисы, примеры которых он приводит у себя в публикации.

"Примерно через два года он женился на Аише, когда ей было шесть лет, а вошел к ней, когда ей исполнилось девять" (Сахих аль-Бухари, 3896)".
"Сообщается, что Аиша сказала: "Мой брачный договор с Пророком был заключен, когда я была девочкой шести лет, а моя свадьба состоялась, когда мне было девять лет"".(Сахих Муслим, 1422).
При этом Елнар Берикбаев указывает на то, что браки с маленькими девочками нередко заканчиваются их смертью в первые же дни.

"Не секрет, что в мусульманских странах малолетних девочек выдают замуж за взрослых мужчин. Часто девочки умирают в первую же брачную ночь от разрыва половых органов",
пишет он.
В качестве примеров он приводит задокументированные случаи, произошедшие в Йемене и Афганистане, где девочки в возрасте восьми, девяти и 13 лет умерли после первой брачной ночи со взрослыми мужьями.

В самом Ираке еще с 1959 года брачный возраст - 18 лет. Эта норма начала действовать вскоре после того, как страна перестала быть монархией. При этом, как пишет France24, почти треть совершаемых в стране браков заключаются неофициально с девушками, не достигшими этого возраста.

Источник - Orda.kz
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