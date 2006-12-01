В Киргизии в работе на узбекскую мафию подозревают экс-главу Таможни генерала Айдарова

12:05 13.08.2024

ГКНБ: Задержаны экс-депутат Салайдин Айдаров и бизнесмен Жалил Атамбаев

13:20, 13 августа 20246 535



Жалил Атамбаев, Салайдин Айдаров

Продолжение: Суд арестовал Жалила Атамбаева - что о нем известно Предыстория: Бишкекский горсуд: Задержан бизнесмен Жалил Атамбаев. Он подозревается в финансировании ОПГ

Tazabek - В ГКНБ 13 августа предоставили сведения о незаконной деятельности бывшего сотрудника органов внутренних дел и бизнесмена "А.Ж.С.".



Под инициалы "А.Ж.С." подходит Атамбаев Жалил Сатышович. 12 августа в Бишкекском горсуде сообщили, что Жалил Атамбаев заключен под стражу до 4 сентября 2024 года в СИЗО-1 города Бишкек.



ГКНБ выявил, что "А.Ж.С." будучи сотрудником правоохранительных органов КР и занимая высокие должности, незаконным путем завладел значительными финансовыми средствами. После увольнения из органов занялся бизнесом, где основной сферой деятельности является строительство многоэтажных домов.



"При этом первоначальный капитал на ведение предпринимательской деятельности был добыт незаконно, о чем свидетельствует привлечение к уголовной ответственности по факту незаконного обогащения в период пребывания последнего на государственной службе", - отмечают в ведомстве.



Сообщается, что "А.Ж.С.", преследуя цели по расширению бизнес империи, установил и поддерживал тесные взаимоотношения с одним из лидеров криминалитета Узбекистана - Абдувалиевым Салимом Киргизбаевичем ("Салим бойвочча").



1 августа 2024 года ГКНБ объявил в розыск Салима Абдувалиева.



Последний, согласно информации, оказывал поддержку и покровительство "А.Ж.С." и обеспечил благоприятные условия для ведения бизнеса, за что получал щедрое финансирование со стороны кыргызского бизнесмена.



В ГКНБ также сообщили о другом фигуранте дела - "А.С.А.", под инициалы которого подходит депутат 6 созыва ЖК КР, бывший председатель ГТС Айдаров Салайдин Абдираевич.



"А.С.А.", зная о противоправной деятельности Салимбая Абдувалиева и его тесных связях с "вором в законе" Камчы Асанбеком в период своего пребывания в РУз, всячески оказывал знаки уважения лидеру преступного мира Узбекистана С.Абдувалиеву, который, в свою очередь, предоставлял покровительство в предпринимательской деятельности, осуществляемой на территории РУз "А.С.А.", - говорится в сообщении ГКНБ.



В настоящее время ведомство продолжает работы по установлению других лиц, причастных к преступной деятельности транснациональных организованных преступных групп.

Подробнее: www.tazabek.kg/news:2147449?f=cp



АЙДАРОВ Салайдин Абдираевич

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[17.07.1969 - ..]

Родился в селе Гульча Алайского района Ошской области. Кыргыз.



Образование высшее. В 1992 году окончил Кыргызский сельскохозяйственный институт имени Скрябина по специальности ученый-агроном, менеджер.



Трудовую деятельность начал в 1986 году поливальщиком в совхозе Ак-Жар Узгенского района.

1988-1989 – служба в рядах Советской Армии.

1992 – товаровед в Кара-Сууской райзаготконторе.

1993-1994 – заместитель генерального директора коммерческой фирмы "Алеем".

1994 – генеральный директор торгового дома "А и К".

1994-2003 – инспектор, старший инспектор, главный инспектор, начальник поста, заместитель начальника Ошской таможни.

2003 – начальник управления в Департаменте таможенной службы.

2003-2004 – руководитель аппарата комитета по доходам при Министерстве экономики и финансов.

2004-2005 – начальник управления по личному составу комитета по доходам при Министерстве экономики и финансов.

апрель 2006 - 3 апреля 2007 - директор Государственной таможенной инспекции при правительстве КР/Государственного таможенного комитета КР.



С 2 нояб. 2009 - первый заместитель председателя Государственной службы финансовой разведки КР.



С 20.11.2015 - депутат Жогорку Кенеша 6-го созыва от партии "Кыргызстан", по списку вместо выбывшего.

+ с 12.2017 - председатель Комиссии по экономическим вопросам Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран

+ с 20.06.2018 - - председатель Комитета по экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша



19.08.2020 на съезде партии утвержден кандидатом №13 партийного списка партии "Кыргызстан" на выборы в Жогорку Кенеш 7 созыва./итоги выборов отменены в 10.2020/



+ член Конституционного совещания КР (20.11.2020 -



Генерал-майор таможенной службы (12.2006).



По данным ГКНБ КР (13.08.2024) -

"А.С.А.", зная о противоправной деятельности Салимбая Абдувалиева и его тесных связях с "вором в законе" Камчы Асанбеком в период своего пребывания в РУз, всячески оказывал знаки уважения лидеру преступного мира Узбекистана С.Абдувалиеву, который, в свою очередь, предоставлял покровительство в предпринимательской деятельности, осуществляемой на территории РУз "А.С.А.", - говорится в сообщении ГКНБ.

Подробнее: www.tazabek.kg/news:2147449?f=cp



Женат, отец 5 детей.