 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 13.08.2024
12:10  Россия может принять законы, запрещающие мигрантам работать практически везде. Что, если все они вернутся в Таджикистан?
12:05  В Киргизии в работе на узбекскую мафию подозревают экс-главу Таможни генерала Айдарова
11:36  В Ираке хотят официально снизить брачный возраст для девочек до девяти лет
11:02  Венгерская рапсодия для трубы с нефтью. Киев спровоцировал новую эскалацию энергетического кризиса в Европе, - МК
10:33  Бокс убрали из программы Олимпиады-2028. МОК продолжает идиотничать
10:19  Где разведка, где укрепления? У генерала Гурулева много вопросов к генералу армии Шойгу
10:10  "Газпром" продолжает подавать газ на Украину - на $110 млн. за 5 дней. Миру - мир

10:03  Правда о вторжении в Курскую область, - Царьград
09:33  Террористы расшатывают альянс Пекина с Исламабадом, - В.Скосырев
09:13  Трамп назвал самую большую угрозу человечеству - это "ядерное потепление" (интервью Маску)
09:00  На Украине применяется химическое оружие?
08:59  Фигура молчания: ХАМАС отказался участвовать в переговорах с Израилем
08:55  Стать "гуннами", чтобы "приблизить тюркский мир к Европе": Курултай прошел в Венгрии
01:12  Только война определяет, что есть, а чего нет, - Александр Дугин
00:46  Правительство Ирана дистанцируется от войны с Израилем, - И.Субботин
00:17  Россия нужна была Эрдогану, как рычаг для больших уступок от Запада, - Ариф Асалыоглу
00:14  Из-за разногласий с президентом. Подал в отставку вице-президент Ирана Джавад Зариф
00:10  Курдский фактор: арабские племена восстали против ставленников США, - Дм.Поляков
00:01  Китай раздвигает свои границы с помощью новых деревень, - В.Скосырев
Понедельник, 12.08.2024
20:24  В Азербайджане обнаружены курганы, хранящие следы Ходжалы-Гедабекской культуры
19:51  Коммунисты-маоисты пытались выставить кандидатов в Челябинскую гордуму. Не разрешили
19:24  Вынесен приговор начальнику управления миграционной службы области Абай Гульвире Доненбаевой
19:07  Путин опять посовещался с генералами. "Противник проник..."
18:42  Игры гермафродитов и релокантов: На ОИ-2024 позолотили лиц без пола и родины, - СП
18:38  Почти 60% выпускников вузов пока не нашли работу - министр занятости Узбекистана
18:19  Скончался бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мишин
18:16  Прогнившая медаль – как символ коррозии олимпизма, - А.Белов
18:13  Слабость Путина - в осторожности, - Жан-Жак Мунье
17:25  Москва. Глава узбекского землячества Баратов получил 4 года колонии за пост о петухах
12:15  Проклятие олимпийских богов, - Ю.Борисов
12:10  Из-за проблем в энергетике Польша стремительно движется к катастрофе, - Агнешка Зелинска
12:08  Юджель Оздемир: Как Германия из "экономического чуда" превратилась в "больного человека" Европы?
12:00  "Дьяволиада": МОК и Макрон вновь бросили вызов всем верующим
11:55  Asia Times: в США обсуждают санкции против государств, отказывающихся от доллара
11:51  А.Яшлавский: В Швеции дебатируют Закон о "стукачах" на нелегальных мигрантов
11:49  Aydinlik Gazetesi: Парадокс Ферми. Почему земляне до сих пор не встретили инопланетян
11:20  Правила присвоения статуса беженца изменились в Казахстане
10:38  Айнур Курманов: Стремительная украинизация Киргизии
09:19  Быть беде! Тибетский Кайлас испустил дымный столб
09:14  Литий правит бал: что стоит за попыткой госпереворота в Сербии, - Дм.Ростов
09:10  Армения еще поживет. В Баку решили отложить вопрос Зангезурского коридора, - Игорь Кармазин
08:16  Региональные банки КНР стали прекращать прием платежей из России
07:39  Москва обязана вмешаться в судьбу пророссийского казахстанского "сидельца" Ермека Тйчибекова
00:44  Иван Охлобыстин: Как я отношусь к украинцам… Мы не сможем сосуществовать
00:40  Харрис и Уолз вырываются вперед. Демократы склонили на свою сторону "колеблющиеся штаты"
00:28  Операция "Вавилон". Как Запад заселяет Россию мигрантами, - Ю.Банишевская
00:20  Революция в Бангладеш не стала концом истории. Шейх Хасина улетела, но обещала вернуться
00:19  О послевоенной модели общества, - Максим Калашников
00:13  Эр-Рияду пытаются вернуть роль израильского щита, - И.Субботин
00:10  Колониальная карма. Миграционно-криминальный кризис в Северной Америке и Западной Европе имеет 2 причины, - Д.Ашимбаев
00:06  Баварского премьера Маркуса Зедера прочат в канцлеры Германии
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   Узбекистан   |   КАДРЫ   | 
В Киргизии в работе на узбекскую мафию подозревают экс-главу Таможни генерала Айдарова
12:05 13.08.2024

ГКНБ: Задержаны экс-депутат Салайдин Айдаров и бизнесмен Жалил Атамбаев
13:20, 13 августа 20246 535

Жалил Атамбаев, Салайдин Айдаров
Продолжение: Суд арестовал Жалила Атамбаева - что о нем известно Предыстория: Бишкекский горсуд: Задержан бизнесмен Жалил Атамбаев. Он подозревается в финансировании ОПГ
Tazabek - В ГКНБ 13 августа предоставили сведения о незаконной деятельности бывшего сотрудника органов внутренних дел и бизнесмена "А.Ж.С.".

Под инициалы "А.Ж.С." подходит Атамбаев Жалил Сатышович. 12 августа в Бишкекском горсуде сообщили, что Жалил Атамбаев заключен под стражу до 4 сентября 2024 года в СИЗО-1 города Бишкек.

ГКНБ выявил, что "А.Ж.С." будучи сотрудником правоохранительных органов КР и занимая высокие должности, незаконным путем завладел значительными финансовыми средствами. После увольнения из органов занялся бизнесом, где основной сферой деятельности является строительство многоэтажных домов.

"При этом первоначальный капитал на ведение предпринимательской деятельности был добыт незаконно, о чем свидетельствует привлечение к уголовной ответственности по факту незаконного обогащения в период пребывания последнего на государственной службе", - отмечают в ведомстве.

Сообщается, что "А.Ж.С.", преследуя цели по расширению бизнес империи, установил и поддерживал тесные взаимоотношения с одним из лидеров криминалитета Узбекистана - Абдувалиевым Салимом Киргизбаевичем ("Салим бойвочча").

1 августа 2024 года ГКНБ объявил в розыск Салима Абдувалиева.

Последний, согласно информации, оказывал поддержку и покровительство "А.Ж.С." и обеспечил благоприятные условия для ведения бизнеса, за что получал щедрое финансирование со стороны кыргызского бизнесмена.

В ГКНБ также сообщили о другом фигуранте дела - "А.С.А.", под инициалы которого подходит депутат 6 созыва ЖК КР, бывший председатель ГТС Айдаров Салайдин Абдираевич.

"А.С.А.", зная о противоправной деятельности Салимбая Абдувалиева и его тесных связях с "вором в законе" Камчы Асанбеком в период своего пребывания в РУз, всячески оказывал знаки уважения лидеру преступного мира Узбекистана С.Абдувалиеву, который, в свою очередь, предоставлял покровительство в предпринимательской деятельности, осуществляемой на территории РУз "А.С.А.", - говорится в сообщении ГКНБ.

В настоящее время ведомство продолжает работы по установлению других лиц, причастных к преступной деятельности транснациональных организованных преступных групп.
Подробнее: www.tazabek.kg/news:2147449?f=cp

АЙДАРОВ Салайдин Абдираевич
/ /
[17.07.1969 - ..]
Родился в селе Гульча Алайского района Ошской области. Кыргыз.

Образование высшее. В 1992 году окончил Кыргызский сельскохозяйственный институт имени Скрябина по специальности ученый-агроном, менеджер.

Трудовую деятельность начал в 1986 году поливальщиком в совхозе Ак-Жар Узгенского района.
1988-1989 – служба в рядах Советской Армии.
1992 – товаровед в Кара-Сууской райзаготконторе.
1993-1994 – заместитель генерального директора коммерческой фирмы "Алеем".
1994 – генеральный директор торгового дома "А и К".
1994-2003 – инспектор, старший инспектор, главный инспектор, начальник поста, заместитель начальника Ошской таможни.
2003 – начальник управления в Департаменте таможенной службы.
2003-2004 – руководитель аппарата комитета по доходам при Министерстве экономики и финансов.
2004-2005 – начальник управления по личному составу комитета по доходам при Министерстве экономики и финансов.
апрель 2006 - 3 апреля 2007 - директор Государственной таможенной инспекции при правительстве КР/Государственного таможенного комитета КР.

С 2 нояб. 2009 - первый заместитель председателя Государственной службы финансовой разведки КР.

С 20.11.2015 - депутат Жогорку Кенеша 6-го созыва от партии "Кыргызстан", по списку вместо выбывшего.
+ с 12.2017 - председатель Комиссии по экономическим вопросам Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран
+ с 20.06.2018 - - председатель Комитета по экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша

19.08.2020 на съезде партии утвержден кандидатом №13 партийного списка партии "Кыргызстан" на выборы в Жогорку Кенеш 7 созыва./итоги выборов отменены в 10.2020/

+ член Конституционного совещания КР (20.11.2020 -

Генерал-майор таможенной службы (12.2006).

По данным ГКНБ КР (13.08.2024) -
"А.С.А.", зная о противоправной деятельности Салимбая Абдувалиева и его тесных связях с "вором в законе" Камчы Асанбеком в период своего пребывания в РУз, всячески оказывал знаки уважения лидеру преступного мира Узбекистана С.Абдувалиеву, который, в свою очередь, предоставлял покровительство в предпринимательской деятельности, осуществляемой на территории РУз "А.С.А.", - говорится в сообщении ГКНБ.
Подробнее: www.tazabek.kg/news:2147449?f=cp

Женат, отец 5 детей.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - tazabek.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1723539900


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Сборная Казахстана завершила олимпиаду в Париже с семью медалями
- Сезонность и меры Правительства – главные факторы снижения цен на социальные продукты питания
- Итоги госаудита деятельности НИШ подвели в Высшей аудиторской палате
- Депутат Азат Перуашев высказался о перспективах развития промышленности Казахстана
- "Если посланный статьей Токаева импульс обретет плоть и кровь, это благотворно повлияет буквально на все"
- В Минздраве на очередном заседании коллегии подведены итоги за полгода
- О пресечении фактов незаконных махинаций с земельными участками
- Активы возвращенные Антикоррупционной службой по делу Қ. Сатыбалдыұлы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  