Россия может принять законы, запрещающие мигрантам работать практически везде. Что, если все они вернутся в Таджикистан?

12:10 13.08.2024 Россия может принять законы, запрещающие мигрантам работать практически везде



Алия Хамидуллина, Asia-Plus



В России продолжают вводить различные запреты в отношении трудовых мигрантов. Но если раньше они касались в основном вопросов нарушения миграционного законодательства и получения гражданства, то сейчас депутаты предлагают запретить работать иностранцам в важных отраслях – образовании, медицине, обслуживании.



При этом в России трудятся тысячи таджикских врачей, а в сфере обслуживания наших граждан в разы больше.



Половина врачей в регионах – выходцы из ЦА

31-летний Максуд (имя изменено) второй год работает кардиологом в одной из государственных больниц Нижнего Тагила.



По его словам, за все время проживания в России он пока не сталкивался с дискриминацией или давлением по национальному признаку. Более того, среди своих российских коллег и пациентов он пользуется большим уважением.



"В нашей больнице из общего количества врачей практически половина - выходцы из Центральной Азии, - говорит врач. – В российских регионах огромная нехватка врачей. Глупо будет разбрасываться специалистами только потому, что они таджики или узбеки, или кыргызы".



Никаких негативных изменений не почувствовал пока и другой таджикский врач в России. Камол (имя изменено) - хирург-травматолог с 40-летним стажем, работающий в одной из государственных поликлиник Калуги.



"Даже если примут подобный законопроект, большая часть главврачей не захочет расставаться со своими врачами из-за их острой нехватки. Из десяти врачей как минимум трое-четверо – это или таджики, или узбеки. Если их всех уволить, для многих больниц это станет большой проблемой просто потому, что их некому будет заменить", - рассказал врач.



Исходя из своего опыта, он отмечает, что простым людям абсолютно все равно, кто по национальности врач, лишь бы он качественно оказывал медицинскую помощь.



"Хотя, возможно, не везде так. Я могу говорить лишь за Калугу, где, кстати, в больницах работает очень много таджиков", - добавил собеседник.



Выезжают меньше, возвращаются больше

По данным Минтруда, в первом полугодии 2024 года из Таджикистана на заработки за границу выехали порядка 393 тысяч человек, что на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



При этом с каждым годом число возвращенцев только растет. По информации ведомства, только за шесть месяцев этого года из России были выдворены за различные нарушения 17 тысяч таджикских граждан.



Учитывая, что выдворение вместе с запретом на въезд применяется сроком от 1 года до бессрочного, это означает, что для тысячи таджикских мигрантов Россия закрыта как минимум на ближайшие годы.



Власти уверяют, что готовы к возвращению мигрантов. Госпрограмма содействия занятости населения на 2023-2027 годы гласит, что в рамках Программы для адаптации возвратившихся на родину трудовых мигрантов предусмотрен ряд мер.



В частности, помощь в трудоустройстве могут получить порядка 17 тысяч человек. Два десятка тысяч граждан помогут получить профессиональное образование, а чуть более 3,5 тысяч человек могут рассчитывать на получение льготных кредитов для открытия бизнеса.



Но если сравнить, к примеру, какие действенные меры принимает соседний Узбекистан для защиты своих мигрантов и поддержки их семей на родине, то Таджикистану в этом плане нужно сделать еще очень многое.



Но даже если верить цифрам Программы и если стране удастся трудоустроить десятки тысяч возвращенцев, то низкий уровень заработных плат вряд ли позволит прокормить зачастую многодетные таджикские семьи.



По данным Минтруда, средняя месячная номинальная зарплата к июню этого года, выплаченная наемным работникам, составила чуть более 2100 сомони ($200). Тогда как средний заработок, к примеру, таксиста или курьера в России, как отмечают российские эксперты в сфере миграции, составляет порядка 70 тысяч рублей (около $817, или чуть более 8,6 тыс. сомони).



Возвращаются и женщины

Ужесточение миграционного законодательства в России стало причиной снижения количества таджикских женщин, выезжающих в эту страну в трудовую миграцию.



За шесть месяцев текущего года в миграцию отправились порядка 79 тысяч женщин, что на 14% меньше этого периода прошлого года - такие цифры привел Комитет по делам женщин и семьи.



При этом число вернувшихся женщин в этот период стало больше на 20% - возвратились на родину около 81 тыс. женщин.



По мнению таджикского социолога Нодиры Рахмонбердиевой, первичной проблемой при возвращении мигранток является отсутствие занятости и невозможность получать доход. При этом занятость женщин трудового возраста требует особого внимания.



Необходимо развивать для них элементы самозанятости, организовывать краткосрочные курсы для повышения осведомленности, разрабатывать программы обучения и предоставления грантов для развития малого бизнеса.



"Другая проблема, которая возникает при возвращении семей (а с женщинами, как правило, возвращаются и дети, - ред.), – это нехватка дошкольных, школьных учреждений и учителей, особенно в регионах. Да, ежегодно строятся новые школы, но их недостаточно. Классы в школах уже сейчас переполнены", - отмечает эксперт.



Искать альтернативу

Несмотря на оптимизм властей, эксперты уверены, что массовое возвращение трудовых мигрантов на родину может привести к серьезным социально-экономическим последствиям.



В частности, сокращение денежных переводов, которые составляют львиную долю ВВП страны, не только негативно отразится на благосостоянии семей мигрантов, – на переводах завязана и экономика страны в целом.



"Увеличение потока возвращенцев на родину должно подтолкнуть правительства стран ЦА искать альтернативу России для трудоустройства своих граждан, стремиться к диверсификации направлений трудовой миграции. Особенно это касается Узбекистана и Таджикистана, чьи граждане лидируют в списке направляющихся на заработки в Россию", - высказал свое мнение кыргызский политолог Алмаз Тажыбай.

При этом эксперт полагает, что отток трудовых мигрантов из России в будущем будет происходить не только из-за дискриминационных законов, но и ухудшения ее экономического положения из-за последствий затянувшегося военного конфликта с Украиной.



"Если не предпринимать необходимые меры, то поток возвращенцев в большом количестве может привести к росту социальной напряженности и, что еще хуже, к увеличению случаев экстремизма и терроризма", - заключает эксперт.



Время пересмотреть характер миграции

Ужесточение миграционного законодательства в России коснется в основном тех мигрантов, у кого нет российского гражданства или не урегулирован правовой статус пребывания в стране, предполагает таджикский социолог Гульнора Бекназарова.



Приезжая в любую страну, каждый мигрант должен понимать, что в первую очередь необходимо легализовать свой правовой статус, говорит эксперт. Многие же этого не делают и пытаются найти лазейки, чтобы обойти законные методы нахождения в стране, в частности, в России.



"Также есть те, кто даже не пытается выучить язык страны пребывания или же получить какие-то профессиональные навыки, надеясь на авось. А в случае неудачи сваливают все это на судьбу, - отмечает Бекназарова. - Именно эта категория граждан и попадает в зону риска, когда принимается тот или иной ужесточающий миграцию законопроект".



По ее мнению, вся эта ситуация должна стать поводом пересмотреть характер трудовой миграции, сделать ее более осознанной, качественной и надежной. Это повод усилить предвыездную подготовку и повысить самосознание мигрантов.



Миграцию нельзя остановить

Наталья Зотова, доктор наук, специализирующаяся на вопросах миграции из Таджикистана и ЦА в Россию, считает, что подобные запреты несут больше угроз для тех мигрантов, кто работает на низкоквалифицированных должностях, в частности, в сфере обслуживания.



"Вряд ли учителям и врачам позволено работать по патенту - здесь долгосрочные контракты и совсем другая история. Но если запреты коснутся и высококвалифицированной миграции, то это, конечно, очередной большой риск для российской экономики. И вряд ли власти пойдут на такое", - полагает эксперт.



Она отмечает, что большой поток возвращенцев несет для Таджикистана большие риски. И они заключаются не только в увеличении уровня безработицы и бедности. Это грозит социальной напряженностью и угрозой для самих семей: разводами, семейным насилием, проблемой психологического здоровья.



"Люди, годами зарабатывающие в миграции, встроили этот процесс в свой семейный цикл. Вся их жизнь подстроена под этот алгоритм, и менять ее им будет очень тяжело. Однако миграцию нельзя остановить - она как поток реки. Если мигрантов выдавливают из России, они будут искать другие страны, где жизнь лучше, чем на родине", - уверена эксперт.



При этом она считает, что Центры обучения взрослых, организованные при Минтруда в каждом районе и городе, - это огромный ресурс, который необходимо использовать и развивать.



Такие центры – это целая сеть с профильными специалистами, готовыми помочь, направить, поделиться знаниями и дать ценный совет. Но люди о них зачастую не знают либо просто не обращаются.



"Хорошо было бы все эти программы усилить и открыть такие центры в самых отдаленных районах, давая людям возможности зарабатывать на родине. Кроме этого, в Таджикистане огромное количество молодых людей. Почему бы для них не организовать образовательные программы в сфере информационных технологий и не пойти путем Индии? IT-рынок огромный настолько, что там хватит места для всех", - заключает Зотова. Источник - asiaplustj.info

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1723540200





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- Сборная Казахстана завершила олимпиаду в Париже с семью медалями

- Сезонность и меры Правительства – главные факторы снижения цен на социальные продукты питания

- Итоги госаудита деятельности НИШ подвели в Высшей аудиторской палате

- Депутат Азат Перуашев высказался о перспективах развития промышленности Казахстана

- "Если посланный статьей Токаева импульс обретет плоть и кровь, это благотворно повлияет буквально на все"

- В Минздраве на очередном заседании коллегии подведены итоги за полгода

- О пресечении фактов незаконных махинаций с земельными участками

- Активы возвращенные Антикоррупционной службой по делу Қ. Сатыбалдыұлы

