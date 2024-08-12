Пошедшему против мейнстрима Кеннеди-младшему судом запретили регистрацию на выборах в штате Нью-Йорк

12:57 13.08.2024

Суд Нью-Йорка признал недействительной петицию независимого кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего о доступе к голосованию и постановил отказать ему во включении в избирательный бюллетень. Об этом 12 августа сообщил телеканал CNN



Судья Верховного суда Нью-Йорка Кристина Райба согласилась с доводами, выдвинутыми избирателями-демократами и поддержанными группой сторонников вице-президента США Камалы Харрис. Они утверждали, что Кеннеди нарушил закон штата, указав в петиции адрес в Нью-Йорке в качестве своего места жительства, несмотря на то что он постоянно проживает в Калифорнии.



Как заключила судья, указанный адрес политика в Нью-Йорке не был "достоверным и законным местом жительства, а всего лишь "фиктивным" адресом, который он взял с целью сохранения регистрации на выборах и продвижения своих политических устремлений в этом штате.



Как уточняет издание, Харрис стремится снять с предвыборной гонки всех возможных конкурентов. Со своей стороны, Кеннеди заявил о намерении обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции.



Данное решение может повлиять на включение Кеннеди-младшего в выборные бюллетени в других штатах, отмечает "Газета.Ru".



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Ранее, 8 августа, сообщалось, что Харрис опережает кандидата от республиканцев Дональда Трампа на пять пунктов со счетом 42% против 37%. При этом 4% избирателей были намерены поддержать независимого кандидата Кеннеди.



21 июля президент США Джо Байден отказался от участия в предвыборной гонке и поддержал выдвижение своего вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата от Демократической партии. При этом глава государства подчеркнул, что не собирается досрочно уходить в отставку.



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