"Этот украинский прорыв будет описан историками таинственной войны..," - А.Проханов

13:06 13.08.2024

Слава Поддубному

война – это непрерывные, сменяющие друг друга атаки и контратаки

Александр Проханов



В молодости я ходил по деревням, собирал народные песни. И под Суджей в бревенчатой избе дивные старухи пели мне старинные песни про коней и орлов, и их поблекшие голубые глаза наполнялись лазурью, а в темной избе светлело, и венцы становились золотыми. Теперь по этим деревням бьет артиллерия, и изба, в которой мне пели старухи, превратилась в дымящие головешки, а сами старухи, лежащие в гробах по погостам, выдраны из земли разрывами бомб и снарядов.



Украинские войска, разорвав зыбкую цепь пограничной охраны, мощным рывком вторглись в Курскую область и рассылают вперед эскадрильи дронов, ослепляя российские системы разведки и слежения, пошли в сторону Курской атомной станции с целью захватить ее и сделать атомный реактор гигантской ядерной миной, заложенной в центре России.



Идет жестокая схватка. Линия соприкосновения войск трепещет и меняет зыбкий контур. С обеих сторон подходят резервы. Бои жестокие, при которых нет пленных. Казалось, украинские войска повсеместно отступают, выдавливаемые русскими полками из деревушек, с высоток, избушек, и это мерное выдавливание приближает украинскую оборону к краху, распаду фронта. И этот распадающийся, по словам обозревателей, фронт выбросил на российскую территорию протуберанец атаки, в которой участвуют отборные украинские части, прошедшие подготовку на Западе, оснащенные западной артиллерией, танками, системами радиоэлектронной борьбы. Неожиданность этого рывка кажется невероятной при наличии у российской армии разведки, стратегически мыслящих генералов, военных контингентов, размещенных вдоль границы.



Этот украинский прорыв будет описан историками таинственной войны, которая носит название Специальной военной операции. Сейчас не время голосить и рвать на голове волосы, внимая истерическим крикам тыловых военных обозревателей. Война – это непрерывные, сменяющие друг друга атаки и контратаки, математика войны и победы состоит из множества сложений и вычитаний, делений и умножений. И задача сторон - не только прорвать оборону противника, сжечь как можно больше танков и самолетов, уложить под огнем как можно больше солдат, но и в том, чтобы сломать дух противника, навязать ему неверие в победу, вырвать волю из груди его солдата, генерала, Верховного главнокомандующего. Вырвать волю из груди народа.



Война, которую ведет сегодня Россия на Украине, это контратака, предпринятая Россией после стратегического поражения 1991 года. Россия возвращает себе право быть страной, быть государством, быть Родиной великого народа, что восстал после поражения, сражается за отторгнутый Крым, отторгнутый врагами Донбасс. Сражение мучительно, кровопролитно, омыто слезами. Оно идет на восходящем витке русской истории, когда в очередной раз Россия переживает великие потрясения и восходит после них к победе. Победа России неизбежна, ибо она заложена в законе русской истории, которая пасхальна, связана с воскрешением, восстанием из гроба. Гроб, куда заколотили Россию в 1991 году, отобрав у нее лучшие земли, рассеяв народ и сделав его самым большим в мире разделенным народом, этот гроб треснул И из него восстала воскресшая Россия, отряхнула с себя комья сырой земли, истлевший саван, взяла винтовку и пошла в атаку



Сегодняшние боевые действия под Курском - это лишь эпизод громадной развернувшейся битвы, где линия фронта проходит не по Судже, а по Нью-Йорку, Лондону, Парижу, Берлину, а также по каждому русскому сердцу. Победа неизбежна. Этой верой наградили нас предки. Они в самые страшные черные дни нашего отечества смотрели навстречу тьме открытыми глазами, повторяя: "Враг будет разбит. Победа будет за нами!"



Пусть наши военные пропагандисты и политические обозреватели меньше смеются над Зеленским, не столь рьяно предсказывают скорый распад украинской экономики и деморализации украинских войск. Им кажется, что, унижая врага, лишая его достоинство, они приближают его разгром. Но это не так. Говоря народу, что враг ничтожен и слаб, они демобилизуют народ, искажают войну, преуменьшают опасность. Это приводит к тому, что две трети сегодняшней России воспринимает эту войну как нелепицу, их не затрагивающую. Они предпочитают песни Пугачевой песням Чичериной, развлекательные ток-шоу сводкам боевых действий.



Мобилизация - это слово трепещет на устах политических руководителей страны, и, оттрепетав, оно неизбежно сорвется. И тогда понадобится весь ресурс нашей экономики, нашей военной мысли, нашего великого трудолюбия и стоицизма – того, которое обнаруживают сегодня лучшие представители народа и государства.



Из-под Суджи пришла ужасная весть: убит военный корреспондент Евгений Поддубный. Он, благородный, мужественный, прекрасный, возникавший каждый раз в самых страшных грохочущих очагах войны, всегда спокойный, с русским стоицизмом, глубинным пониманием происходящего на войне, он стал сегодня для нашего народа олицетворением российской армии. За два года войны народу остаются неизвестными герои, подобные Александру Матросову или Виктору Талалихину, или капитану Гастелло. Но они есть, они присутствуют, не названные в военных репортажах Поддубного, и он сам, всем своим сильным спокойным русским видом несет в себе образы этих еще не названных людей, которых он постоянно видит на фронте.



Его смерть казалась кошмаром, настоящей потерей. Вся страна возрыдала, всю ночь молилась, молилась о его воскрешении в семьях, в монастырях, в школах, в гарнизонах. И под утро свершилось чудо: Поддубный жив. Его ранило в голову, но и раненый он говорил и даже шутил. Евгений Поддубный- русский герой. Слава Поддубному!



Кто открыл ворота врагу?



Войну не удержать на полустанке.



Несется вдаль ее свирепый клекот.



Взлетают к небу взорванные танки.



И падают на землю самолеты.



Дрожит земля от канонады дальней.



Редеет под обстрелом полк стрелковый.



Война звенит, как в кузне наковальня.



Кузнец войны кует свои подковы.