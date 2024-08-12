Экс-минсельхоз Узбекистана Воитов идет под суд. С большой группой подельников

13:11 13.08.2024

Суд начнет рассмотрение уголовного дела против экс-министра сельского хозяйства Азиза Воитова

Суд в Ташкенте начнет рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего министра сельского хозяйства Азиза Воитова. Он обвиняется в хищении, злоупотреблению властью и должностной халатности. Обвиняемыми по делу проходят также два предпринимателя.

Ўзбек тилида O‘zbek tilidaВчера, 20:58 Политика

Мирабадский районный суд по уголовным делам Ташкента 15 августа начнет рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего министра сельского хозяйства Азиза Воитова. Это следует из данных на сайте Верховного суда Узбекистана, узнала "Газета.uz".



Азизу Воитову предъявлено обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса:



пунктам "а" и "в" части 3 статьи 167 (хищение путем присвоения или растраты, совершенное в особо крупном размере; организованной группой или в ее интересах);

пункту "а" части 2 статьи 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями с причинением особо крупного ущерба);

пункту "а" части 2 статьи 206 (превышение власти или должностных полномочий с причинением особо крупного ущерба);

пункту "а" части 2 статьи 209 (должностной подлог повторно).

Обвиняемыми в деле также проходят предприниматели Орзубек Отабаевич Ражабов и Алишер Фазлитдинович Урунбаев.



Орзубек Ражабов, учредитель компании Beltepa Master Stroy из Ташкента, занимающейся строительством нежилых зданий, обвиняется по следующим статьям УК:



пункту "а" части 3 статьи 167 (хищение путем присвоения или растраты, совершенное в особо крупном размере);

части 1 статьи 189 (нарушение правил торговли товарами или оказания услуг стоимостью в особо крупном размере);

части 1 статьи 209 (должностной подлог);

части 1 статьи 211 (дача взятки);

пунктам "а" и "б" части 2 статьи 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование, совершенное повторно или опасным рецидивистом; по предварительному сговору группой лиц);

части 3 статьи 228 (использование заведомо подложного документа).

Алишер Урунбаев, бывший учредитель ташкентских компаний Lanell Group (сырье для текстильной промышленности) и Rainbow-Teks (подготовка и прядение хлопоковых волокон), обвиняется по:



пункту "а" части 3 статьи 167 УК (хищение путем присвоения или растраты, совершенное в особо крупном размере).

Бывший министр сельского хозяйства был заключен под стражу в декабре 2023 года. После его увольнения в конце октября Счетная палата проводила проверку в Минсельхозе.



Воитов работал министром сельского хозяйства с августа 2022 года по октябрь 2023 года (его место занял Иброхим Абдурахмонов). До этого с марта 2020 года был первым заместителем министра инвестиций и внешней торговли.