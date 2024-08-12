 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Начались поставки нефти из Казахстана в Германию по "Дружбе"
13:39 13.08.2024

Начались поставки нефти из Казахстана в Германию по "Дружбе" Александра Юдина

Итальянская энергетическая компания Eni расширила свое присутствие на европейском рынке, начав поставки казахстанской нефти в Германию по трубопроводу "Дружба", следует из данных статистики Минэнерго.
По данным источников, казахстанское подразделение Eni – Agip Caspian Sea – присоединилось к другим отечественным компаниям, которые уже осуществляют поставки нефти в Германию, в июне текущего года компания экспортировала около 20 тыс. тонн сырья, пишут "Ведомости".

Известно, что кроме поставок по трубопроводу "Дружба", Agip Caspian Sea также активно экспортирует нефть через российские порты. Так, за первое полугодие 2024 года компания отгрузила 48,5 тыс. тонн сырья через Новороссийск, а в аналогичном периоде прошлого года – 91 тыс. тонн через Новороссийск и Усть-Лугу.

Напомним, Россия и Польша достигли договоренностей о транзите нефти из Казахстана в Германию.

На этом фоне министры финансов стран G7 договорились бороться с попытками обойти западные санкции против России. В частности, на встрече в Вашингтоне они договорились совместно добиваться соблюдения потолка цен на энергоресурсы Москвы.

Источник - взгляд
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