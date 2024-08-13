Проамериканские курды из SDF осадили и штурмуют северо-сирийские города

15:15 13.08.2024

Курдское ополчение взяло в осаду несколько сирийских городов

13.08.2024 Наиль Джафаров

Проамериканские формирования так называемых "Сирийских демократических сил" (SDF), основу которых составляют курдские ополченцы, начали военную операцию на западном берегу реки Евфрат.



Как сообщает Al Mayadeen, курдские формирования преследуют представителей местных арабских племен, лояльных сирийскому правительству в Дамаске. Отряды SDF начали штурм города ас-Сабха, восточнее Дейр-эз-Зора. Они также окружили населенные пункты аль-Джунайна и аль-Хисан в западной части провинции Дейр-эз-Зор под предлогом поиска разыскиваемых лиц.



Также командование SDF объявило блокаду городов Хасака и эль-Камышлы, которые находятся под контролем сирийской правительственной армии. В течение последних нескольких дней курдское ополчение блокирует подвоз воды, топлива, муки, лекарств и продуктов питания в эти районы, а также ограничило передвижение мирных жителей.



По данным источников Al Mayadeen, командование российской армии в Сирии выступает посредником между поддерживаемыми США отрядами SDF и подразделениями Сирийской арабской армии в городе Хасака, стремясь положить конец эскалации последних дней.



Ранее СМИ сообщили, что ополчение арабских племен в восточной Сирии начали атаки на позиции, удерживаемые SDF, в населенных пунктах Аль-Бусайра и деревне Аль-Хавайдж, в восточной части провинции Дейр-эз-Зор.



В ответ отряд SDF начали обстреливать позиции сирийской армии на противоположном берегу реки Евфрат.



Армия США продолжает оккупацию части районов Сирии, опираясь на отряды курдского ополчения и местную марионеточную гражданскую администрацию.



Местные племена арабского происхождения выступают против американской оккупации и требуют передачи региона под контроль правительства Сирии. На прошлой неделе курдские формирования разогнали несколько акций протеста, что привело к эскалации боевых действий в регионе.