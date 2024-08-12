О где же ты, Иран! Израиль и США ждут скорого нападения, - Къ

15:29 13.08.2024 Удар Ирана по Израилю, который был анонсирован сразу после ликвидации в Тегеране лидера палестинского движения "Хамас" Исмаила Хании, но затем отложен, по данным многих источников, произойдет в ближайшие дни. Последние приготовления к его отражению и возможный ответ Тегерану министр обороны Израиля Йоав Галант обсудил с американским коллегой Ллойдом Остином в телефонном разговоре в воскресенье. В тот же день глава Пентагона приказал направить на Ближний Восток атомную подводную лодку Georgia и ускорить переброску в регион авианосца Abraham Lincoln. Неизбежность скорой атаки подтверждает и сам Тегеран, при этом предупреждая, что удар по Израилю не должен отразиться на переговорах по конфликту в секторе Газа, намеченных на 15 августа.



В связи с неминуемым, по мнению Пентагона, ударом Ирана по Израилю США направили на Ближний Восток авианосную ударную группу во главе с авианосцем Abraham Lincoln



В связи с неминуемым, по мнению Пентагона, ударом Ирана по Израилю США направили на Ближний Восток авианосную ударную группу во главе с авианосцем Abraham Lincoln



Масштабный удар по Израилю в ответ на ликвидацию в Тегеране 31 июля главы политбюро палестинского движения "Хамас" Исмаила Хании, который в мире ждали еще в начале августа, судя по всему, произойдет в ближайшие дни. Как сообщил портал Axios со ссылкой на два источника в израильской разведке, силовая акция против еврейского государства может произойти еще до переговоров по Газе, намеченных на 15 августа при посредничестве Катара и Египта.



Признаком того, что напряженная пауза перед новой эскалацией истекает, стал состоявшийся в воскресенье телефонный разговор министра обороны Израиля Йоава Галанта с министром обороны США Ллойдом Остином. По сообщению портала Axios, глава израильского оборонного ведомства проинформировал Ллойда Остина о военных приготовлениях Тегерана и сообщил о подготовке израильской стороны к отражению иранской атаки.



Накануне беседы официальный представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что армия находится "на повышенном уровне готовности".



В свою очередь, в заявлении Пентагона, распространенном по итогам беседы глав оборонных ведомств, отмечается, что Ллойд Остин подтвердил неизменность поддержки Израиля и проинформировал Йоава Галанта о мерах по укреплению военной группировки США в регионе.



В тот же день Ллойд Остин отдал приказ авианосной ударной группе во главе с авианосцем Abraham Lincoln с истребителями F-35C на борту ускорить переход в зону ответственности Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM), где уже действует группа, возглавляемая авианосцем Theodore Roosevelt. Кроме того, глава Пентагона распорядился направить в зону ответственности CENTCOM атомную подводную лодку Georgia, оснащенную крылатыми ракетами Tomahawk. Ранее, еще до разговора глав оборонных ведомств двух стран, сообщалось, что США перебросили с Аляски на Ближний Восток, предположительно в Иорданию, 12 истребителей пятого поколения F-22 Raptor.



Многочисленные сигналы, поступающие из Тегерана, подтверждают обоснованность выводов израильской стороны о приближающейся эскалации. В прошлую пятницу агентство Mehr сообщило, что иранские власти передали военно-морским силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) 2640 единиц военного оборудования. Среди них современные ракетные комплексы средней и большой дальности. Также ВМС КСИР были переданы боевые беспилотники, корабельные радиолокационные станции, средства радиоэлектронной борьбы.



В свою очередь, префект приграничного с Ираком города Касре-Ширин западной иранской провинции Керманшах Мохаммад Наджафи сообщал, что КСИР проводит в городе военные учения.



В минувшее воскресенье руководство КСИР сделало новое заявление, подтверждающее обоснованность опасений израильской стороны. Как заявил заместитель командующего КСИР Али Фадави, Иран не откажется от ответных ударов по Израилю после убийства Исмаила Хании. "Приказы лидера нашей революции аятоллы Али Хаменеи будут выполнены наилучшим образом. В настоящее время это долг Ирана",- заверил иранский военачальник в минувшую субботу.



Агентство Mehr цитирует слова советника аятоллы Хаменеи по политическим вопросам Али Шамхани, сообщившего, что Тегеран провел подготовку к тому, чтобы "жестко наказать израильские власти, понимающие лишь язык силы".



Новые воинственные заявления стали делать и иранские дипломаты. "Пространство для передышки израильского режима в регионе и мире сокращается день ото дня, глобальное возмущение этим режимом нарастает",- говорится в заявлении МИД Ирана, распространенном в конце прошлой недели.



В Тегеране призывают не связывать готовящийся удар по Израилю с намеченными на 15 августа переговорами по Газе и считают, что эти переговоры не должны служить основанием для того, чтобы отказаться от планируемой операции.



"У нас есть законное право на самооборону, это вопрос, совершенно не связанный с прекращением огня в Газе. Однако мы надеемся, что наш ответ будет своевременным и будет осуществлен так, чтобы не нанести ущерба потенциальному прекращению огня",- говорится в сообщении, распространенном в Нью-Йорке постпредством Ирана при ООН. Действия Израиля 31 июля иранское постпредство при ООН назвало "актом терроризма".



Заявления о том, что Тегеран не отказывается от удара по Израилю, появились на фоне публикаций в западных СМИ о разногласиях внутри иранского руководства по поводу того, каким именно должен быть военный ответ на убийство Исмаила Хании. После того как быстрый ответ не произошел, газета The Telegraph со ссылкой на неназванных помощников президента Ирана Масуда Пезешкиана сообщила, что он выступает за более мягкий вариант ответа, делающий ставку на удары по объектам на Ближнем Востоке за пределами израильской территории.



Обсуждение параметров перемирия в Газе может возобновиться

В то же время, как следует из публикации, руководство КСИР не согласилось с президентом, считая такую акцию недостаточной. Таким образом, возникшая с начала августа пауза после первых обещаний "сурово покарать" Израиль может объясняться проходившими в последние полторы недели закрытыми согласованиями внутри сложной системы иранской власти, имеющей сразу несколько центров принятия решений.



Как пояснил агентству "РИА Новости" генерал ливанской армии, бывший глава комиссии по демаркации границ с Израилем Абдельрахман Шхейтли, "принцип ответного удара по Израилю со стороны Ирана отличается от ответа сопротивления в Ливане". "Иран считается крупным региональным государством, поэтому его принцип ответного удара формируется исходя из государственных интересов. Никто не может спрогнозировать, каким будет ответный удар точно. Но есть наиболее вероятные сценарии. Это может быть сильный удар по одному из центральных штабов армии Израиля, либо военный аэродром, либо убийство высокопоставленного военного руководителя",- считает генерал Шхейтли.



По его мнению, какие бы действия в итоге ни предприняли Иран и базирующаяся в Ливане радикальная шиитская группировка "Хезболла", они будут направлены исключительно против военных целей и объектов Израиля и не должны затронуть гражданское население.



В свою очередь, министр финансов Ливана Амин Салями выступил с мрачным предупреждением, что расширение масштабов войны с Израилем грозит его стране глубоким затяжным кризисом, когда уже невозможно говорить об экономическом росте или процветании производственных отраслей. "Каждый, кто говорит, что Ливан сможет выдержать эту ситуацию больше месяца, показывает свое невежество. Банковский сектор находится в состоянии перманентного паралича. Сильно просел в разгар сезона туризм, после того как многие, опасаясь войны, воздержались от поездок в Ливан, за рубеж бежит рабочая сила, а внутри страны отсутствуют возможности трудоустройства",- сокрушался Амин Салями.



Как противники Израиля "разминаются" перед ударом

На этом фоне лидеры Великобритании, Франции и Германии в понедельник призвали Иран воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации. "Мы призываем Иран и его союзников воздержаться от атак, которые приведут к большему обострению напряженности и подорвут возможность заключить сделку о перемирии в Газе и об освобождении заложников",- говорится в совместном заявлении премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца.



Сергей Строкань

Газета "Коммерсантъ" №144 от 13.08.2024, стр. 6 Источник - Коммерсант

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