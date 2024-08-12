Литий как предлог. В Сербии вспыхнули протесты из-за редкого металла

18:17 13.08.2024

Литий из пустого в порожнее: в Сербии вспыхнули протесты из-за редкого металла

Антиправительственные выступления инспирированы из-за рубежа, но не направлены на смену власти



Ксения Логинова



В сербской столице прошел масштабный митинг против добычи в республике лития, которую активно поддерживает Брюссель. В акции участвовали 27 тыс. человек. Демонстранты блокировали две железнодорожные станции. Президент страны Александр Вучич, ссылаясь на полученные от Москвы данные, обвинил оппозицию в подготовке государственного переворота. О том, как вопрос о добыче лития разделяет оппозицию и сербские власти, - в материале "Известий".



Добывающая литий держава



"Протесты из-за лития не столько связаны с экологией. Их цель - свержение власти", - заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин. По его мнению, на Западе не хотят, чтобы Сербия развивалась и была самостоятельной.



10 августа в Белграде прошел массовый митинг, участники которого призывали не открывать рудник по добыче минералов, содержащих литий. Согласно данным МВД страны, в акциях участвовало до 27 тыс. человек. Организаторы говорят, что собрали свыше 40 тыс. человек.



Протесты в Сербии вспыхнули в июле. Поводом для этого стало решение британско-австралийского концерна Rio Tinto реализовать в Сербии проект по добыче лития стоимостью $2,4 млрд. Подразумевалось превращение Сербии в державу, добывающую литий.



Крупнейшее месторождение этого металла обнаружили в Сербии еще в 2004 году. Спустя 20 лет к его разработке так и не приступили. Хотя в этом особенно заинтересован Евросоюз, который стремится завершить энергопереход и отказаться от машин с двигателем внутреннего сгорания. В производстве электромобилей необходим литий. А это подразумевает, что значимость Сербии как страны, добывающей этот металл, возрастет.



Однако этот проект был остановлен еще в 2022 году под давлением протестующих - активисты-экологи забеспокоились из-за возможного загрязнения окружающей среды на западе страны. В частности, бассейна реки Ядар.



В июле этого года Конституционный суд республики признал запрет властей на развитие рудника незаконным. Через несколько дней после этого в Белграде немецкий канцлер Олаф Шольц и вице-председатель Еврокомиссии Марош Шефчович подписали вместе с Вучичем соглашение о стратегическом сотрудничестве в разработке лития.



После этого в стране вспыхнули протесты. Их неформальным лидером стал фермер Ядарского края Златко Коканович. Вместе с экологами он выдвинул властям ультиматум - запретить до 10 августа разведку и разработку месторождений лития.



После этого в Белграде и нескольких других городах вспыхнули митинги, на которых стали призывали к отставке Вучича. Демонстранты заблокировали работу двух железнодорожных вокзалов в столице: Прокоп и Новый Белград. Полицейские разблокировали их, а также задержали 14 активистов.



Ни разгонять, ни уступать



Президент Сербии заявил, что получил из Москвы информацию о подготовке в республике массовых акций, которые хотя и проходят под экологическими лозунгами, носят антипрезидентский характер.



"Я руководствуюсь интересами Сербии и никого больше на всем земном шаре. Мой офис всегда открыт, они могут сказать мне, что, по их мнению, не так, и мы можем поговорить о фактах, а не о теориях заговора", - пояснил он.



Лидер добавил, что власти не будут ни силой разгонять протестующих, ни выполнять их требования. Президент считает, что демонстрации закончатся сами собой. Он предложил провести референдум в регионах, где будет проходить разработка лития. После этого политик заговорил о планах до конца года провести референдум о досрочном сложении своих полномочий.



Однако оппозиция это отвергла, посчитав подвохом. Противники Вучича обвиняют власти в превращении страны в "дешевую сырьевую колонию".



Опасность покушения



При этом в стране назвали сербского лидера Александра Вучича следующей целью после покушений на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и кандидата в президенты США Дональда Трампа.



По словам вице-премьера Сербии Александра Вулина, президенту страны грозит опасность, поэтому он предупредил Вучича об угрозе, призвав усилить его безопасность.



"Потому что со всеми, кто выступает за мирное решение по Украине, что-то происходит, кто-то в них стреляет", - добавил Вулин.



По словам вице-премьера, жизни Александра Вучича угрожают те, кто хочет, чтобы Сербия перестала быть военно-нейтральной, ввела антироссийские санкции, а также признала независимость Косово и отказалась от Республики Сербской в Боснии и Герцеговине.



Вулин добавил, что Вучичу, в частности, угрожают наркокланы. А столь большие ОПГ, по его словам, не возникают без поддержки мощных спецслужб.



Не в интересах Брюсселя



"Логику происходящего понять затруднительно, поскольку выходит, что те, кому Вучич месторождение отдал, хотят его свергнуть под лозунгом "Рудника не будет". Но разве сейчас есть вообще смысл искать в чем-то логику?" - задается вопросом политолог Федор Лукьянов.



"Трудность сложившейся ситуации заключается в том, что, несмотря на, прямо скажем, сомнительное решение власти реанимировать проект "Ядар", благие намерения вышедших сегодня на улицы сербов (а среди них мои друзья и знакомые, и эти люди в отличие от выкормышей западных фондов - настоящие патриоты) и даже российские триколоры на улицах Белграда, цели истинных координаторов данной протестной акции и того, что за ней последует, заключаются в создании управляемого хаоса в сербской столице", - делится впечатлениями автор Телеграм-канала "Балканская сплетница".



Профессор НИУ ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина в беседе с "Известиями" отметила, что, так же как и предыдущие протесты, эти акции направлены в первую очередь не на устранение Вучича от власти.



- Мы не можем говорить о цветной революции как основной задаче, цель этих протестов - оказание давление на сербского президента. В этом сегодня заинтересован не ЕС, а американцы и в какой-то степени британцы. Демонстрация того, что в августе - месяце отпусков - они готовы в значительном числе крупных городов Сербии вывести людей на улицы, свидетельствует о том, что они хотят показать Вучичу: если он будет вести политику, которая не удовлетворяет их представлениям о задачах Сербии, то эти протесты могут привести к смене власти, - пояснила балканист.



Политолог предполагает, что на сегодняшний день власти Вучича мало что угрожает.



- Если мы говорим конкретно об этих протестах, то их логика смешанная, в первую очередь они связаны с тем, что активисты, которые выходят на улицу, выступают против разработки лития. Но соглашение между Белградом и ЕС, которое было подписано в июле этого года о совместной разработке и использовании критически важных ресурсов и природных ископаемых, свидетельствует о том, что Запад не может быть заинтересован в отмене или разрыве этого соглашения, - эксперт.



Специалист считает, что протесты поддерживают преимущественно американские НКО.



- Они демонстрируют реальное политическое влияние Вашингтона на внутренние процессы в Сербии, показывают, что таковое по-прежнему велико. Второй вопрос, который не выносится на обсуждение официальным Белградом, что параллельно идет процесс выхода Белграда из всех структур управления и возможностей в Косово и Метохии. Американцы, очевидно, таким образом поторапливают Вучича закончить весь диалог с Приштиной по передаче ей реальной власти в крае, - подытожила аналитик.