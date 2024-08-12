Директор школы в Наманганской области заставила учителей убирать сорняки в школьном дворе

18:19 13.08.2024

Директор школы в Наманганской области заставила учителей убирать территорию школы и полоть сорняки. За отказ выходить на эти работы они должны были заплатить. Государственная инспекция труда оштрафовала директора на 17 млн сумов.



Директор школы №43 в Папском районе Наманганской области заставила педагогов убирать территорию учебного заведения и полоть сорняки. Об этом сами учителя сообщили изданию Qalampir.uz.



Учителя, которые отказывались от выполнения поручения, должны были заплатить по 500 тысяч сумов. Кроме того, директор требовала от учителей собрать деньги с родителей учеников - по 20 тысяч сумов - на обеды для строителей, занимающихся ремонтом школы.



Государственная инспекция труда провела проверку по этим данным, сообщила пресс-служба Министерства занятости и сокращения бедности. Было установлено, что действия директора нарушают статью 5 Трудового кодекса Узбекистана и постановление Кабинета министров №349, которые запрещают привлечение работников к труду, не связанному с их служебными обязанностями.



На директора наложен административный штраф в размере 50 базовых расчетных величин, или 17 млн сумов.