Пользуясь Курской авантюрой укров РосАрмия ускорила освобождение Донбасса

18:20 13.08.2024

"Какая к черту Суджа, если на кону Угледар": В Генштабе ВСУ началась лютая грызня

Укровермахт не может остановить наших бойцов в Константиновке (Марьинский район), поэтому требует вернуть свои войска из Курской области

Александр Ситников

Судя по информационной повестке, "наступ в Курской области" все-таки вытеснил грустные для щирых громадян новости об отступлении ВСУ на других участках фронта. Однако по мере стабилизации обстановки украинские обзорщики вынуждены рассказывать и о событиях на Торецком, Покровском и Кураховском направлениях. А тут украинцам похвастаться нечем.



О том, что Вооруженные силы России нарастили темпы наступления на Донецком направлении, пишет, в частности, киевский паблик Military analytics (заблокированный в нашей стране). По его данным, "русские установили контроль над всеми кварталами в Красногоровке", а также над Невельским, что в ближайшее время создаст угрозу для гарнизона ВСУ в Курахово.



Личный состав и западная техника ВСУ на Покровском направлении уничтожаются в промышленных масштабах

Если посмотреть на карту ЛБС, то серая зона распространилась до трассы Карловка-Александрополь. Это огромная территория, на которой укровермахт вроде бы есть, но зацепиться ему не за что.



Но это далеко не все неприятности для украинских войск на западе от Донецка. Офицер бандеровского Генштаба на условиях конфиденциальности рассказал киевской экспертной тусовке, что в течение последних 48 часов российская армия добилась новых успехов в "фортецi" Константиновка (Марьинский район). Штурмовки ВС РФ закрепились на улицах Чкалова, Шевченко и Мира.



Впрочем, все гораздо хуже, чем кажется. Основная проблема для ВСУ заключается в том, что населенный пункт полностью блокирован с юга, тогда как на севере идут тяжелые бои на окраинах Парасковеевки.



Еще один инсайдер из украинской армии рассказал, что ситуация к юго-западу от Донецка стремительно ухудшается. Ему достоверно известно, что трасса Угледар - Марьинка перерезана уже в двух местах - у Водяного и около "фортецi" Константиновка.



По его словам, в этом населенном пункте российские войска заняли в восточной части, где были выстроены самые мощные взодные опорники, еще несколько улиц из-за кризиса обороны ВСУ. По большому счету фиксируются темпы продвижения русских даже намного более быстрые, чем в освобожденной Красногоровке.



В Сети появились кадры с геолокацией (см. карту), подтверждающие контроль россиян как минимум над четвертью поселка. Картоделы, расшифровав "свежую" видеозапись, пишут: "Штурмовые подразделения ВС РФ продвинулись в Константиновке до 500 метров по направлению к центральной части поселка под огнем со стороны ВСУ".



В свою очередь украинские военные, находящиеся на Кураховском направлении, рассказали о панических настроениях захисников и смертельной усталости.



Один из воюющих бандеровских блогеров сокрушается: "Поступают очень неутешительные новости с фронта. Орки перерезали трассу Угледар - Константиновка еще в одном месте. Они смогли продвинуться к Водяному еще на 2 км. Если это окажется правдой, то нужно срочно предпринимать серьезные меры. С логистикой у парней просто беда. Ждать БК приходится очень долго. И если учесть серьезное сокращение живой силы по понятным причинам, то до обрушения фронта остались считанные дни".



Админ 77-й ОДШБр "Миколаїв" тоже льет горькие слезы на своем чате, поскольку Донецкая область "может просесть серьезно" из-за переброски лучших пiдроздiлiв в Суджу. Он также сообщил о конфликте между группами офицеров в Генштабе ВСУ из-за курской авантюры.



Тем не менее, по его данным, укровермахт готов драться до последнего своего солдата за террикон, который защищает Угледар с севера и позволяет многочисленным ротам БПЛА "Очі Ясні" отслеживать передвижения ВС РФ на всей этой обширной территории.



Однако когда наши бойцы освободят Водяное, то Угледар фактически окажется в "огненном мешке". Понятно, что приказа отступать у "хероев" не будет, разве что отвезут на военное кладбище с тегом "погиб под Курахово".



Куда делись проинспектированные Шойгу прошлой осенью 9 резервных полков на госгранице? И кто безграмотно строил, да так и недостроил там полевые укрепления за 15 млрд рублей?

Запаниковал и военный обозреватель немецкой газеты "Бильд" *(Bild) Юлиан Репке, который считает, что ВСУ в любом случае придется убежать из Курской области, поэтому гораздо разумнее было бы использовать отряды самоубийц Зеленского для укрепления других проблемных направлений, прежде всего Кураховского. Типа, отсюда было проще перерезать "сухопутный коридор" в Крым.



В целом, украинская "телега" не верит в ура-патриотические заявления Сырского, причем ряд популярных тг-каналов подчеркивает, "теперь все идет к тому, что уничтожение наиболее подготовленных семи бригад ВСУ (в Курской области) и массы техники приведет к новым глубоким прорывам и потерям массы других территорий".



Что показательно: вражеские пропагандисты начали дружно разгонять нарратив, что нападение на Суджу спасло группировку "Таврия" от полного разгрома. В частности, русофоб Богдан Мирошников, которого любят цитировать укроСМИ, выдал "интересный антикриз".



Он умничает: "Представьте, сколько резервов ВС РФ не ушло на Часов-Ярское, Покровское, Торецкое и Кураховское направления. И сколько еще не уйдет. Это значительные силы, которые уже не будут задействованы на тех направлениях, и от того в перспективе уже должно стать легче нашим подразделениям в Донецкой области. Пока до стабилизации в Донецкой области еще очень далеко".



Таким образом, Зе-команда обходит кризис обороны в районе Курахово стороной, надеясь на то, что армия России здесь остановится и перебросит часть сил в район Суджи. Мол, прямо сейчас имеет место "расклад, как в известной детской игре, - кто первый моргнет, тот и проиграет".



* "Bild на русском" Минюстом РФ признан иностранным агентом