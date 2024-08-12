Гиперзвуковая дорожка: Тайвань приступил к созданию оружия для сдерживания КНР

18:21 13.08.2024 Ударит ли Тайбэй по материковому Китаю и как могут помочь США



Анастасия Костина



Гиперзвуковое оружие, о проекте разработки которого заявил Тайвань, даст ощутимое преимущество Тайбэю перед угрозой вторжения со стороны материкового Китая. На фоне растущей эскалации в Тайваньском проливе в военном ведомстве острова рассчитывают представить технологию в области гиперзвука в течение трех лет. Однако речь идет, скорее, о средстве сдерживания Пекина, считают эксперты. В создании гиперзвукового двигателя Тайваню может помочь его союзник - США, у которых уже есть собственные разработки. Однако все будет зависеть от результатов президентских выборов в Штатах в ноябре. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп уже заявил, что Тайвань должен заплатить за американскую защиту. Чем обернется очередной виток эскалации между Пекином и Тайбэем - в материале "Известий".



Тайвань разрабатывает гиперзвуковое оружие



На Тайване усиливают свой боевой потенциал перед угрозой "вторжения" со стороны материкового Китая, который считает самоуправляемый остров отколовшейся провинцией. В Пекине называют воссоединение лишь вопросом времени и даже допускают силовой сценарий, хотя при этом всегда подчеркивают, что выступают за мирный процесс. На этом фоне военное ведомство Тайваня планирует за три года разработать технологию гиперзвукового двигателя для истребителей, как сообщила газета Taipei Times со ссылкой на местное минобороны. Ранее в августе советник Чжуншаньского института науки и технологии заявил, что программа сыграет решающую роль в стремлении Тайбэя разработать гиперзвуковые технологии.



"Известия" обратились в минобороны Тайваня с просьбой прокомментировать цель создания гиперзвукового оружия, однако там отказались. При этом местные СМИ считают, что программа направлена именно на сдерживание материкового Китая. Как пояснил "Известиям" военный эксперт, младший научный сотрудник ИМЭМО РАН Вадим Корощупов, разработка даст Тайваню ощутимое преимущество.



- Гиперзвуковые ракеты эффективны из-за сложности поражения, потому что ракета, предназначенная для того, чтобы их сбить, должна иметь еще большие скорости. Но таких ПРО пока не существует. Кроме того, маневрировать при таких скоростях очень сложно, поэтому, скорее всего, это будет какая-то прямая траектория для поражения конкретной цели. В принципе можно, конечно, считать, что этого будет достаточно Тайваню для уничтожения каких-то объектов на территории материкового Китая, - пояснил эксперт.



При этом он обратил внимание на то, что речь идет пока не о ракетах, а о программе, которая нацелена на разработку, в частности, термостойких материалов для гиперзвуковых ракет и камеры сгорания.



Тайвань не только развивает потенциал своих ВВС, но и активно проверяет их готовность. В частности, администрация острова объявила о закрытии воздушного пространства для учений: они пройдут с 27 августа по 12 сентября к востоку от Тайваня. К ним привлекут ряд истребителей, в том числе F-16. Кроме того, до конца августа планируются крупномасштабные маневры ВМФ, в которых задействуют противокорабельные ракеты, а также класса "земля – воздух". И это не считая традиционных военных игр Тайваня в июле, которые проводятся с 1984 года с целью отработки отражения "атаки" материкового Китая.



Пекин также наращивает военную мощь. Помимо частых учений вокруг острова китайские ВС модернизируют технику. В частности, вблизи Шанхая строится самый крупный в мире ударный корабль. Отмечается, что на введение его в эксплуатацию понадобится даже меньше времени, чем сейчас требуется американским или европейским верфям только лишь для переоборудования гораздо меньшего по размеру фрегата или эсминца. По оценке экспертов, судно могут спустить на воду уже в 2025 году.



Справка "Известий"

Официальные отношения между материковым Китаем и островом прервались в 1949 году, после того как политические силы партии Гоминьдан переселились на Тайвань в результате поражения в гражданской войне с Коммунистической партией. Деловые и неформальные контакты возобновились в конце 1980-х, а с начала 1990-х стороны вели диалог через неправительственные организации. В 1992-м НПО материковой части Китая "Ассоциация по развитию связей между двумя берегами Тайваньского пролива" и тайваньская НПО "Фонд обменов через Тайваньский пролив" договорились о том, что оба берега пролива должны придерживаться принципа "одного Китая". Соглашение назвали "Консенсус 1992 года". В 2014 году стороны создали официальный канал связи между двумя органами - Управлением по делам Тайваня при Госсовете КНР и Советом по делам материковой части в Тайбэе. Однако в мае 2016 года Пекин приостановил контакты по этому каналу, из-за того что глава предыдущей администрации Тайваня Цай Инвэнь не признала консенсус.



Кто усиливает напряженность в Тайваньском проливе



При новой власти Тайваня, которая начала править несколько месяцев назад, напряжение между Пекином и Тайбэем усилилось. Эскалацию спровоцировала инаугурационная речь главы администрации Лай Циндэ 20 мая. Он призвал прекратить "политическое и военное запугивание Тайваня" и особо подчеркнул, что "Китайская Республика и Китайская Народная Республика не подчиняются друг другу" (Китайская Республика - официальное название, используемое на Тайване).



Пекин в ответ начал масштабные военные учения, причем не только у берегов самоуправляемого острова, но и вокруг контролируемых им территорий, имеющих стратегическое значение для снабжения Тайваня. В МИД КНР назвали маневры наказанием для сепаратистских сил, а также предостерегли от вмешательства внешние - то есть США.



Вашингтон, несмотря на отсутствие официальных дипотношений с Тайбэем, поддерживает коммуникацию с Тайванем, проводя совместные учения в регионе и поставляя вооружения для защиты от "агрессии" материкового Китая. Что касается программы по созданию гиперзвукового оружия, Вадим Корощупов допустил академическое сотрудничество между тайваньскими и американскими экспертами - у США уже есть разработки по созданию двигателя, способного самостоятельного развивать гиперзвуковую скорость.



Однако в преддверии президентских выборов в ноябре помощь Вашингтона может оказаться не такой безоговорочной. Дональд Трамп сразу же после избрания единым кандидатом от Республиканской партии потребовал от Тайваня заплатить за оборону, сравнив США со страховой компанией. Он также уклонился от вопросов, намерен ли он защищать остров в случае активных действий Пекина, обвинив Тайбэй в "краже" почти 100% полупроводниковой промышленности. Трамп, очевидно, подразумевал тайваньскую компанию TSMC - крупнейшего в мире производителя чипов.



- Несмотря на значительную поддержку со стороны США, вероятность нанесения превентивных ударов Тайбэем стремится к нулю. Разработки гиперзвукового оружия на Тайване станут частью "большой" стратегии сдерживания материкового Китая, которую имплементируют в азиатском регионе США. Вероятность участия американских экспертов зависит от результатов выборов, поскольку, например, Трамп имеет все шансы одержать победу. В таком случае вероятно, что научно-техническая поддержка Тайваня со стороны США будет ограничена. Однако не исключено, что в рамках геополитического сдерживания Китая Вашингтон все-таки будет оказывать помощь подобного рода, - поделилась мнением с "Известиями" старший научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа ИКСА РАН Екатерина Заклязьминская.



В конце июня в Пекине обозначали свою позицию еще и на законодательном уровне, решив обновить "Закон о борьбе с сецессией" 2005 года - это юридическое основание для предотвращения отделения Тайваня. В нем прописали рекомендации по уголовному наказанию для сепаратистов: от заочного судебного преследования до смертной казни. В начале августа Управление по делам Тайваня на своем официальном сайте создало новую страницу со списком 10 действующих и бывших чиновников, которых считает ярыми сепаратистами. Среди них, к примеру, вице-президент Сьяу Бикхим, бывшая глава де-факто тайваньского представительства в США. Там указан адрес электронной почты, куда ведомство просит прислать информацию об их "преступлениях", а также о новых сепаратистах.



По мнению Екатерины Заклязьминской, Тайвань все же не пойдет на дальнейшую эскалацию, поскольку это противоречит его геополитическим амбициям и внешнеполитическим целям. Материковый Китай же, скорее всего, активизирует усилия для совершенствования гиперзвуковых технологий и будет пристально изучать продвижение Тайваня в этой области. Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1723562460





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- Сборная Казахстана завершила олимпиаду в Париже с семью медалями

- Сезонность и меры Правительства – главные факторы снижения цен на социальные продукты питания

- Итоги госаудита деятельности НИШ подвели в Высшей аудиторской палате

- Депутат Азат Перуашев высказался о перспективах развития промышленности Казахстана

- "Если посланный статьей Токаева импульс обретет плоть и кровь, это благотворно повлияет буквально на все"

- В Минздраве на очередном заседании коллегии подведены итоги за полгода

- О пресечении фактов незаконных махинаций с земельными участками

- Активы возвращенные Антикоррупционной службой по делу Қ. Сатыбалдыұлы

