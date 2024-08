В Иране приступили к формированию правительства

18:23 13.08.2024

Парламент Исламской Республики начал изучать претендентов на посты министров



Иван Дубровин



В ближайшие дни парламент Ирана должен рассмотреть кандидатуры министров, предложенные новоизбранным президентом-реформистом Масудом Пезешкианом. Не исключено, что меджлис, в котором доминируют сторонники жесткой линии в отношении Запада, может не одобрить часть кандидатов из нового кабинета. В частности, на должность главы МИД был выдвинут Абасс Аракчи, ранее курировавший переговоры по иранский ядерной сделке. Вместе с тем опрошенные "Известиями" эксперты отмечают сбалансированный состав кандидатов и их профессионализм. Способен ли новый кабинет министров повлиять на внешнюю политику Ирана и изменить отношения Тегерана с Россией, Западом и странами Ближнего Востока - в материале "Известий".



Парламент Ирана приступил к обсуждению нового правительства



В иранском парламенте 12 августа началось обсуждение кандидатов на ключевые посты в будущем кабинете министров. Предложенный новоизбранным президентом Масудом Пезешкианом список из 19 человек будет вначале тщательно изучен профильными комиссиями меджлиса, после чего должен быть утвержден на пленарных заседаниях парламента начиная с 17 августа.



Как отмечает The Tehran Times, средний возраст кандидатов не превышает 60 лет. Кроме того, 14 из 19 претендентов могут занять министерское кресло впервые. Издание трактует этот факт как попытку Пезешкиана привнести "свежий взгляд на управление страной". Члены парламента будут голосовать за каждого кандидата по отдельности. Принимая во внимание тот факт, что доминирующей силой в меджлисе остаются консерваторы, нет никаких гарантий, что все кандидатуры будут утверждены. Поэтому, по крайней мере, речь идет о том, чтобы найти компромисс.



Учитывая, что Пезешкиан пришел к власти на волне обещаний наладить диалог с Западом и возобновить ядерную сделку, особое внимание к себе привлекает фигура возможного главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. Будучи опытным дипломатом, он уже занимал пост заместителя министра иностранных дел (с 2013 по 2018 год) и был главным представителем Тегерана на переговорах по иранской ядерной программе при президенте Хасане Рухани.



В качестве переговорщика по ядерной сделке Аббас Аракчи действовал "очень хорошо и искусно в интересах своей страны", подтвердила "Известиям" востоковед Елена Супонина.



При этом вполне вероятно, что в случае одобрения кандидатуры Аракчи основные усилия нового министра будут сосредоточены на вопросах, связанных с Израилем. По крайней мере, после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании Аракчи выразил уверенность, что целью Израиля было именно помешать формирующемуся правительству Пезешкиана.



- Вероятность утверждения выдвинутых кандидатур зависит и от обстановки в регионе. Чем более напряженная ситуация, тем, наоборот, больше спрос на радикальные фигуры. В любом случае Пезешкиан подобрал очень уважаемых и грамотных людей. Хотя, по моим данным, в парламенте будут бурные дебаты и будут попытки заблокировать целый ряд фигур, но всех заблокировать не получится, - говорит Супонина.



Кто может войти в новое правительство Ирана



Реформаторский настрой президента проявился и в том, что впервые за долгое время одно из кресел в кабинете министров может занять женщина. Так, президент предложил 47-летнюю Фарзанех Садег на пост министра дорог и городского строительства. До этого единственной женщиной-министром, утвержденной иранским парламентом со времен Исламской революции 1979 года, была Марзие Вахид Дастгерди, которой президент-реформист Махмуд Ахмадинежад обеспечил в 2009-м пост министра здравоохранения. При этом пока неясно, будет ли кандидатура Садег утверждена. В любом случае, когда спикер парламента зачитал ее имя 11 августа, реакция многих парламентариев была негативной.



Что касается прав женщин, то Пезешкиан, как известно, выступает против принятого в сентябре 2023 года закона, ужесточающего наказание за отказ от ношения хиджаба. В этой связи американское агентство Associated Press оценивает как "относительно умеренную" кандидатуру генерала полиции Эскандара Момени - претендента на пост главы министерства внутренних дел, которое контролирует соблюдение этого закона.



Из других важных постов следует назвать должность министра обороны, которую может получить бригадный генерал Азиз Насирзаде, работающий с 2021 года заместителем начальника штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран. Местные СМИ отмечают его "выдающуюся военную карьеру". Пилот F-14 во время ирано-иракской войны 1980–1988 годов Насирзаде занимал с 2018-го по 2021-й пост командующего ВВС страны.



Интересно отметить гибкость взглядов Насирзаде на методы ведения боевых действий. Так, комментируя в конце октября 2023 года события в Газе, генерал отмечал, что дешевые ракеты палестинского сопротивления бросили вызов передовой и дорогой израильской ПВО. В частности, он указывал на важную роль БПЛА и призывал не пренебрегать новыми технологиями электронной войны.



Какой будет внешняя политика при новом правительстве Ирана



При этом Пезешкиан, судя по его заявлениям, занимает умеренную позицию в вопросе военного противостояния с Израилем. Настаивая на праве Тегерана ответить на убийство Исмаила Хании, президент Ирана недавно подчеркнул в беседе со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, что Тегеран "считает своей обязанностью избегать войны и приложит все усилия для установления мира и безопасности". Если верить британской газете The Telegraph, ссылающейся на неназванных помощников иранского президента, Пезешкиан опасается последствий прямого удара по Израилю, который, впрочем, официально не признает свою причастность к смерти Хании. В отличие от Корпуса стражей исламской революции (КСИР), настаивающего на атаках по Тель-Авиву и другим израильским городам, Пезешкиан, по данным издания, считает предпочтительным вооружать ливанскую "Хезболлу". Очевидно, он отдает себе отчет в том, что нападение на Израиль подорвет всякую возможность налаживания диалога с Западом.



Как бы то ни было, в ожидании утверждения нового кабинета министров Масуд Пезешкиан продолжает демонстрировать открытость к диалогу. Так, в разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем президент Ирана подчеркнул 11 августа "настоятельную необходимость создания многополярного мирового порядка" и раскритиковал политику давления США в отношении Ирана. По его мнению, именно "доверие и защита двусторонних интересов" должны стать условием возобновления переговоров по ядерной программе Тегерана.



Вместе с тем Пезешкиан подчеркнул на встрече с председателем российской Госдумы Вячеславом Володиным, что приоритетом внешней политики Ирана и нового правительства будет улучшение и развитие отношений с РФ и странами, которые "в трудные времена были друзьями и союзниками иранского народа".



В любом случае Пезешкиан и его правительство будут действовать в рамках политики, которую определяет духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. "С точки зрения России, новый президент и его команда вполне соответствуют линии на развитие отношений Москвы и Тегерана", - считает Елена Супонина.



В этом смысле президент Ирана ограничен в своих полномочиях и не может резко поменять вектор политики. Как напомнил "Известиям" глава Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров, существует целая система сдержек и противовесов и в нее входят не только парламент и администрация духовного лидера, но и Совет по целесообразности принимаемых решений, и КСИР, и, наконец, Конституционный совет.



По оценке эксперта, "общая палитра предлагаемых министров достаточно сбалансирована" и включает как прозападных политиков, так и людей умеренных и консервативных взглядов.



- Я не исключаю, что два или три министра не будут утверждены. Но меджлис настроен достаточно прагматично. Хотя все и думают, что раз уж спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф проиграл на выборах Пезешкиану, то у него должна быть какая-то обида. Но в целом, судя по заявлениям Галибафа, он эти эмоции отметает и говорит, что парламент заинтересован в том, чтобы кабинет был быстро утвержден, - добавил он.



По мнению Раджаба Сафарова, вполне возможно, что к понедельнику, 19 августа, правительство будет полностью сформировано. Если же кто-то не пройдет, то президент должен в течение недели предложить нового кандидата на должность и в отношении него будет повторена процедура оценки и утверждения. Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1723562580





