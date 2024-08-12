Казахстанское озеро Балхаш стремительно мелеет

18:25 13.08.2024

"Балхаш мелеет": в Министерстве водных ресурсов отреагировали на информацию в Сети Опубликовано: Сегодня, 13 августа 2024, 14:53 Озеро Балхаш: Patrick Baz/AFP via Getty Images 15 5 В соцсетях казахстанцы забили тревогу - по их словам, озеро Балхаш стремительно мелеет.



Ситуацию корреспонденту NUR.KZ объяснили в Министерстве водных ресурсов и ирригации. Блогер Юлия Ласеева выложила в Instagram кадры с озера Балхаш. По ее словам, озеро стремительно мелеет. "Сейчас из-за иррационального использования воды Казахстаном и Китаем оно стремительно мелеет", - пишет блогер. В Министерстве водных ресурсов и ирригации корреспонденту NUR.KZ сообщили, что ранее уровень воды был зафиксирован на отметке 174 см. При этом 1 января показатель достигал только 159 см. "В этом году по трансграничной реке Или поступил большой объем воды. Благодаря этому появилась возможность направить более 2 кубокилометров воды из Капшагайского водохранилища в озеро Балхаш", - объяснили в ведомстве.



По информации на сайте Kazakhstan.travel, Балхаш - одно из крупнейших озер Казахстана. Одна его часть наполнена солеными водами, а другая совершенно пресная. Протяженность озера составляет чуть больше 600 километров, окружают его пустыня Бетпак-дала, Чу-Илийские горные массивы и южные Таукумские пески. Побережья находятся сразу в двух областях - Карагандинской и Алматинской.



Автор: Айбекова Сауле