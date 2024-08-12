Авантюра президента Видодо. Будущая столица Индонезии рискует превратится в заброшенный город

18:34 13.08.2024

12.08.2024



Детище президента Джоко Видодо стоимостью 32 миллиарда долларов пока не оправдало надежд

Данила Моисеев



Джоко Видодо уже успел переехать на остров Калимантан, но чиновники последовать его примеру не спешат. Фотo Reuters

В понедельник в будущей потенциальной столице Нусантаре президент Индонезии Джоко Видодо провел заседание кабинета министров и осмотрел ход строительных работ. Вместе с ним на острове Калимантан присутствовал и действующий министр обороны Правобо Субианто, который приступит к исполнению обязанностей президента республики в октябре.



Будущее проекта стоимостью как минимум 32 млрд долл. остается неясным, поскольку решение Видодо основать новую столицу вне острова Ява вызвало критику, а строительство в Нусантаре ведется не теми темпами, чтобы правительственные учреждения можно было быстро перенести из Джакарты. Но самое главное – перенос столицы в глубокую периферию пока нерентабелен.



"Я продолжу и, если это возможно, завершу строительство" – так скромно обрисовал свои амбиции по переносу столицы будущий президент. Большая встреча, на которую приехали практически все 34 министра, была призвана не только обсудить проблемы большой страны с населением в 280 млн человек, но и осмотреть Нусантару – детище Джоко Видодо, призванное оттянуть политический и экономический центр тяжести с острова Ява.



В нынешней многовековой столице государства – Джакарте проживают 11,2 млн человек. Территория города была столичной еще в IV веке нашей эры, хотя современная история города и государства ведет отсчет с XVI века и включает в себя победу легендарного военачальника и национального героя Фатахиллы над португальским флотом. Он же считается основателем города.



Нусантара же пока истории не имеет вовсе. Это буквально строящийся с нуля город в джунглях острова Калимантан. Предполагалось, что новая столица будет гораздо комфортнее для проживания, нежели скученная и загрязненная Джакарта.



Но пока обустройство Нусантары проходит тяжело. В каком-то смысле комичный эпизод произошел с самим основателем города, который в конце июля переночевал в отстроенном президентском дворце после того, как сам возглавил колонну мотоциклистов (глава страны прославился как большой любитель ездить на мотоциклах). Как признался Видодо, спалось ему плохо. Сейчас он обустраивается в новой столице, но чиновники торопиться за ним не спешат. Несмотря на то что Видодо и призывает к этому.



Проект, на который только по официальным данным будет потрачено как минимум 32 млрд долл., а по информации Bloomberg, и вовсе 35 млрд, пока далек от завершения. Не достроены дороги, не проложена инфраструктура, и вообще переезжать сюда никто не торопится. Нусантара оказалась идеей-фикс Видодо, который фанатично принялся строить город в джунглях. Реакция в обществе на планируемый перенос столицы была противоречивая, а в Джакарте – негативная.



Идеи переноса столицы высказывались еще с 2017 года. Однако именно Видодо продвинул идею строительства города с нуля на Калимантане. Оно началось в 2019 году. Преемник Видодо при этом заявил, что в рабочем состоянии город сможет быть лишь через четыре-пять лет. День независимости страна отпразднует 17 августа. И главные события будут происходить уже в Нусантаре.



Видодо передаст президентский пост 20 октября. Очевидно, Правобо Субианто переезжать вряд ли захочется. Остается открытым вопрос: что придется делать с уже готовой недвижимостью, если полноценный город построен все-таки не будет.



Между тем первая партия чиновников может быть переселена уже к концу правления Видодо, стремящегося оставить свой след в истории.



"Строительство Нусантары – это личная инициатива Видодо. Он хочет оставить память о своем президентстве. Однако в реальности осуществить его задумку едва ли удастся", – считает руководитель отдела Юго-Восточной Азии Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков.



В разговоре с "НГ" он отметил, что яванцы играют ключевую роль в жизни страны и ее истории. Они – основа нации, и Джакарта – их центр.



Не совсем удачно было выбрано и место строительства. "Есть ведь и другие важные уже обжитые места, такие как Суматра и Бали. Калимантан же – это периферия. Причем нет потребности как-то обозначать территориальные претензии: границы четко определены, и на индонезийскую часть на острове никто не претендует. В этом смысле строительство новой столицы в Мьянме – Нейпьидо было куда более рентабельным и оправданным", – рассуждает эксперт.



Сразу проект, конечно, не заглохнет. Стройка может продолжаться еще много лет. И в Индонезии нет традиций резкой политической конфронтации.



"Ведь Правобо – многолетний оппонент Видодо – не говорит, что он против строительства, и вообще оба политика находятся в хороших отношениях. Настрой на компромисс приводит к тому, что умеренные блоки, которые проигрывают на выборах, все равно получают значимые должности и власть, и сам Правобо – яркий тому пример", – говорит Мосяков.



Он пояснил, что вне власти держат только приверженцев наиболее радикальных взглядов. В целом традиция компромисса есть и на Филиппинах.