В премьеры Франции рвется вождь "леваков" открытая лесбиянка Люси Касте

00:00 14.08.2024

Парижские министерские игры

Во Франции идет гонка за пост премьер-министра

Лишь только завершились Олимпийские игры, как в Париже началось новое соревнование: гонка за пост премьер-министра. Арбитром в ней выступает президент Эмманюэль Макрон, пообещавший определиться с кандидатурой нового главы правительства к середине августа. Рассказывает корреспондент "Ъ" во Франции Алексей Тарханов.



Если говорить о политиках, главным победителем парижской Олимпиады стал Эмманюэль Макрон. Его противники волей или неволей вынуждены были соблюдать объявленное им "политическое перемирие": судя по французской прессе, в эти дни редакции и читателей не интересовало ничего, кроме происходившего на стадионах. Теперь оппозиция старается по возможности отобрать у президента эту золотую медаль. Впереди момент, когда ему придется назначить премьер-министра. И если отбросить шутливые предложения поручить формирование нового правительства Тони Эстанге, раз уж в качестве председателя Национального олимпийского комитета он так удачно справился с работой, очевидных решений не видно.



Леваки из "Нового Народного фронта" (NFP), напоминая о том, что они "победили на выборах", требуют от президента назначения своего кандидата. После долгих ссор им удалось согласовать компромиссную фигуру - Люси Касте.



И представители "Непокорившейся Франции" (LFI), и социалисты, и коммунисты, и зеленые сочли эту профессиональную государственную чиновницу самой подходящей кандидатурой: не слишком пугающей для правых и достаточно революционно настроенной - для левых. Однако президент с ходу отмел их предложение, сославшись на то, что ""Новый народный фронт" не имеет большинства". Он заявил: "Вопрос не в имени. Вопрос в том, кто сможет мобилизовать большинство, чтобы правительство Франции могло проводить реформы, утвердить бюджет и вести страну вперед".



37-летняя Люси Касте не смирилась с этим и с помощью NFP организовала настоящую предвыборную кампанию, встречаясь со своими сторонниками и пытаясь убедить оппонентов. Доселе мало известная публике, она согласилась говорить с журналистами обо всем, в том числе и о своей личной жизни, рассказав, что жената на женщине, с которой они воспитывают дочь. Как и предшествующий премьер-министр Габриэль Атталь, она не стала делать тайны из своей гомосексуальности, возможно стремясь опередить самые болезненные и грязные атаки противников.



Президент Макрон призвал политиков отвлечься на Олимпийские игры

Чтобы убедить в своей серьезности парламент, она направила письмо всем депутатам, где изложила свою экономическую и политическую программу, в которую входит, в частности, отмена пенсионной реформы, увеличение минимальной зарплаты, повышение налогов на богатство и помощь социальным программам. Не менее важное ее обещание - о совместной работе правительства и парламента, о проведении постоянных консультаций, которые должны прийти на смену тому антагонизму законодательной и исполнительной власти, который имел место при премьер-министре Элизабет Борн.



Забавно, однако, что, противореча самой себе, Люси Касте исключила из числа адресатов своего письма парламентариев от "Национального объединения" Марин Ле Пен, с которыми демонстративно не желает иметь дела.



Благодаря активности Касте ее имя звучит чаще всего. Но знающие повадки президента Макрона обозреватели полагают, что это играет не за, а против нее.



Гораздо менее громко называются другие имена. Чаще всего это политики из принадлежащей к парламентскому меньшинству, но традиционно влиятельной правой партии "Республиканцев" (LR) - 59-летний Ксавье Бертран, 73-летние Мишель Барнье или Жан-Луи Борлоо. Все они - политические деятели "старой школы", бывшие министрами еще во времена президентства Жака Ширака и Николя Саркози. У каждого из них большой парламентский и административный опыт.



Не принадлежа ни к "Новому Народному фронту", ни к президентскому блоку, республиканцы могли бы сойти за нейтральные фигуры и организовать коалиционное правительство.



Говорят и о возможном "левом" варианте - 61-летнем Бернаре Казневе, бывшем министре внутренних дел и премьер-министре в социалистических правительствах президента Франсуа Олланда. Он не только бывший коллега по кабинету президента Макрона, работавшего тогда министром экономики, но и яростный противник его злейшего врага - главы "Непокорившейся Франции" Жан-Люка Меланшона. Два года назад Бернар Казнев покинул Социалистическую партию как раз из-за заключенного ей альянса с LFI. Прекрасная возможность для президента еще раз испытать прочность "Нового Народного фронта".



13.08.24