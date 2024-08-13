 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 14.08.2024
00:33  Война в Газе обнажила кризис в выработке новых "правил конфронтации", - НГ
00:00  В премьеры Франции рвется вождь "леваков" открытая лесбиянка Люси Касте
Вторник, 13.08.2024
18:34  Авантюра президента Видодо. Будущая столица Индонезии рискует превратится в заброшенный город
18:25  Казахстанское озеро Балхаш стремительно мелеет
18:23  В Иране приступили к формированию правительства
18:21  Гиперзвуковая дорожка: Тайвань приступил к созданию оружия для сдерживания КНР
18:20  Пользуясь Курской авантюрой укров РосАрмия ускорила освобождение Донбасса

18:19  Директор школы в Наманганской области заставила учителей убирать сорняки в школьном дворе
18:17  Литий как предлог. В Сербии вспыхнули протесты из-за редкого металла
15:29  О где же ты, Иран! Израиль и США ждут скорого нападения, - Къ
15:15  Проамериканские курды из SDF осадили и штурмуют северо-сирийские города
13:55  Тимофей Бордачев: США на Ближнем Востоке повторяют ошибки СССР
13:52  Ирина Алкснис: Победа требует долгой воли
13:39  Начались поставки нефти из Казахстана в Германию по "Дружбе"
13:11  Экс-минсельхоз Узбекистана Воитов идет под суд. С большой группой подельников
13:06  "Этот украинский прорыв будет описан историками таинственной войны..," - А.Проханов
12:57  Пошедшему против мейнстрима Кеннеди-младшему судом запретили регистрацию на выборах в штате Нью-Йорк
12:10  Россия может принять законы, запрещающие мигрантам работать практически везде. Что, если все они вернутся в Таджикистан?
12:05  В Киргизии в работе на узбекскую мафию подозревают экс-главу Таможни генерала Айдарова
11:36  В Ираке хотят официально снизить брачный возраст для девочек до девяти лет
11:02  Венгерская рапсодия для трубы с нефтью. Киев спровоцировал новую эскалацию энергетического кризиса в Европе, - МК
10:33  Бокс убрали из программы Олимпиады-2028. МОК продолжает идиотничать
10:19  Где разведка, где укрепления? У генерала Гурулева много вопросов к генералу армии Шойгу
10:10  "Газпром" продолжает подавать газ на Украину - на $110 млн. за 5 дней. Миру - мир
10:03  Правда о вторжении в Курскую область, - Царьград
09:33  Террористы расшатывают альянс Пекина с Исламабадом, - В.Скосырев
09:13  Трамп назвал самую большую угрозу человечеству - это "ядерное потепление" (интервью Маску)
09:00  На Украине применяется химическое оружие?
08:59  Фигура молчания: ХАМАС отказался участвовать в переговорах с Израилем
08:55  Стать "гуннами", чтобы "приблизить тюркский мир к Европе": Курултай прошел в Венгрии
01:12  Только война определяет, что есть, а чего нет, - Александр Дугин
00:46  Правительство Ирана дистанцируется от войны с Израилем, - И.Субботин
00:17  Россия нужна была Эрдогану, как рычаг для больших уступок от Запада, - Ариф Асалыоглу
00:14  Из-за разногласий с президентом. Подал в отставку вице-президент Ирана Джавад Зариф
00:10  Курдский фактор: арабские племена восстали против ставленников США, - Дм.Поляков
00:01  Китай раздвигает свои границы с помощью новых деревень, - В.Скосырев
Понедельник, 12.08.2024
20:24  В Азербайджане обнаружены курганы, хранящие следы Ходжалы-Гедабекской культуры
19:51  Коммунисты-маоисты пытались выставить кандидатов в Челябинскую гордуму. Не разрешили
19:24  Вынесен приговор начальнику управления миграционной службы области Абай Гульвире Доненбаевой
19:07  Путин опять посовещался с генералами. "Противник проник..."
18:42  Игры гермафродитов и релокантов: На ОИ-2024 позолотили лиц без пола и родины, - СП
18:38  Почти 60% выпускников вузов пока не нашли работу - министр занятости Узбекистана
18:19  Скончался бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мишин
18:16  Прогнившая медаль – как символ коррозии олимпизма, - А.Белов
18:13  Слабость Путина - в осторожности, - Жан-Жак Мунье
17:25  Москва. Глава узбекского землячества Баратов получил 4 года колонии за пост о петухах
12:15  Проклятие олимпийских богов, - Ю.Борисов
12:10  Из-за проблем в энергетике Польша стремительно движется к катастрофе, - Агнешка Зелинска
12:08  Юджель Оздемир: Как Германия из "экономического чуда" превратилась в "больного человека" Европы?
12:00  "Дьяволиада": МОК и Макрон вновь бросили вызов всем верующим
11:55  Asia Times: в США обсуждают санкции против государств, отказывающихся от доллара
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В премьеры Франции рвется вождь "леваков" открытая лесбиянка Люси Касте
00:00 14.08.2024

Парижские министерские игры
Во Франции идет гонка за пост премьер-министра
Лишь только завершились Олимпийские игры, как в Париже началось новое соревнование: гонка за пост премьер-министра. Арбитром в ней выступает президент Эмманюэль Макрон, пообещавший определиться с кандидатурой нового главы правительства к середине августа. Рассказывает корреспондент "Ъ" во Франции Алексей Тарханов.

Если говорить о политиках, главным победителем парижской Олимпиады стал Эмманюэль Макрон. Его противники волей или неволей вынуждены были соблюдать объявленное им "политическое перемирие": судя по французской прессе, в эти дни редакции и читателей не интересовало ничего, кроме происходившего на стадионах. Теперь оппозиция старается по возможности отобрать у президента эту золотую медаль. Впереди момент, когда ему придется назначить премьер-министра. И если отбросить шутливые предложения поручить формирование нового правительства Тони Эстанге, раз уж в качестве председателя Национального олимпийского комитета он так удачно справился с работой, очевидных решений не видно.

Леваки из "Нового Народного фронта" (NFP), напоминая о том, что они "победили на выборах", требуют от президента назначения своего кандидата. После долгих ссор им удалось согласовать компромиссную фигуру - Люси Касте.

И представители "Непокорившейся Франции" (LFI), и социалисты, и коммунисты, и зеленые сочли эту профессиональную государственную чиновницу самой подходящей кандидатурой: не слишком пугающей для правых и достаточно революционно настроенной - для левых. Однако президент с ходу отмел их предложение, сославшись на то, что ""Новый народный фронт" не имеет большинства". Он заявил: "Вопрос не в имени. Вопрос в том, кто сможет мобилизовать большинство, чтобы правительство Франции могло проводить реформы, утвердить бюджет и вести страну вперед".

37-летняя Люси Касте не смирилась с этим и с помощью NFP организовала настоящую предвыборную кампанию, встречаясь со своими сторонниками и пытаясь убедить оппонентов. Доселе мало известная публике, она согласилась говорить с журналистами обо всем, в том числе и о своей личной жизни, рассказав, что жената на женщине, с которой они воспитывают дочь. Как и предшествующий премьер-министр Габриэль Атталь, она не стала делать тайны из своей гомосексуальности, возможно стремясь опередить самые болезненные и грязные атаки противников.

Президент Макрон призвал политиков отвлечься на Олимпийские игры
Чтобы убедить в своей серьезности парламент, она направила письмо всем депутатам, где изложила свою экономическую и политическую программу, в которую входит, в частности, отмена пенсионной реформы, увеличение минимальной зарплаты, повышение налогов на богатство и помощь социальным программам. Не менее важное ее обещание - о совместной работе правительства и парламента, о проведении постоянных консультаций, которые должны прийти на смену тому антагонизму законодательной и исполнительной власти, который имел место при премьер-министре Элизабет Борн.

Забавно, однако, что, противореча самой себе, Люси Касте исключила из числа адресатов своего письма парламентариев от "Национального объединения" Марин Ле Пен, с которыми демонстративно не желает иметь дела.

Благодаря активности Касте ее имя звучит чаще всего. Но знающие повадки президента Макрона обозреватели полагают, что это играет не за, а против нее.

Гораздо менее громко называются другие имена. Чаще всего это политики из принадлежащей к парламентскому меньшинству, но традиционно влиятельной правой партии "Республиканцев" (LR) - 59-летний Ксавье Бертран, 73-летние Мишель Барнье или Жан-Луи Борлоо. Все они - политические деятели "старой школы", бывшие министрами еще во времена президентства Жака Ширака и Николя Саркози. У каждого из них большой парламентский и административный опыт.

Не принадлежа ни к "Новому Народному фронту", ни к президентскому блоку, республиканцы могли бы сойти за нейтральные фигуры и организовать коалиционное правительство.

Говорят и о возможном "левом" варианте - 61-летнем Бернаре Казневе, бывшем министре внутренних дел и премьер-министре в социалистических правительствах президента Франсуа Олланда. Он не только бывший коллега по кабинету президента Макрона, работавшего тогда министром экономики, но и яростный противник его злейшего врага - главы "Непокорившейся Франции" Жан-Люка Меланшона. Два года назад Бернар Казнев покинул Социалистическую партию как раз из-за заключенного ей альянса с LFI. Прекрасная возможность для президента еще раз испытать прочность "Нового Народного фронта".

13.08.24

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1723582800


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Сборная Казахстана завершила олимпиаду в Париже с семью медалями
- Сезонность и меры Правительства – главные факторы снижения цен на социальные продукты питания
- Итоги госаудита деятельности НИШ подвели в Высшей аудиторской палате
- Депутат Азат Перуашев высказался о перспективах развития промышленности Казахстана
- "Если посланный статьей Токаева импульс обретет плоть и кровь, это благотворно повлияет буквально на все"
- В Минздраве на очередном заседании коллегии подведены итоги за полгода
- О пресечении фактов незаконных махинаций с земельными участками
- Активы возвращенные Антикоррупционной службой по делу Қ. Сатыбалдыұлы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  