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Путин допустил три ошибки.., - Яков Кедми
00:02 14.08.2024

Яков Кедми: В ответ на агрессию в Курской области Путин мог отдать три приказа
"Россия допустила те же ошибки, что и Израиль 7 октября, но их можно исправить"

Михаил Зубов
Материал комментируют:
Яков Кедми (Яков Иосифович Казаков) - государственный и политический деятель Израиля

Владимир Путин 12 августа на совещании с Советом безопасности России, правительством и губернаторами приграничных регионов приказал выбить оккупантов (ВСУ) с территории Курской области.

Эта миссия распределена между МО РФ и Пограничной службой ФСБ России.

- Главная задача стоит, безусловно, перед Министерством обороны: выдавить, выбить противника с наших территорий и совместно с пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы, - сказал Путин.

Достаточно ли - просто выбить врага с наших территорий, или урок, который нам преподал враг в Курской области, должен натолкнуть власть еще и на другие решения - вплоть до акций возмездия по отношению к киевскому режиму?

На этот вопрос "Свободной Прессе" ответил бывший руководитель израильской спецслужбы "Натив", политолог Яков Кедми.

"СП": Яков, в России многие представители экспертного сообщества задают вопрос: почему Москва не наносит удары по центрам принятия решения в Киеве? Израиль в похожей ситуации нанес удары по центрам принятия решений ХАМАС. Что бы вы ответили нашим экспертам?

- Я думаю, что такие решения Москва принимает или не принимает на основе анализа военной и политической обстановки. Я не располагаю теми данными, которые есть у руководства России.

Но очевидно: если ответные, удары не производятся - значит Москва не видит пока либо такой возможности, либо - что скорее всего - смысла в этом.

"СП": Между тем, киевские военные уже сообщили, что ожидают ударов России по парламенту и правительственным зданиям.

- Есть хорошая поговорка: каждый думает о других в меру своей испорченности. Очевидно, Киев с удовольствием нанес бы удары по российскому парламенту, будь у него такая возможность.

Но дело в том, что несмотря на близость русского и украинского народов, российское руководство - не украинское. И цели России и Украины - совершенно разные.

Россия видит свои цели, и просто так - рефлексивно отреагировать ударами по Киеву - это для Москвы несерьезно. Серьезные государства так не делают.

С пропагандистской точки зрения Украине может быть выгодно, чтобы Москва ударила по Киеву. Это позволит предъявить претензии.

"СП": В одном из недавних интервью вы обратили внимание на то, что Путин освободил из заключения и обменял, а потом обнял при встрече и приказал наградить российского офицера, который ликвидировал в Европе террориста, творившего кровавые расправы на Кавказе.

Вы отметили, что Израиль это одобряет и тоже ликвидирует организаторов трагедии 7 октября. Но почему Путин не отдал приказы относительно Зеленского или Сырского после убийства мирных жителей в Курской области?

- Израиль оценивает руководителей ХАМАС (для нас это - террористическая организация), как террористов, которые совершили чудовищное преступление против еврейского народа 7 октября 2023 года. И мы сказали: все! Все руководство будет уничтожено, включая тех, кто молились за "успешное проведение" резни в Израиле.

Вероятно, оценка, которую дает Москва украинскому руководству, не совпадает с той оценкой, которую мы даем руководству ХАМАС.

По крайней мере, до сих пор было видно, что Россия относится к Украине совершенно по-другому.

"СП": Проблемы наших стран похожи даже географически: угроза Израилю исходит с запада - из Сектора Газа, угроза России - от западных границ с Украиной. Почему две страны выбирают разные решения: Израиль - более жесткое, а Россия - мягкое?

- У Израиля нет вражды с государствами, которые граничат с нами. У нас есть граница с Иорданией, Египтом, Сирией и Ливаном.

Ни одна из этих границ не является угрозой для Израиля со стороны иностранного государства. У нас дипломатические отношения с тремя из этих стран, нет дипломатических отношений с Сирией, но она не посягает на Израиль.

У Израиля нет никаких проблем с правительством Ливана, просто оно слабо, и с его территории действует террористическая организация.

Поэтому Израиль сражается не с государствами, а с террористическими организациями. Беспощадно.

И в этом огромная разница: России угрожает не террористическая организация, а государство. Это - похожая, но совершенно другая проблема.

"СП": Иначе говоря, общего рецепта борьбы с агрессией нет?

- Есть. Их три, но требуется выбрать один из них. Первый: просто отбросить врага за границу. Второй - преследовать и уничтожить его на той территории. Третий - помимо прочего - уничтожить базы, которые давали бы любую возможность повторения таких вещей в будущем - и через полгода, и через 10 лет.

Что выбрать - это уже политический вопрос. Какой из этих трех приказов отдать - решает руководитель государства.

"СП": Путин пока выбрал первый вариант. А почему российские спецслужбы не смогли предвидеть выпад ВСУ и предложить власти меры для предотвращения украинского вторжения в Курскую область?

- Ошибки, которые допустили - Израиль перед 7 октября и Россия перед событиями в Курской области - одни и те же.

Первая: политическое руководство неправильно оценивало обстановку. Россия недооценила опасность киевского режима, как мы недооценили ХАМАС.

Вторая ошибка - со стороны Генерального штаба: неверная оценка стратегической обстановки, выделение недостаточных сил и резервов для прикрытия Курского направления на границе с Украиной.

То же самое было в Израиле. Наши силы не соответствовали угрозе и потенциалу врага.

В дополнение ко всему, на оперативном и тактическом уровне были допущены ошибки, которые позволили украинским силам продвинуться и временно закрепиться на территории России.

А дальше - как у вас, так и у нас - эти ошибки начинают исправляться ценой героических усилий солдат и офицеров, которые оказались в очень сложной ситуации против превосходящих сил врага.

Затем приходит подмога.

На войне бывают ошибки, за которые приходится расплачиваться героическими действиями.

Но я говорил и повторю: в армии всегда бывают ошибки, и в боях бывают ошибки. Избежать их невозможно. Но все зависит от того, как быстро армия оценивает ситуацию и находит силы, чтобы исправить ее.

Именно способностью исправлять ошибки оценивается боеготовность армии. У российской армии она высокая. Ее должно хватить для всех участков фронта - от Курской и Белгородской области - до Херсона.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1723582920


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