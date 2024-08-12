Путин допустил три ошибки.., - Яков Кедми

00:02 14.08.2024

Яков Кедми: В ответ на агрессию в Курской области Путин мог отдать три приказа

"Россия допустила те же ошибки, что и Израиль 7 октября, но их можно исправить"



Михаил Зубов

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Яков Кедми (Яков Иосифович Казаков) - государственный и политический деятель Израиля



Владимир Путин 12 августа на совещании с Советом безопасности России, правительством и губернаторами приграничных регионов приказал выбить оккупантов (ВСУ) с территории Курской области.



Эта миссия распределена между МО РФ и Пограничной службой ФСБ России.



- Главная задача стоит, безусловно, перед Министерством обороны: выдавить, выбить противника с наших территорий и совместно с пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы, - сказал Путин.



Достаточно ли - просто выбить врага с наших территорий, или урок, который нам преподал враг в Курской области, должен натолкнуть власть еще и на другие решения - вплоть до акций возмездия по отношению к киевскому режиму?



На этот вопрос "Свободной Прессе" ответил бывший руководитель израильской спецслужбы "Натив", политолог Яков Кедми.



"СП": Яков, в России многие представители экспертного сообщества задают вопрос: почему Москва не наносит удары по центрам принятия решения в Киеве? Израиль в похожей ситуации нанес удары по центрам принятия решений ХАМАС. Что бы вы ответили нашим экспертам?



- Я думаю, что такие решения Москва принимает или не принимает на основе анализа военной и политической обстановки. Я не располагаю теми данными, которые есть у руководства России.



Но очевидно: если ответные, удары не производятся - значит Москва не видит пока либо такой возможности, либо - что скорее всего - смысла в этом.



"СП": Между тем, киевские военные уже сообщили, что ожидают ударов России по парламенту и правительственным зданиям.



- Есть хорошая поговорка: каждый думает о других в меру своей испорченности. Очевидно, Киев с удовольствием нанес бы удары по российскому парламенту, будь у него такая возможность.



Но дело в том, что несмотря на близость русского и украинского народов, российское руководство - не украинское. И цели России и Украины - совершенно разные.



Россия видит свои цели, и просто так - рефлексивно отреагировать ударами по Киеву - это для Москвы несерьезно. Серьезные государства так не делают.



С пропагандистской точки зрения Украине может быть выгодно, чтобы Москва ударила по Киеву. Это позволит предъявить претензии.



"СП": В одном из недавних интервью вы обратили внимание на то, что Путин освободил из заключения и обменял, а потом обнял при встрече и приказал наградить российского офицера, который ликвидировал в Европе террориста, творившего кровавые расправы на Кавказе.



Вы отметили, что Израиль это одобряет и тоже ликвидирует организаторов трагедии 7 октября. Но почему Путин не отдал приказы относительно Зеленского или Сырского после убийства мирных жителей в Курской области?



- Израиль оценивает руководителей ХАМАС (для нас это - террористическая организация), как террористов, которые совершили чудовищное преступление против еврейского народа 7 октября 2023 года. И мы сказали: все! Все руководство будет уничтожено, включая тех, кто молились за "успешное проведение" резни в Израиле.



Вероятно, оценка, которую дает Москва украинскому руководству, не совпадает с той оценкой, которую мы даем руководству ХАМАС.



По крайней мере, до сих пор было видно, что Россия относится к Украине совершенно по-другому.



"СП": Проблемы наших стран похожи даже географически: угроза Израилю исходит с запада - из Сектора Газа, угроза России - от западных границ с Украиной. Почему две страны выбирают разные решения: Израиль - более жесткое, а Россия - мягкое?



- У Израиля нет вражды с государствами, которые граничат с нами. У нас есть граница с Иорданией, Египтом, Сирией и Ливаном.



Ни одна из этих границ не является угрозой для Израиля со стороны иностранного государства. У нас дипломатические отношения с тремя из этих стран, нет дипломатических отношений с Сирией, но она не посягает на Израиль.



У Израиля нет никаких проблем с правительством Ливана, просто оно слабо, и с его территории действует террористическая организация.



Поэтому Израиль сражается не с государствами, а с террористическими организациями. Беспощадно.



И в этом огромная разница: России угрожает не террористическая организация, а государство. Это - похожая, но совершенно другая проблема.



"СП": Иначе говоря, общего рецепта борьбы с агрессией нет?



- Есть. Их три, но требуется выбрать один из них. Первый: просто отбросить врага за границу. Второй - преследовать и уничтожить его на той территории. Третий - помимо прочего - уничтожить базы, которые давали бы любую возможность повторения таких вещей в будущем - и через полгода, и через 10 лет.



Что выбрать - это уже политический вопрос. Какой из этих трех приказов отдать - решает руководитель государства.



"СП": Путин пока выбрал первый вариант. А почему российские спецслужбы не смогли предвидеть выпад ВСУ и предложить власти меры для предотвращения украинского вторжения в Курскую область?



- Ошибки, которые допустили - Израиль перед 7 октября и Россия перед событиями в Курской области - одни и те же.



Первая: политическое руководство неправильно оценивало обстановку. Россия недооценила опасность киевского режима, как мы недооценили ХАМАС.



Вторая ошибка - со стороны Генерального штаба: неверная оценка стратегической обстановки, выделение недостаточных сил и резервов для прикрытия Курского направления на границе с Украиной.



То же самое было в Израиле. Наши силы не соответствовали угрозе и потенциалу врага.



В дополнение ко всему, на оперативном и тактическом уровне были допущены ошибки, которые позволили украинским силам продвинуться и временно закрепиться на территории России.



А дальше - как у вас, так и у нас - эти ошибки начинают исправляться ценой героических усилий солдат и офицеров, которые оказались в очень сложной ситуации против превосходящих сил врага.



Затем приходит подмога.



На войне бывают ошибки, за которые приходится расплачиваться героическими действиями.



Но я говорил и повторю: в армии всегда бывают ошибки, и в боях бывают ошибки. Избежать их невозможно. Но все зависит от того, как быстро армия оценивает ситуацию и находит силы, чтобы исправить ее.



Именно способностью исправлять ошибки оценивается боеготовность армии. У российской армии она высокая. Ее должно хватить для всех участков фронта - от Курской и Белгородской области - до Херсона.