Путин пообщался с "президентом" фейковой автономии

00:44 14.08.2024

Путин и Аббас подвели итоги двусторонней встречи

13.08.2024 Наиль Джафаров 224 0 1



Президенты Владимир Путин и Махмуд Аббас, фото: РИА-Новости

Президенты России и Палестинской Автономии Владимир Путин и Махмуд Аббас провели встречу в Кремле. По итогам переговоров главы государств провели совместную пресс-конференцию, посвященную ситуации на Ближнем востоке.



По словам Аббаса, палестинцы всегда чувствовали, что российское правительство и народ всегда поддержат палестинский народ, потому что он стоит за правду.



Он отметил, что Москва и Рамалла выступают за создание палестинского государства в границах, обозначенных ООН в 1947 году. Однако США саботируют реализацию этих соглашений, тем самым оттягивая заключение мира в Палестине.



Более 20 тысяч детей в секторе Газа считаются пропавшими без вести

"С 1947 года ООН приняла более 1 тысячи резолюций в Генассамблее и Совете Безопасности по палестинскому вопросу, однако из-за давления со стороны США она в конечном итоге провалила свою миссию и не смогла принять единую резолюцию, которая обеспечила бы реализацию прав палестинского народа", - отметил Аббас.



В свою очередь, президент России подчеркнул, что стабильный и прочный мир на Ближнем Востоке является одним из приоритетов российской внешней политики. Однако для урегулирования конфликта необходимо, чтобы все участники конфликта в Палестине уважали решения ООН.



"Мы полагаем, что для того, чтобы обеспечить длительный, надежный, стабильный мир в регионе нужно выполнить все решения ООН и, прежде всего, создать полноценное палестинское государство", - отметил Владимир Путин.



Как отметил президент РФ, конфликт в секторе Газа привел к жертвам среди мирного населения. По словам Владимира Путина, число погибших достигло 40 тысяч человек, в первую очередь – женщины и дети.