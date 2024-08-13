Петр Акопов: Борьба с Западом за Украину - это борьба за Россию будущего

00:54 14.08.2024

Петр Акопов

Обозреватель РИА "Новости"



13 августа 2024



Вторжение украинских войск в Курскую область застало наше общество врасплох, реакция была крайне болезненной.



Не будем разбирать военный аспект операции ВСУ и спорить о том, что стало причиной успеха наступающих - внезапность удара, его неожиданность именно на этом направлении, наши просчеты, недооценка противника или все эти факторы вместе. Ближайшее время покажет значение "курской аномалии" для положения дел на всем украинском фронте, тогда и можно будет сделать окончательные выводы.



Но вот по поводу реакции общества на начавшееся 7 августа наступление уже можно сделать несколько важных выводов.



Реакция была крайне эмоциональной - как же так, почему они вообще смогли войти на курскую землю, как же это допустили? Обвинения в адрес военных, разведки, руководства страны, сетования на "нашу извечную неготовность", "опять проспали", упреки, рассуждения о том, что "сейчас все посыплется" и украинские войска скоро будет на атомной станции и в самом Курске - все это обрушилось на общество.



Другая часть общества, условно "староэлитная", в последнее время почему-то надеявшаяся на скорые переговоры, завершение конфликта и возврат к "нормальной жизни", очень обломалась - и впала в тоску и уныние, приговаривая, что "теперь война еще минимум на год". Это еще не было паникой и массовой истерией - но заставляло задуматься именно о большой вероятности такого развития событий.



Конечно, к разгону подобных настроений прикладывает руку и наш противник, который в принципе даже не скрывает, что делает ставку (в том числе и при проведении курской операции) не на военную победу, а на смуту и брожение в нашей стране.



Однако информационная война против нас не прекращается ни на минуту, и за два с половиной года уже можно было бы привыкнуть к этому и выработать если не иммунитет, то устойчивость коллективного разума к психологическим операциям, к атакам на массовое сознание.



Однако этого, увы, не произошло - и это общая вина и власти, и самого общества. А ведь главным условием нашей победы является даже не военная сила, а сила духа и воли, трезвость мысли.



Нам нужно усвоить - и постоянно напоминать себе - несколько простых, но очень важных вещей. Мы воюем с очень серьезным противником - Украина и стоящий за ней Запад вовсе не собираются проигрывать и настроены биться с нами вдолгую, рассчитывая на то, что в нашем обществе накопится усталость и разочарование, мы опустим руки и оступимся. А в идеальном для них сценарии еще и устроим внутренние разборки, переходящие в смуту.



Шапкозакидательские настроения абсолютно неуместны уже даже во внутренней пропаганде - потому что вместо внушения оптимизма и веры в победу они вредят, настраивая на скорое ожидание крушения Украины. И когда мы вдруг пропускаем болезненный удар, эмоциональные качели уводят людей в противоположном направлении: все пропало, кругом предатели и обманщики, надо срочно что-то делать!



Нет ничего хуже подобной раскачки. Наш собственный исторический опыт, особенно события, предшествовавшие февралю 1917-го, это наглядно подтверждает.



Нам нужно понимать, что Украина может начать рушиться через полгода - а может, и через несколько лет. При этом у нас нет никакой альтернативы ее разрушению, потому что нашей целью является воссоединение русских земель, и тут невозможны никакие компромиссы. Даже если бы кто-то у нас этого сильно захотел.



Процесс реинтеграции западных русских земель с Россией будет долгим - и военным, и мирным, - и мы не можем расслабляться до тех пор, пока он не закончится, ну или как минимум не будет виден и понятен ход его завершения. Это не прихоть Путина, а жесткий закон русской истории.



У нас множество проблем и слабостей, особенно накопленных за десятилетия постсоветского бытия, которые наиболее отчетливо проявляются в ходе войны. Поэтому мы будем и пропускать удары, и нести лишние потери, и где-то отступать. Но при всем этом должны и можем учится на ошибках, исправлять их, идти вперед и побеждать.



Альтернативы у нас все равно нет. В том числе и потому, что поражение - то есть отказ от возвращения Украины, согласие с атлантизацией русских земель - будет иметь самые тяжелые последствия для будущего России.



Понимание этого рождает не страх и не отчаяние "последней битвы", а спокойную уверенность в себе, стойкость, хладнокровность и намерение до конца "стоять в истине". Нам не нужна неудержимая ненависть к врагу, тем более что это во многом гражданская война, не нужна слепая ярость. Мы просто должны ни на секунду не забывать, что наше дело правое и неизбежно закончится полной победой. Если мы будем едины.



Поэтому нам не нужно нагнетание антиэлитных настроений, якобы "выпускающее пар", но нужна работа по смене элиты, которую и ведет Путин. Не нужны шпиономания и бесконечные публичные поиски предателей и "агентов врага", что не означает, что их нет - но выявлять их должны спецслужбы. Не нужно натравливание одной части общества на другую.



Почему патриарх пожелал Путину пожизненного правления

Главные вызовы для Путина - в 2024-м как в 2000-м

Даже те "нетвойнисты", кто искренне ошибается, думая, что с Западом "можно спокойно договориться об Украине", не враги, а просто неучи. Неучи, плохо знающие русскую историю и не понимающие, что Украина - это лишь часть - хотя и самая важная для нас - нашего общего конфликта с Западом как таковым. К тому же вступившим в фазу серьезнейшего кризиса и от этого вдвойне недоговороспособным.



И самое важное: борьба с Западом за Украину - это ведь борьба за Россию будущего. Новую, но вечную, крепкую, настоящую, правильную - такую, какую мы хотим оставить после себя нашим потомкам.



И тут проиграть мы можем только сами себе, если подменим мудрость, волю и любовь слабостью, истерикой и эмоциями.