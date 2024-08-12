Курский перелом, - репортаж военкора Коца

01:00 14.08.2024 Курский перелом - наши войска прибывают, враг выдыхается: Военкор Коц передает с места боев

Военкор KP.RU Коц сообщил о прибытии подкреплений ВС РФ и Курском переломе



Александр КОЦ



"А ВЫ ТОЧНО РУССКИЕ?"



- Отец, наших тут не видел? - тормозим у хаты в опустевшей приграничной деревне.



- А ваши - это кто? - смотрит он на нас настороженно.











Трое парней в камуфляже и броне без опознавательных знаков, один - с оружием, другие с камерами. Черт его знает, как должны выглядеть диверсанты.



- Русские, разумеется, - как можно дружелюбнее растягиваю улыбку под каской.



- Не видел, - неохотно отвечает мужик. - А вы точно русские?



- Чего не уезжаете? - разворачиваю красный паспорт и редакционное удостоверение "Комсомольской правды". - Может помочь?



- Да у меня мать тут, 93 года, - вздыхает облегченно. - Ни в какую эвакуироваться не хочет. А вчера тут знатно грохотало, сегодня уже потише.



Но ожесточенные бои на Курском направлении продолжаются. Как заявил в понедельник врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, киевские силы вторжения контролируют 28 населенных пунктов на нашей территории, в которых остаются около 2 тысяч граждан России. Смирнов подтвердил, что помимо Суджанского и Кореневского районов, противник пытается активничать на Беловском направлении.



Накануне малые маневренные группы врага прорвались здесь до населенного пункта Гирьи. Эту тактику ВСУ как раз и применяют сейчас на территории вторжения. Мобильные отряды на скорости пытаются врываться в деревни, после чего распространяют "новости" о захваченных поселках. Однако появление противника в том или ином селе не означает контроль над ним.



Где-то "захистники" заскакивают на квадроциклах, делают фотографии и уезжают. Где-то заходят небольшими бронегруппами и пытаются закрепиться. Если это удается, подтягивается подкрепление. Но по мере того, как подходят наши резервы, делать им это все сложнее.



В Беловском районе, под деревней Гирьи, им закрепиться не удалось. Российские дроноводы просто размотали зашедшую на нашу территорию группу - сожгли 7 броневиков, еще один взяли как трофей. И уничтожили до полусотни пехотинцев ВСУ.



"СВОЮ ЛИНИЮ МЫ СТАБИЛИЗИРОВАЛИ"



Российские войска прямо с марша занимают позиции в Курской области и на других направлениях. Среди подошедших резервов - подразделения Добровольческого корпуса Министерства обороны России. В него входит и легендарная Интербригада "Пятнашка", созданная как батальон еще в 2014 году.



- Обстановка напряженная, враг немного двигается, но при этом потихоньку выдыхается, - вводит меня в обстановку старший лейтенант "Близнец", когда мы наконец не без приключений добираемся до передовых позиций бригады.



Часть пути - на машине, часть пешком под аккомпанемент дрон-детектора, который периодически предупреждает о появлении FPV-дронов, заставляя нырять в густую "зеленку". От лагеря подскока до противника - четыре километра. От передовых позиций - один. Плевая дистанция для современных дронов-камикадзе.



"Близнец" воюет с 2014 года. В период "минского безвременья" занимался политикой. Работал в общественной палате ДНР, а затем и в общероссийской. Занимался развитием молодежных организаций в республике. Но когда началась СВО, тут же пришел в "Пятнашку".



- Свою линию мы сейчас стабилизировали, наши парни держат ее, дальше никуда не сдвинутся, - уверяет "Близнец". - У нас есть, чем их угостить. Вы же знаете, русский человек или хлебом-солью встретит, или мечом. И здесь они и останутся. Рефлексировать нам некогда. Не будем винить кого-то. Надо объединиться и откинуть врага назад. И идти дальше. Людей местных, конечно, жалко. Мы это пережили в 14-м. Я понимаю, как им сейчас страшно.



МАСКУ ЗДЕСЬ ЛОВИТЬ НЕЧЕГО



Одна из проблем, с которой столкнулся противник на нашей территории - это связь. ВСУ разбалованы отличным взаимодействием через спутниковую систему Маска, но на территории России "Старлинк" не работает. При этом и прибывающим российским резервам приходится решать сложные "уравнения".



- Столкнулись с новым для нас моментом – слишком пересеченная местность, овраги, низины, высоты, не так, как на нашей донецкой земле, - признается "Связист" из "Пятнашки". - Это небольшая задачка со звездочкой. Но мы ее уже решили. Связь есть – значит, и победа будет скоро.



- А это у тебя что-то не связное совсем, - киваю на висящее на шее ружье и патронтаж 12 калибра на груди.



- 8 лет войны пылилась у меня на полке, но сейчас работает лучше, чем АК. Мы, бывает, лазаем на такие позиции, где очень мощно работают FPV-дроны. Детектор дронов и 12-й калибр, семизарядка решают эти вопросы.



- Пешеходный комплекс ПВО.



- Совершенно верно. Главное, рабочий.



На скрипучем, но надежном внедорожнике с причудливыми антеннами РЭБ (системы радиоэлектронной борьбы) на крыше мчим на позиции операторов беспилотников. Едва прибыв на место, дроноводы тут же развернули пункт разведки, с которого летают, обнаруживают цели и выносят их, если хватает собственных ресурсов. Либо передают цели по инстанции - более тяжелым калибрам.



"ОНИ ТУТ ХОДИЛИ КАК У СЕБЯ ДОМА"



На торпеде снова начинает пищать дрон-детектор, высвечивая частоты FPV-дронов, водитель утапливает педаль газа.



- Они тут ходили как у себя дома, - искренне удивляется "Пуштун", сидящий с пультом от квадрокоптера. - Потому что они, наверное, не ожидали, что дроноводы так близко подошли. Другие теперь будут осмотрительнее. Просто мы сами изобретаем разные ноу-хау, у нас выносное управление собственной разработки, у нас сбросы свои, с аккумуляторами кое-что делаем, увеличиваем его работу. Рекорд был – 18 километров полета на "Мавике" (квадрокоптер).



"Пуштун" - бывший участник Харьковского антимайдана. В 2014 году успел сбежать в Донбасс, там примкнул к ополчению. В 2016 ушел на гражданку, работал сначала в Донецке в Народном совете ведущим специалистом. А потом уехал в Санкт-Петербург, где до недавнего времени жил и работал юристом.



- Украинский РЭБ сильно вам мешает сейчас?



- Меня глушили только с дронобойки, и то, мне кажется, это были наши. Но тут и без того условия совсем другие. Я привык в Часов Яре, на Авдеевке - поставил на крыше многоэтажки ретранслятор и работаешь. Тут немножко другой рельеф, деревья, тут надо учитывать много нюансов.



НАШИ ТУРКИ



С "Пятнашкой" меня судьба не раз сводила на разных участках фронта. Кажется, совсем недавно мы вместе заходили на Авдеевку с восточной стороны, а уже прошла целая жизнь. Из небольшого отряда ополченцев она выросла в настоящую боевую бригаду в составе "Дикой дивизии Донбасса" Добровольческого корпуса Минобороны РФ. Но при этом сохранила свой интернациональный дух. Здесь в одном строю - "Арбат - армянский батальон", и батальон "Шир", которым командует азербайджанец, родившийся и выросший в Донецке. "Братец, тут мы делаем одно дело. Здесь мой дом. Я не собираюсь терпеть эти нацистские вещи. Ко мне домой пришли незваные гости. И я встал на защиту своей земли, - говорит он мне. - В моем батальоне и русские, и азербайджанцы, и даже турки".



Вот, кстати, и один из них. Совсем юный на вид парень с позывным "Лучник" на груди.



- Я знаю историю военных сражений, знаю разные военные стратегии. И я думаю, что своим участием могу помочь здесь, - пышет энтузиазмом "Лучник", уже прошедший бои в Часов Яре.



Называет себя коммунистом, говорит, что не мог издалека смотреть на страдания народа Донбасса. Вот и приехал в апреле. Учился на историка, изучал Вторую мировую и "Холодную" войны. Считает Украину преемницей Третьего Рейха и террористическим государством, которое спонсирует Америка. Идеалист и пассионарий, каким и должен быть настоящий доброволец.



ХРОНИКА ОДНОГО РАЗГРОМА



Тем временем Вооруженные силы России продолжают уничтожать силы вторжения ВСУ по всему Курскому фронту. По данным Минобороны, только за последние сутки были пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории в районах населенных пунктов Общий Колодезь, Снагость, Каучук, Алексеевский. Авиация и артиллерия перемалывает элиту ВСУ в районах Михайловки, Коренево, Николаево-Дарьино, Олешни, Суджи и Николаевки. Во время зачистки в Озерках уничтожены 4 бронетранспортера "Страйкер", взято в плен 6 боевиков ВСУ. Авиация и ракетчики громят резервы врага в районах Мирополья, Могрицы и Петрушевки Сумской области.



Только за сутки ВСУ потеряли до 420 военнослужащих, 55 единиц бронетехники, в том числе 3 танка, 8 БТР, 1 БМП, 43 боевые бронемашины, 31 автомобиль, пусковую установку реактивной системы залпового огня и артиллерийское орудие.



СЛОВО КОМАНДИРУ



Защищать Отечество - высшая награда для воина



- В 2014-м году ты мог себе представить, что твое добровольческое подразделение будет воевать на территории Российской Федерации? - Спросил я Ахру Авидзбу с позывным "Абхаз", который и создал это подразделение.



- Брат, я ничего себе такого представить не мог. Потому что представлять – это, значит, фантазировать. Это не наше удел. Если так случилось, так и будет, будем защищать свое Отечество везде, не только в Курске, в Донецке. Надо будет, и во Львове. Нам без разницы. Потому что есть наши исторические земли, за которые мы будем стоять и бороться. Поэтому удивляться, что противник себя повел как-то гадко, подло… Слушай, он себя и до этого благородно не вел. Удел воина – защищать свое Отечество, это высшая его награда. Мы горды быть причастными к Курской битве номер два.



- Много идет в интернете сейчас рефлексии по поводу произошедшего в Курской области...



- Брат, в интернетах всегда много разговоров. Я на эти вещи не реагирую. Это люди, которые на волне. И сейчас волна истерии, какого-то хайпа или военной тематики. Не то что они плохие, злые. Нет, просто есть запрос людей на эту тему, и они ее оседлали. Поэтому я не реагирую и скажу так: подождем, что вы будете говорить через неделю.



- Какие первые впечатления от новой зоны боев?



- У ВСУ сейчас свежие силы идут, до конца не понимая, куда и как. Потому что они даже под деревьями не прячутся. Встретим, развеселим. Тут и 80-я бригада есть, и 72-я. Первая – это наш оппонент в Часов Яре, вторая была против нас в Авдеевке. Все старые знакомые, но люди в них новые. Те, кто был раньше против нас, там и остались.



- Качество новых как оцениваешь?



- В начале СВО были люди, которые имели опыт восьми лет войны. Их не стало, сейчас идут новобранцы. Поэтому сказать, что мы как-то остерегаемся их… Да нет, плевать хотели на них. Даже если бы они имели опыт 100 лет, плевать хотели. За нами наша страна, наше Отечество. Поэтому, какой у него опыт, это для нас не показатель. Ты можешь всю жизнь заниматься карате, быть самым сильным в этом виде спорта, иметь олимпийские награды, но 9 граммов решают весь вопрос.



- Как ведет себя противник?



- Он не сидит на одном месте, он кочующий. Поэтому пока купируем, соединяемся с левыми, с правыми флангами и тихо движемся.



- Объясни, что означает "кочующий".



- Пришел, здесь укусил, пошел дальше, петлю сделал километров 15-20, там укусил. И всем кажется, что их много. Но это малые мобильные группы, человек по 20-30. Они просто растянуты. Но и на них найдем управу, не переживайте. Источник - КП

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