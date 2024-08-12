ООН провалила миссию по Палестине из-за давления США

01:08 14.08.2024 Эхо резолюции: ООН провалила миссию по Палестине из-за давления США

О чем Путин и Аббас говорили в Москве



Алена Нефедова



События на Ближнем Востоке не остаются без внимания России: Москва с болью и тревогой следит за гуманитарной катастрофой в Палестине, которая за 10 месяцев унесла жизни 40 тыс. мирных граждан. Об этом Владимир Путин заявил 13 августа на переговорах с президентом государства Палестина Махмудом Аббасом. Обеспечить стабильный мир в регионе поможет выполнение всех решений ООН и создание полноценного палестинского государства, подчеркнул российский президент. Махмуд Аббас утверждает, что организация не может добиться результатов в этом направлении из-за давления со стороны Вашингтона. Но разрешить палестино-израильский конфликт невозможно без внерегиональных акторов, говорят эксперты по Ближнему Востоку. Помимо России и США, выступить в качестве посредника пытается и Китай. Куда Аббас поедет после встречи с Путиным - в материале "Известий".



О чем говорили Путин и Аббас



Владимир Путин 13 августа провел переговоры с Махмудом Аббасом. Это была первая личная встреча лидеров с начала обострения палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года. Общение прошло в расширенном составе и продлилось около трех часов. В центре внимания - ситуация на Ближнем Востоке и гуманитарная катастрофа в секторе Газа.



- Всем хорошо известно, что Россия сегодня, к сожалению, должна отстаивать свои интересы, своих людей защищать с оружием в руках. Но то, что происходит на Ближнем Востоке, то, что происходит в Палестине, безусловно, не остается без внимания с нашей стороны. У нас очень давние глубокие связи с арабским миром в целом, с Палестиной в частности, и мы этим очень дорожим, - заявил Владимир Путин.



Махмуд Аббас поприветствовал своего коллегу на русском языке. "Добрый день", - сказал он. Следом палестинский лидер подчеркнул, что Россия - в числе самых дорогих друзей палестинского народа. История добрых отношений связывает страны уже десятилетия, поскольку РФ всегда была на стороне "права и правды", заявил Аббас. Отдельно он отметил, что чувствует внимание Москвы к проблематике региона и рад иметь возможность "консультироваться" с российскими коллегами на уровне МИДов и посольств.



- Палестина считает РФ своим давним партнером. И тот кредит доверия, которым пользуется российская дипломатия в регионе, абсолютно непререкаем и не оспаривается никем. Поэтому, разумеется, заполучить Россию как партнера либо убедить выступить как активного посредника в переговорном процессе - это очень важное достижение для региональной арабской дипломатии, - объясняет "Известиям" специалист по Ближнему Востоку Артем Ткачев.



РФ уже доказала уже свою эффективность в решении вопросов большой внешней политики на Ближнем Востоке, в пример можно привести урегулирование сирийского кризиса 2011 года, говорит эксперт. К слову, Россия вместе с США, Евросоюзом и ООН выступала одним из посредников в палестино-израильском конфликте в рамках так называемого ближневосточного квартета, работа которого парализована с 2000-х из-за действий США. Поэтому история участия Москвы в урегулировании этого конфликта достаточно весомая.



- У России есть важные преимущества. Она старается поддерживать нормальные, конструктивные отношения и с Израилем, и с палестинской национальной администрацией. Москва поддерживает политические контакты с такими движениями, как ХАМАС или "Хезболла". Это гипотетически могло бы помочь РФ усилить свою роль в качестве посредника в рамках переговорного процесса, - сказал "Известиям" программный координатор Российского совета по международным делам Иван Бочаров.



Эксперты полагают, что в закрытой части переговоров Махмуд Аббас мог поднять вопрос не только урегулирования кризиса в Газе, но и поиска способов воздействовать на Израиль, чтобы снизить интенсивность ударов по объектам инфраструктуры. Наиболее вероятно Аббас затронул в разговоре с Путиным и способы удержать конфликт в границах, поскольку все чаще обсуждается вероятность вовлечения в него новых участников, особенно на фоне ожидания ответного удара Ирана после убийства в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.



По итогам переговоров Махмуд Аббас заявил в интервью ТАСС, что обсуждение было открытым, а спектр тем - широким. "Мы говорили о том, что происходит сейчас в секторе Газа, о том, как Америка видит дальнейшее развитие событий, как международное сообщество реагирует на события в секторе Газа. Я честно, откровенно сказал, что как палестинцы, так и арабы не соглашаются с официальной позицией США", - сказал глава Палестины.



Кроме того, стороны затронули тему БРИКС: в ходе беседы Путин и Аббас договорились, что Палестина будет приглашена на встречу объединения в рамках "аутрич".



Справка "Известий"

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийством жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных.



Истоки палестино-израильского конфликта



Палестино-израильский конфликт тянется с 1948 года, когда было провозглашено создание государства Израиль. Проблема в том, что за год до этого Генассамблея ООН приняла резолюцию. Согласно ей на территории, которую занимает современное еврейское государство, должно было появиться два государственных образования - еврейское и арабское. После этого между Израилем и арабским миром началась конфронтация, которая периодически выливалась в военные конфликты.



В 1988 году все же было объявлено о создании Палестины, в настоящий момент ее признают 147 из 193 государств - членов ООН. Но признание независимости Палестины не повлекло за собой возникновения фактического суверенитета этого образования: территории - Западный берег реки Иордан и сектор Газа - были физически оторваны друг от друга, на местах не сложилось собственной системы государственного и муниципального управления, не появилось собственной денежной единицы.



Более того, в разных частях палестинского образования сформировались разные управленческие структуры: на Западном берегу лидерство удерживает ФАТХ, в секторе Газа - ХАМАС. Кроме того, проблемой остаются еврейские поселения на палестинских землях, число которых с момента признания арабского государства лишь выросло. Неразрешимым противоречием между Израилем и Палестиной стал и статус Иерусалима: каждый из народов претендует на контроль над городом.



Москва исторически придерживается подхода урегулирования палестино-израильского конфликта через создание двух государств, в которых Западный Иерусалим контролируется еврейским правительством, а Восточный - палестинским.



Сегодня Россия с болью и тревогой следит за той гуманитарной катастрофой, которая развернулась в Палестине, заявил Владимир Путин. Про данным ООН, с 7 октября прошлого года около 40 тыс. человек погибли, причем в основном женщины и дети, констатировал российский президент. По данным палестинского лидера, также насчитывается еще около 80 тыс. раненых и более 15 тыс. пропавших без вести. Россия оказывает гуманитарную помощь: около 700 т грузов различного характера уже направили в поддержку палестинцев.



Путин подчеркнул, что позиция РФ в вопросе решения конфликта остается неизменной: для того чтобы обеспечить длительный, надежный, стабильный мир в регионе, нужно выполнить все решения ООН. "У нас с вами общая позиция, она заключается в том, что корни этой проблемы уходят далеко в прошлое и связаны прежде всего с игнорированием принятых ранее на уровне международных организаций, прежде всего на уровне ООН, решений с образованием и созданием независимого палестинского государства", - заявил российский президент.



С 1947 года организация приняла более 1 тыс. резолюций в Генассамблее и Совете Безопасности, "но тем не менее ООН по причине давления со стороны США провалила свою миссию в том, чтобы дать одно решение, чтобы принять одну резолюцию, которая бы реализовала, обеспечивала реализацию права палестинского народа", - подчеркнул Махмуд Аббас.



Напомним, что известная ооновская формула предполагает создание независимой Палестины в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующей в мире с Израилем. Впрочем, по мнению экспертов, такое развитие событий в тот период не устраивало обе стороны.



- План палестинскую сторону не устраивал, потому что по разделу территории предусматривалось, что Израилю отходило около 60% территории Палестины, а арабам - более 30%. И арабское население Палестины не смогло смириться с тем, чтобы территорию отдали в пропорции 2/3 еврейскому населению, - пояснил Артем Ткачев.



Израиль же сегодня и вовсе не заинтересован в создании палестинского государства, подчеркнул Иван Бочаров, поэтому все многочисленные войны, которые он вел, были направлены на то, чтобы существовал только Израиль в границах с Иерусалимом.



- Российская позиция и в целом международная - она как раз заключается в том, что нужно создать палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме. Но Израиль считает этот город своей столицей, хотя по международному праву столицей Израиля считается Тель-Авив. И очевидно, они не хотят взять и отдать половину своей столицы, - пояснил программный координатор РСМД.



Как можно урегулировать кризис на Ближнем Востоке



Решение кризиса сегодня невозможно без участия посредников, при этом возможности внерегиональных акторов очень ограничены, поскольку у конфликтующих сторон, очевидно, нет общих союзников, предполагают эксперты. К примеру, к США нет доверия со стороны палестинцев, считает Иван Бочаров, особенно учитывая "сделку века", которую пытался реализовать Дональд Трамп.



- Этот план по урегулированию конфликта был разработан американской администрацией, согласован с израильским правительством, но он был не то что не согласован, он фактически даже не был обсужден с палестинскими группировками и организациями. Тут весьма странно: не спросили мнения палестинцев, а они готовы ли получать экономические преференции и отказаться от части своих претензий к Израилю? Поэтому изначально подход Трампа к этой сделке, по мнению палестинцев, был неверный, - пояснил эксперт.



Примечательно, что в последнее время все большую роль на Ближнем Востоке пытается играть Китай, обратил внимание программный координатор РСМД. К примеру, КНР уже успешно содействовала межпалестинскому диалогу - представители 14 фракций завершили 23 июля трехдневные переговоры по вопросу примирения, подписав Пекинскую декларацию о прекращении раскола. Она включает в себя намерение создать после окончания войны временное правительство народного единства под эгидой Организации освобождения Палестины (ООП). Но все же политическая роль Китая на Ближнем Востоке остается достаточно ограниченной, поскольку он не может предоставлять каких-то гарантий исполнения потенциальных договоренностей между Израилем и палестинцами, подчеркнул Иван Бочаров.



Уже известно, что вслед за Россией Махмуд Аббас поедет искать поддержку в Турции. 14 августа он планирует провести встречу с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. На следующий день палестинский лидер готовится выступить перед депутатами турецкого парламента. Кроме того, на заседание будут приглашены пострадавшие в результате израильских атак жители Газы, которые проходят лечение в турецких больницах. Источник - Известия

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