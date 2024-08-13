Мьянма. "Армия Аркана" атаковала дронами мусульман-рохинджа - 200 погибших

05:31 14.08.2024

13.08.2024,

В Мьянме снова бьют по беззащитным

Правозащитники сообщили о крупнейшей за долгое время атаке на мусульман-рохинджа

На этой неделе стало известно об ударе дронами по мирным жителям из народности рохинджа, который, по непроверенным данным, унес жизни почти двух сотен человек. Ответственность за атаку возложили на "Армию Аракана" - этническую вооруженную группировку, воюющую с правительственными силами Мьянмы. По всей видимости, речь идет о самом кровавом и масштабном нападении на мусульман-рохинджа за все три года гражданской войны, которая вспыхнула в Мьянме после военного переворота.



Дома в одной из деревень штата Ракхайн, поврежденные в результате атаки дронов



События, детали которых стали всплывать на этой неделе благодаря неправительственным организациям, предположительно, произошли в ночь на 6 августа в районе Маунгдо на границе Мьянмы с Бангладеш. На появившихся в сети видео отчетливо видны десятки окровавленных тел, разбросанных по берегу реки Наф, которая отделяет Бангладеш от западного штата Ракхайн в Мьянме и которая уже не раз служила главным маршрутом бегства из страны для мусульман-рохинджа, населяющих этот штат.



Как рассказали впоследствии те, кому удалось добраться до соседней страны, в этот день приграничные деревни атаковали дронами. Метили по тем, кто пытался сесть в лодки. При этом и в последующие дни, по свидетельству местных активистов, нападения на деревни вблизи границы Мьянмы с Бангладеш продолжились, сопровождаясь новыми случаями расстрелов, сексуального насилия и поджогов домов.



По непроверенным данным, число погибших в результате одной только атаки дронами составило около двух сотен человек.



Из-за отключения правящей в стране военной хунтой интернета и ограничения на доступ в штат Ракхайн журналистам, активистам и международным группам мониторинга подтвердить эту информацию независимыми источниками оказалось достаточно сложно. Однако свидетельств почти 40 человек, многих с ранениями, добравшихся-таки до лагеря беженцев Кокс-Базар на другой стороне, оказалось достаточно, чтобы в СМИ заговорили о том, что нынешняя атака стала одним из самых смертоносных нападений на гражданских лиц за все время гражданской войны в Мьянме, идущей последние три года после военного переворота 2021 года.



"Учитывая рост числа раненых пациентов-рохинджа, поступающих из Мьянмы в последние дни, и характер ранений, которые лечат наши команды, мы все больше беспокоимся о влиянии конфликта на народ рохинджа. Очевидно, что безопасное пространство для гражданских лиц в Мьянме с каждым днем сужается все больше, поскольку люди оказываются втянутыми в продолжающиеся боевые действия и вынуждены совершать опасные путешествия в Бангладеш в поисках безопасности",- отметила представитель организации "Врачи без границ" (MSF) в Бангладеш Орла Мерфи.



Ответственность за нынешнюю атаку возложили на "Армию Аракана" - этническую вооруженную группировку, воюющую с правительственными силами Мьянмы практически с тех самых пор, как власть перешла в руки военной хунты.



На днях по государственным СМИ распространили заявление властей, в котором утверждалось, что "террористы "Армии Аракана" обстреливали поселки, районы и деревни в штате Ракхайн, используя тяжелое оружие и беспилотники, и пытали жителей деревень". Повстанцы, которые утверждают, что представляют буддийское большинство Ракхайна, свою причастность к этому отвергли, но добавили, что ведут наступление около Маунгдо и еще с середины июня предупреждали мирных жителей о необходимости как можно скорее эвакуироваться оттуда.



Впрочем, согласно оценке неправительственных организаций, в атаках на проживающих в этом штате рохинджа-мусульман повинны как повстанцы, так и власти Мьянмы. "Обе стороны используют язык ненависти, нападения на мирных жителей и массовые поджоги, чтобы выгнать людей из их домов и деревень, повышая угрозу этнической чистки",- написала, в частности, правозащитная организация Human Rights Watch на прошлой неделе.



Отметим, что представители этнической группы рохинджа всегда были своего рода изгоями в собственной стране.



Рохинджа, исповедующие ислам и этнически и лингвистически более близкие народам Индии и Бангладеш, нежели другим народностям Мьянмы, всегда считали себя коренным населением территории современного мьянманского штата Ракхайн (хотя ряд историков с этим спорят), но власти Мьянмы называли их иммигрантами из соседней Бангладеш, отказывая в предоставлении гражданства.



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В прошлом представители этой народности уже не раз страдали от массовых зверств и принудительного перемещения. В 2016 и 2017 годах в ответ на серию нападений членов движения "Араканской армии спасения рохинджа" на пункты полиции военные Мьянмы развернули силовую операцию против рохинджа, которая превратилась, по сути, в жестокую кампанию убийств, изнасилований и поджогов. В результате трех волн насилия около 740 тыс. рохинджа, по оценкам ООН, бежали в Бангладеш. Сейчас в расположенном там лагере беженцев Кокс-Базар, как отмечают в ООН, проживает около 1 млн представителей этой народности.



Повстанческие группировки Мьянмы бросили вызов власти военных

Между тем ситуация не только в штате Ракхайн, но и по всей стране не сулит спокойствия мирным жителям. В начале августа вооруженные группировки в Мьянме, борющиеся с военным режимом страны, смогли захватить штаб-квартиру северо-восточного регионального командования вооруженных сил Мьянмы в штате Шан, бОльшая часть которого ранее оказалась под контролем повстанцев. Это породило опасения, что следующим шагом трех объединившихся против властей вооруженных группировок станет наступление на второй по величине город страны Мандалай.



Наталия Портякова