Израиль опасается открытия иорданского фронта, - И.Субботин

06:56 14.08.2024

13.08.2024



Хашимитское Королевство может стать плацдармом для Ирана

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) намерено сформировать новую дивизию для размещения у границы с Иорданией. Аппарат безопасности еврейского государства опасается, что Иран и лояльные ему группировки захотят использовать восточные рубежи для организации нападения. Шиитские боевики, действующие в Ираке, уже давали понять, что у них есть активные сторонники в Хашимитском Королевстве. Эксперты не исключают, что Израиль хотел бы взять под тотальный контроль участок границы между Иорданией и Западным берегом.



О создании специальной дивизии в составе ЦАХАЛ сообщило Армейское радио. По его данным, вопрос находится на рассмотрении Генерального штаба. В Израиле опасаются, что граница с Иорданией превратится в новый фронт на фоне продолжающихся боевых действий в секторе Газа и намечающегося столкновения с Ливаном. Близкие к Ирану шиитские формирования не раз пытались превратить территорию Хашимитского Королевства не только в площадку для запуска ракет, но и в транзитный узел для контрабанды оружия на находящийся по соседству Западный берег реки Иордан. Именно с Западного берега, как считают в Израиле, противник может готовить новое сухопутное вторжение – по модели хамасовской атаки 7 октября.



С марта этого года правительство во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху вернулось к обсуждению создания стены на границе с Иорданией. Дискуссия была инициирована после того, как оттуда для организации теракта попытались проникнуть палестинские боевики. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац призвал ускорить возведение забора. Кац обвинил Иран в сотрудничестве с палестинскими ячейками в Ливане, которые, по словам министра, пытаются расшатать обстановку в Иордании.



Недавно иорданское руководство по своим дипломатическим каналам выразило Ираку беспокойство в связи с концентрацией шиитских боевиков у границы. Амман считает, что формирования, действующие в интересах Ирана, захотят использовать его территорию для нанесения прямых ударов по Израилю. В апреле иракская группировка "Катаиб Хезболла" уже выступала с заявлением, что у нее есть 12 тыс. сторонников в Иордании, которые готовы совершить нападение на еврейское государство.



Впрочем, недавно Амман уведомил администрацию президента США, что больше не хочет участвовать в перехвате ракет и дронов, направляющихся в сторону Израиля. "Иордания никогда не станет ареной войны и не допустит, чтобы ее народ подвергался опасности, – заявил на днях король Абдалла II. – Необходимо приложить максимум усилий для достижения всеобъемлющего спокойствия и снижения эскалации в регионе". По его словам, стабильность на Ближнем Востоке определена исключительно судьбой израильской операции на территории сектора Газа. "Урегулирование на основе принципа сосуществования двух государств является единственной возможностью прекратить насилие", – отметил монарх.



Эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов предположил, что ЦАХАЛ может вести разговор об усилении Центрального военного округа, который пока включает три дивизии и отдельную бригаду. В ее состав входят смешанные батальоны "Львы Иордана" и "Львицы Долины". "В основном на Западном берегу оперируют подразделения 877-й дивизии "Иудея и Самария" и 417-й территориальной бригады, которая до сих находилась в процессе комплектования. Также до 2022 года здесь выполнял задачи скандально известный 97-й батальон "Нецах Йехуда", который позже был выведен из Центрального военного округа в подчинение Северного для развертывания на Голанах", – заметил аналитик. "Скорее всего в планах командования ЦАХАЛ не реорганизация действующей системы, а усиление Центрального военного округа путем создания, комплектования и развертывания новой дивизии на Западном берегу – от Эйлата до Бефсана, то есть для закрытия всей границы Западного берега с Иорданией, – заявил "НГ" Мардасов. – Это логично, поскольку, во-первых, Северный и Южный военные округа включают по четыре дивизии (в составе Южного также есть еще и 460-я учебная бронетанковая бригада), и только Центральный – три". Собеседник "НГ" не исключил, что новая дивизия будет развернута на базе 417-й территориальной бригады "Долина Иордана".



"Во-вторых, у существующих соединений, части которых выполняют задачи на Западном берегу, крайне много работы с учетом обширной контрабанды, общего настроения палестинского населения, активности ХАМАС по "смыканию рядов", а также будущего Газы и политического управления в Рамалле, – обратил внимание Мардасов. – В-третьих, не стоит забывать и о количестве палестинцев, живущих в Иордании и угрозах местных отделений "Братьев-мусульман" (организация признана в России террористической и запрещена. – "НГ") в отношении Израиля". Именно поэтому и развит транзит боевиков и оружия в зону боевых действий, резюмировал собеседник "НГ".