В Грузии объявили охоту на национал-предателей, - Артур Аваков

06:59 14.08.2024

13.08.2024



Власти решили обвинить оппозицию в причастности к войнам прошлого и будущего

Артур Аваков



Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что все оппозиционные партии финансируются из-за границы.

Власти Грузии обвинили представителей Запада во вмешательстве в парламентские выборы. По версии лидеров "Грузинской мечты", оппозиция не имеет никаких шансов на победу в демократической борьбе, поэтому после голосования рассчитывает устроить беспорядки. В США открестились от причастности к подобным планам, но официальный Тбилиси не успокаивается.

"Предвыборные кампании конкретных политических партий финансируются напрямую из-за границы, что категорически недопустимо, невообразимо… Соответственно за этим обязательно должен последовать ответ и выяснить, с чем мы имеем дело", – заявил генсек "Грузинской мечты", мэр Тбилиси Каха Каладзе. При этом он напомнил, что еще до принятия закона об иностранных агентах оппозиция переживала за финансирование предстоящей "революции".



Также Каладзе не допускает даже мысли о том, что его политические противники могут победить. "Не может победить ни одна политическая партия, которая выступает за начало войны в стране, чтобы преследовать интересы другой страны, которая предпочитает сбрасывать бомбы на страну или присоединяться к санкциям и наносить ущерб экономике своей страны. Это сегодняшняя ситуация. Народ даст соответствующий ответ этой управляемой извне группе во время парламентских выборов", – сказал политик.



Примечательно, что обвинения в подготовке госпереворота и разжигании войны стали стержневыми элементами всей предвыборной кампании "Грузинской мечты". Так, спикер парламента Шалва Папуашвили утверждает, что оппозиции хватит недели для того, чтобы отправить добровольцев в Украину и ввести против России экономические санкции. "Грузия окажется вовлеченной в войну. Это их предвыборное обещание, и именно так все граждане должны смотреть на их предвыборные баннеры. Они обещают войну грузинскому народу", – уверяет Папуашвили.



"Мы должны сделать все, чтобы авторитаризм и агентурное правление никогда не вернулись в Грузию", – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



Параллельно с этим власти готовят общественность к тому, что по сравнению с итогами предыдущих выборов, несмотря на массовые акции протеста, прошедшие весной и в начале лета, оппозиция уменьшит свое присутствие в парламенте. Так, лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе вообще не верит, что кто-то, кроме "Единого национального движения" экс-президента Михаила Саакашвили, сможет преодолеть пятипроцентный барьер. Ответственный секретарь партии "Силы народа", собранной из бывших членов "Грузинской мечты", Гурам Мачарашвили полагает, что вместо нынешних 55 оппозиционеров в парламенте останется максимум 30–40 человек.



Между тем заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов предположил, что, если до выборов не произойдет никаких провокаций, "Грузинская мечта" может победить на выборах в относительно комфортных для себя условиях. Если же начнутся какие-то серьезные гонения на противников режима, политический кризис может привести к уличным столкновениям, которые станут серьезным вызовом для правящей элиты.



С такой оценкой, похоже, согласен Мдинарадзе. В частности, он призвал своих единомышленников "положить конец размахиванию кулаками". "Как бы нам ни было горько, как бы мы ни злились, как бы мы ни помнили об их преступлениях, мы не должны лить воды на их мельницу. Им нужна жертва, провокационный план, и я уверен, что они это точно улавливают", – подчеркнул Мдинарадзе.



Впрочем, это не помешало "Грузинской мечте" анонсировать грандиозный процесс над оппозицией, которую власти обвинили в развязывании августовской войны 2008 года. Поводом для этого стало интервью главы комиссии Евросоюза по расследованию обстоятельств тех событий Хайди Тальявини. Партия власти интерпретировала ее слова как констатацию того, что правительство Саакашвили развязало боевые действия с Россией. При этом сама Тальявини упомянула экс-президента лишь однажды, зато несколько раз подчеркнула, что все стороны конфликта совершали ошибки.



"Выяснилось, что позиция Тальявини не изменилась даже спустя годы, и она свела на нет все попытки журналиста аргументированным обсуждением как-нибудь оправдать предательские действия, совершенные "Национальным движением" 16 лет назад… Пришло время преступникам ответить по всей строгости Конституции и закона. Учитывая вышеизложенные фактические обстоятельства, для установления долгосрочного мира и стабильности в Грузии крайне важно, чтобы был проведен публично-правовой процесс и общественность раз и навсегда узнала, кто совершил самое тяжкое предательское преступление против нашей страны и народа", – говорится в заявлении политсовета "Грузинской мечты".



По мнению главы центра Geocase Виктора Кипиани, власти не в первый раз позволяют себе подобные высказывания, однако они все больше выходят за рамки дозволенного. "Пока сложно судить о том, является ли данное сообщение частью предвыборной борьбы или заявлением о далеко идущих намерениях. Тем не менее такими действиями власти подвергают серьезному риску международные позиции Грузии. Руководство страны, желая победить на выборах, не справляется с эмоциями, потеряно чувство баланса и ответственности за свои слова", – заключил Кипиани.