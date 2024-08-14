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КазАнтикор объявил в розыск бывшего зятя премьера Карима Масимова
08:21 14.08.2024

Антикор объявил в розыск бывшего зятя Карима Масимова
14 августа 2024
Артем Волков

Антикоррупционная служба уже как пять дней разыскивает Азамата Капенова, бывшего зятя осужденного за госизмену председателя КНБ Карима Масимова, сообщает Orda.kz.

Примечательно, что Капенов еще в январе этого года был объявлен в розыск на территории России. Точная статья, по которой он разыскивался, на сайте органов внутренних дел РФ не указали. Антикор Казахстана так же не дает подробности. Редакция Orda.kz уже направила запрос в ведомство с просьбой дать пояснения.

Кто такой Азамат Капенов?
Бывший зять Карима Масимова окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, где получил две специальности - "Экономика и менеджмент" и "Юриспруденция". Также получил образование в Казахской академии транспорта и коммуникаций им. Тынышбаева по специальности "Организация перевозок, движения и эксплуатации транспорта".

Хасенов был женат дважды. В 2012 году он заявил, что его первая жена (дочь известной алматинской судьи Лилии Кушербаевой) украла у него 150 тысяч долларов. В суде он дело проиграл. Брак был расторгнут.

С 1996 года Азамат Капенов занимал руководящие должности в различных организациях, одна из них – АО "НК "Казахстан Темир Жолы", где в 2014 году он отметился коррупционным скандалом. Генпрокуратура сделала вывод, что "Қазтеміртранс" (дочерняя компания КТЖ, которую возглавлял Капенов) неправомерно повышала ставки для одних компаний и значительно понижала для других. В результате этой деятельности, по данным прокуратуры, "суммы недополученных доходов вследствие неправомерных решений должностных лиц исчислялась миллиардами тенге".

Во время расследования Капенов переехал жить в Россию. Там он познакомился со старшей дочерью Карима Масимова Тамилой Карим, а позже женился на ней. В новом статусе в 2015 году Капенов становится заместителем генерального директора по развитию бизнеса на территории СНГ и сопредельных государств АО "Федеральная грузовая компания".

По информации издания "Открытые медиа", Азамат Капенов владеет казахстанской компанией "Уголь Казахстана", которая летом 2017-го купила 64 % новосибирской угольной компании "Заречная". Однако уже осенью того же года заместитель губернатора Кузбасса по ТЭК и экологии Евгений Хлебунов сообщил, что "Уголь Казахстана" "отошел в сторону", а новым владельцем компании стал новосибирский "Торгово-промышленный союз". А в 2020 году Капенов продавал свой особняк в "Серебренном бору" в Москве за один миллиард рублей или 13,332 млн долларов.

В феврале 2022 года заявление с просьбой привлечь к ответственности бывшего руководителя КНБ Карима Масимова и Азамата Капенова поступило в Генеральную прокуратуру РК. Автор документа – юрист Серик Хасенов, утверждавший, что пострадал от действий чиновника и его семьи. Дело было связано с "БИПЭК-Авто", и по словам Хасенова, основатель компании Анатолий Балушкин вышел на Капенова с просьбой помочь, пообещав долю предприятия.

Источник - Orda.kz
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