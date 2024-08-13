В гауляйтеры Курской области просится экс-придворный галерист Марат Гельман

09:24 14.08.2024

Марат Гельман: "Гауляйтером Курской области буду я. Меня народ поддержит"

План беглого галериста: 2023−2024 - поражение России, 2024−2025 - смещение Путина, 2027 - роспуск власти, Учредительное собрание

Сергей Аксенов

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Богдан Безпалько Дмитрий Селезнев



Российская либеральная оппозиция из числа эмигрантов намерена создать на временно оккупированной ВСУ территории Курской области альтернативные органы власти. Об этом сообщил галерист Марат Гельман* в открытой беседе в соцсетях с лидером крымско-татарских националистов Рефатом Чубаровым**.



"Мы для себя решили, что три недели если территории останутся освобожденными, начнем создавать Курский демократический регион", - написал он. При этом Гельман одобрил предложение Чубарова тем, кто "борется за "Россию без Путина", немедленно приступить к созданию "прекрасной России будущего" и начать организовывать местные администрации.



Рейды мобильных групп очень опасны, но им можно успешно противостоять

Таким образом, Гельмана не устраивает какая-нибудь мелкая должность, вроде писаря в оккупационной комендатуре, он метит сразу в кресло "гауляйтера", главного "капо", который с разрешения хозяина - Запада и проводника его военно-политических интересов - официального Киева, будет изображать на захваченной территории русскую власть.



Возможно, Гельман ориентируется на поручение Зеленского в адрес МИД Украины и СБУ подготовить некий гуманитарный план для "территории проведения операции" в Курской области. Что скрывается за этими туманными словами пока неясно, но заочный конкурс на замещение вакантных должностей как будто уже открылся.



Влажные мечты Гельмана стать "гау" где-то под Курском вписываются в опубликованный им ранее прогноз: 2023−2024 - поражение России, 2024−2025 - смещение Путина ближайшим окружением, 2025 - потеря ими власти ввиду военного переворота, 2025−2026 - переход власти от военных к сердитым патриотам, 2027 - роспуск власти, Учредительное собрание.



Видимо, для реализации этого плана Гельман в феврале и организовал за рубежом съезд иноагентов. Ведь ему понадобятся кадры. Место сборища - Берлин, явно выбрано не просто так. Если российские поля утюжат немецкие танки "Леопард", то и современным власовцам уместно собираться в столице Германии. Больше подходит только Мюнхен.



Причиной ненависти Гельмана к РФ может быть обида. В конце 2022-го МВД РФ объявило его в розыск. Ну, так и было за что. "Надо отложить все дела, сесть и подумать, что еще ты можешь сделать для поддержки Украины и поражения армии РФ. И сделать", - писал после начала СВО этот деятель современного искусства. За такое можно и "красикова" дождаться…



Эксперт по Украине, политолог Богдан Безпалько считает, что недооценивать угрозу нельзя.



- Эти люди [коллаборационисты] Западу, конечно, нужны. Особенно такие, как, например, Владимир Кара-Мурза***, который, по сути, был профессиональным разведчиком (обменян недавно Кремлем на российских разведчиков - "СП"). Но и те, кто представляет из себя политический миф, тоже нужны, поскольку их главная роль - имитация альтернативы нынешним российским властям. Они должны олицетворять собой "прекрасную Россию будущего", о которой когда-то мечтали другие политики, уже покойные.



В сложившейся сейчас ситуации такого рода люди никакого политического веса не имеют, ресурсов у них тоже нет, народные массы они не представляют и даже медийный интерес к ним весьма низок. Поэтому они не могут даже изображать борьбу ни с Россией, как таковой, история которой насчитывает 10 веков, ни с русским народом, ни за геополитическое влияние, а только борьбу якобы за демократию, за идеалы, против "плохих" и за "хороших" российских политиков.



Куда делись проинспектированные Шойгу прошлой осенью 9 резервных полков на госгранице? И кто безграмотно строил, да так и недостроил там полевые укрепления за 15 млрд рублей?

Кстати, Украина выполняет примерно ту же самую роль, только в масштабах государства - в этнической обертке. Насколько они будут востребованы, судить сложно. Кто-то получит бонусы, как тот же Илья Пономарев****, а кто-то, как муж Марии Максаковой***** - пулю в голову. Кстати, там был убит еще один известный журналист - Шеремет, который очень любил освещать "диктатуру Лукашенко". Поэтому российским эмигрантам, лучше не соваться на Украину, а оставаться в Германии. А еще лучше в США или Израиле.



"СП": Гельман не хочет в Израиль, хотя у него, пишут, есть гражданство. Хочет в Курскую область - на родину гетмана Мазепы. Свербит у него…



- Такие люди напоминают чем-то герпес. Этот вирус безопасен, пока находится в недрах здорового организма, но если организму плохо, он заболевает или получает ранение, то герпес начинает проявлять себя. В случае Смуты в России, какой-то деструкции, эти люди, конечно, могут представлять опасность. Ведь их запустят сюда с определенными целями: развала страны, захвата власти или чтобы они заключали с Западом какие-нибудь фальшивые договора на продажу недр, лесов, черноземов на тысячу лет вперед.



Но пока они не опасны, как Светлана Тихановская или Хуан Гуайдо.



Военкор WarGonzo Дмитрий Селезнев уверен, что русская армия лишит эмигрантов возможности поруководить даже ограниченной территорией РФ.



- Я даже рад, что Гельман и другие его коллеги по оппозиции поторопились объявить об идее создания на части занятой ВСУ территории Курской области некой альтернативной российской власти. Потому что все, за что берутся наши либералы в политической сфере, обязательно заканчивается огромным провалом. Они и здесь потерпят поражение.



"СП": Им никто не доверит рулить самим. Руководить как тряпичными куклами, марионетками, будет Запад…



- Никаких коллаборационистов в Курской области не будет. Наши выбьют Вооруженные силы Украины обратно за линию границы. Уйдут, как пришли. А то и уйти не позволят - лягут все в русскую землю. Вся эта операция, на мой взгляд, похожа на "кайзер-штурм" - наступление немцев в 1918 году (в том числе на Курскую губернию - "СП").



Сейчас, когда мы наступаем на других фронтах, например, в Донецкой области, противник нередко собирает остатки разных более-менее боеспособных подразделений и бросает их туда, где тонко. В Курской области то же самое. Но результата ВСУ так не достигли - до АЭС не дошли. Рано или поздно противник будет там перемолот.



Наше руководство такое не потерпит. Уже не терпит. Известно, что под Курск были переброшены бойцы группы "Вагнер", БАРСы, части чеченского спецназа "Ахмат", знаменитая "Пятнашка". Сейчас это регулярные части, но создавались они как добровольческие подразделения. А значит, более мотивированные, гибкие, эффективные.



* Марат Гельман внесен Минюстом в реестр иноагентов и в перечень СМИ-иноагентов.



** Рефат Чубаров - председатель "Меджлиса крымскотатарского народа", признанного в России экстремистской организацией, деятельность в России запрещена.



*** Владимир Кара-Мурза - внесен Минюстом в реестр иноагентов и в перечень СМИ-иноагентов.



**** Илья Пономарев - внесен Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.



***** Минюст включил Марию Максакову-Игенбергс в реестр иноагентов.