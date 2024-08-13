Вернуть государство "в родную гавань"! - Михаил Делягин

10:29 14.08.2024

наша цель – общество солидарности, справедливости, свободы и демократии, гибкое, стремительно развивающееся, открытое всему позитивному

Михаил Делягин



13.08.24

20 лет спустя



Мысли, которые я сейчас изложу, появились 20 лет назад, еще в 2004 году. С того времени в нем практически ничего не изменилось. Может быть, потому, что я говорю о своем поколении, а они меняются редко.



К сожалению, наше государство с того времени, улучшившись количественно, качественно, может быть, даже ухудшилось. 20 лет назад у нас не было людоедской монетизации льгот. 20 лет назад только начиналась разрушительная реформа электроэнергетического комплекса "по Чубайсу". 20 лет назад у нас не было такой чудовищной девальвации. Представить себе настолько безграмотного человека, как нынешний руководитель Банка России, на своей должности (впрочем, как и на многих других должностях страны) было просто невозможно.



Я хочу зафиксировать: с того времени, с 2004 года, деградация усилилась. Мы на 20 лет отступили от высочайшей в истории человечества Советской цивилизации. Поэтому задачи, которые перед нами стоят, не только стали сложнее, не только стали масштабнее, во многом они стали более понятными.



20 лет назад многие смеялись над тем, что я говорил. 10 лет назад – уже не смеялись. А сейчас говорят: "Зачем ты хочешь это прочитать? Это же само собой очевидно".



Но, знаете, банальности забываются. Иногда самые очевидные вещи стоит напоминать. Итак, чего мы хотим?



Чего мы хотим: сверяя часы



Мы, сегодняшнее поколение России, выстояли в катастрофах кровавых 90-х, в мнимом процветании "тучных" (для некоторых) нулевых, в отчаянии 10-х, в коронабесии – и сейчас тянем на себе нарастающую тяжесть открытой борьбы с Западом.



И все, что мы хотим, – это нормально и честно жить в нормальной и честной стране.



Мы не хотим ненавидеть и мстить. Мы готовы даже мириться с чужими ошибками – если видим, как, кем и (главное!) зачем они устраняются.



Земля наша велика и разрушена. Нам нужно строить на ней нормальную достойную жизнь.



Но сделать это поодиночке невозможно.



Все зависящее от нас мы делаем сами. Но то необходимое, что мы не можем сделать, должно нам государство: за это мы его терпим.



Мы хотим быть честными – в том числе и с государством. Но оно должно выполнять свои обязанности перед нами: перед Россией и народом – служить, а не вредить нам и не сметь посягать на наше достоинство. Общество не может жить без нормального государства.



Общество не может жить без государства, но оно не может жить и с НЕ-нормальным государством.



Мы конструктивны. Мы устали от разрушений и деградации, мы счастливы строить и снесем все, мешающее нам жить, а стране развиваться по-человечески.



Мы не приемлем прикрытия глупости либо обмана идеологизацией, но знаем, что идеология – наиболее емкий способ выразить наши общие интересы и в этом качестве необходима. России нужны не очередные "-измы" и "-ции", – России нужны честность и здравый смысл. Слабый человек плывет по течению, сильный – слишком часто – против течения, и лишь умный – куда ему нужно.



Нам нужны не споры о сильном и слабом государстве, нам нужно свое государство – умное, честное, ответственное перед нами, перед народом, а не перед нашими врагами в лице блатных феодалов и мракобесов с одной стороны и слуг иностранных спекулянтов – с другой.



Мы прошли долгий и тяжелый путь. Нас ничто не остановит сегодня, когда нашему общему процветанию мешает только несовершенство – назовем его так – государства, нежелание и неумение критически значимой части управленцев служить нам, России, а не своему гонору и карману.



Навязанный нам режим монополий – от хозяйства до культуры – и порожденная им политика коррупции и замещения русской культуры всеобъемлющей деградацией – должен быть цивилизованно (и быстро!) демонтирован. Ведь доведение страны до социальных потрясений – величайшее преступление любой власти.



Уже более чем треть века национального предательства скоро завершится, – и важно, чтобы не крахом государственности и уничтожением русской цивилизации как таковой (на что сделал свою последнюю ставку Запад), а возвращением государства "в родную гавань": на службу народу.



Ведь разрыв между властью и народом, между жизнью богатых людей и жизнью большинства становится невыносимым и несовместимым с жизнью. Необходимо преодолеть эту нетерпимую и позорную пропасть.



Россия должна стать – на деле, а не на словах – государством единой политической нации. Наш народ должен быть объединен не только территорией, историей, великой и всеобъемлющей русской культурой, русским языком и, о чем все обычно стараются забыть, образом жизни: нас может объединить лишь общая цель и методы ее достижения.



Сегодня эта цель проста: построение ответственного государства. Без этого ни о каких победах говорить не следует: слишком смешно это будет выглядеть.



Созидание этим государством великой и не зависящей от внешних обстоятельств страны, обеспечение роста благосостояния и качества жизни как средства достижения главного (говорю как экономист) – духовного роста. Это часть (неотъемлемая!) понятия "ответственное государство".



Это не сказка и не галлюцинация. Это было у нас совсем недавно, – всего лишь полвека назад, – и мы вернем доброту, честность и ответственность в основу нашей жизни.



Наша цель – общество солидарности, справедливости, свободы и демократии, гибкое, стремительно развивающееся, открытое всему позитивному. Общество, в котором каждый находит дело и место по душе, свободно стремясь к справедливости, прогрессу и порядку.



И мы построим его, – другое дело, что хотелось бы заплатить за это меньше, чем в прошлый раз. Увы, боюсь, платить придется побольше. Но это уже другая история.