УкрАрмия продолжает занимать курские села

10:35 14.08.2024

Объявлено об освобождении Суджи. Военкоры опровергают

Олег Кравцов. 14.08.2024



В российском пограничье, часть которого в Курской области оккупирована ВСУ, продолжаются бои.



Вчера появилась обнадеживающая новость из Суджи, но реалии, судя по всему, далеки от действительности.



В российском пограничье, часть которого в Курской области оккупирована ВСУ, продолжаются бои. Вчера появилась...



Так, в прямом эфире программы "60 минут" на федеральном телеканале "Россия-1" ветеран СВО полковник Алексей Кондратьев, представленный в ряде СМИ как доверенное лицо врио губернатора, заявил, что Суджа остается под контролем России, отметив, что в городе действуют мобильные группы ВСУ.



"Суджа сейчас как шахматная доска, но флаг на администрации российский", - сказал Кондратьев.



В свою очередь волонтер СВО Роман Алехин куда более скептичен.



"В личку пишут, что во всех новостях прошло, что город Суджа под ВС РФ и что это позиция власти. Товарищи журналисты, будьте более внимательны: власти Курской области не заявляли, что Суджа освобождена или находится под ВС РФ, а это заявил Кондратьев, который не является представителем власти, как и доверенным лицом врио губернатора. Кондратьев – доверенное лицо кандидата в губернаторы Алексея Смирнова.



Доверенное лицо – это не представитель власти Курской области, а представитель кандидата в губернаторы, то есть может заниматься агитацией, но не может делать заявления от власти или врио губернатора. Что касается самого заявления, то нам остается только ждать, что сегодня доверенное лицо появится в центре Суджи вместе с журналистами, которые написали о ее освобождении. Но я думаю, что этого не будет и доверенное лицо просто не знает Курской области и имел ввиду н.п. Коренево", – написал Алехин.



Обозреватель Юрий Подоляка отмечает, что в Курской области "противник пока владеет инициативой, а потому пусть и медленно, но увеличивает свое присутствие".



"На северо-курском направлении вчера и, к сожалению, на утро мы не смогли его выбить из села, противник захватил н.п. Ольговка. И таким образом, охватил Коренево с востока. Также вчера весь день (да и ночью) продолжались бои в районе н.п. Погребки и Малая Локня. Погребки по итогу остались пока за нами, но Малую Локню и Кругленькое противник к утру занял.



К сожалению, западнее дороги на Льгов, мы так и не смогли зачистить леса и посадки от противника, а потому фланг нашей группировки здесь не устойчив и противник обязательно будет пробовать этим воспользоваться, чтобы двигаться дальше на север (на Льгов). Также противник вновь будет пробовать брать под контроль н.п. Снагость, из которого его вчера он был выбит. Ну и Черкассое и Русское Поречья также противник будет пробовать занять, чтобы развернуть наступление на Большое Солдатское. Таким образом, ситуация пока относительно стабильна, но, как говорят, есть нюансы", – пишет автор.



Кроме того, он опубликовал карту южного участка, предупредив, что она "очень условная".



"Здесь, к сожалению, также противник продолжает давить. Причем, он сейчас очевидно, начал понимать, что кавалерийские налеты бронегрупп уже не работают, а потому сосредоточил свои усилия на формировании плацдарма для дальнейшего наступления на Гирьи и Белицу (где, напомню, находится стратегический мост через реку Псел. К утру ВСУ сумели закрепиться в Черкасских Конопельках, и таким образом выровняли фронт перед очевидным дальнейшим ударом на Гирьи. А потому сегодня стоит ожидать серьезных боев на этом участке.



Ну и, к сожалению, вынужден констатировать, что противник постепенно начинает превращать Суджу в свой опорный и логистический центр на данном направлении. После чего обстановка для нас здесь еще более усложнится", – резюмировал Подоляка.



Связанный с погранслужбой тг-канал "Два майора" в утренней сводке тоже сообщает нерадостные новости из Суджи.



"В Судже противник занял высотки и оборудовал огневые и снайперские точки на крышах зданий. Горело здание Сельскохозяйственного техникума", – пишет паблик.