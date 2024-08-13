Медербек Корганбаев: Кыргызстан может оказать военную помощь России

11:17 14.08.2024

Медербек Корганбаев: Кыргызстан может оказать военную помощь России

014 августа 2024



Медербек Корганбаев: Кыргызстан может оказать военную помощь России



Политический эксперт Медербек Корганбаев предлагает оказать России военную помощь в рамках ОДКБ, но не прямым участием в боевых действиях, а охраной стратегических объектов и простых жителей.



По его словам, впервые ОДКБ была задействована в целях оказания военной помощи Казахстану.



"В настоящее время в Курской области идут тяжелые бои между украинскими вооруженными силами и российской армией. Боевые действия свидетельствует о масштабной операции украинских войск. Российской стороне приходится нелегко, впервые на своей территории Кремль столкнулся не с террористами, а с полноценным противником, имеющим все виды вооружения и обладающим боевым опытом. Битва в Курской области создает определенное преимущество для Украины и несет явный сигнал о готовности Киева при поддержке Запада перенести боевые действия непосредственно на российскую территорию. Разумеется, Москва вынуждена сражаться и не допускать продвижения украинской армии дальше в глубину региона. Расстояние от Курска до Москвы составляет 520 км, немалая дальность. Однако, для дрона самолетного типа данная дистанция вполне преодолевается, а для диверсионной группы в гражданской одежде на неприметных машинах тоже не такой уж большой промежуток. Когда все заняты активными боестолкновениями, сквозь лесистую местность, тропы и обходные дороги Курской области в сторону Московской области наверняка идут, едут ДРГ (диверсионно-разведывательные группы).



Украинцы преследуют цель закрепиться на курской земле и отчасти им это удается. Согласно открытым источникам, в Курской области задействовано примерно 12-15 тысяч военнослужащих ВСУ. Это уже не рейд и не вылазка, а целенаправленная войсковая операция. В чем ее цель? Захватить максимально побольше российской территории, закрепиться и ждать подкрепления. Мотивация у украинских солдат высокая - у них свои счеты с Кремлем, дело понятное. Но, Россия является членом ОДКБ - организации коллективной безопасности и стратегическим партнером Кыргызстана. Да, к ОДКБ с 2021 года у кыргызстанцев возникло немало вопросов из-за приграничных конфликтов. С другой стороны решение приграничных вопросов зависит от политической воли обеих сторон. До 2022 года деятельность ОДКБ ограничивалось саммитами и учениями. В 2022 году впервые ОДКБ была задействована в целях оказания Казахстану военной помощи. Ввод союзнических войск сыграл свою роль в наведении порядка на улицах казахских городов. Сегодня Россия с ее возможностями и вооружением испытывает трудности в сфере безопасности. В Курской области бои пока не затихают, наоборот набирают силу. Россия официально не обращалась к ОДКБ за помощью. Москве военно-политическую поддержку оказывает только Беларусь. Остальные члены (Армения не в счет) блока молчат. Оно и понятно, не наша война. А вот союзник - то наш. Тем более в России проживает около 1 миллиона кыргызстанцев. Знаете, когда союзники – то бишь, мы и другие центральноазиатские республики любим Россию? Когда Москва списывает нам долги, дает кредиты, оружие, предоставляет гуманитарную помощь. Вот тогда Россия нам мила. К примеру, в 2013 году Кремль списал Кыргызстану внешний долг в сумме 500 млн долларов. Да, нужно признать, что не все было гладко в отношениях Кыргызстана и России. Это как отношения двух братьев, а братья ругаются, держат обиды, не могут найти общий язык, но остаются братьями. Война России и Украины - это геополитическая катастрофа, трагедия двух славянских народов. Война должна закончиться, и поэтому нужны переговоры. Это в будущем. А сейчас Москва тушит пожар войны. Сбылась американская мечта - украинские солдаты на натовской технике ведут бои на российской земле, и настроены продолжать наступление.



Чем может помочь России наш Кыргызстан в подобной критической ситуации? В первую очередь, это оказание гуманитарной помощи, принятие беженцев и пострадавших для их реабилитации в Кыргызстане. Во-вторых, политическая помощь. МИД КР мог бы выступить с призывом к Киеву и Москве прекратить боевые действия, призвать стороны к мирному диалогу. Да, заявление кыргызского МИД не остановит бойню, но это лучше, чем молчать. В-третьих, это военная помощь. Кыргызстан в состоянии направить в Россию сводную бригаду министерства обороны для выполнения конкретных задач. А именно - кыргызские военные могут оказать содействие россиянам в защите стратегических объектов в Московской области, участвовать в охране блокпостов на трассах, ведущих в российскую столицу, обеспечивать безопасность автоколонн беженцев при эвакуации из зоны боевых действий, проводить разминирование неразорвавшихся мин и снарядов. МЧС Кыргызстана под силу развернуть в Курской области палаточный городок на 500-1000 человек, обеспечить их полевой кухней, что тоже является помощью.



Малая помощь всегда воспринимается как большая. Нельзя все время получать блага от союзника, нужно уметь и отдавать. Известный кыргызский поэт Алымкул Осмонов написал когда-то следующие слова: "Россия - мне мать родная. Его слова сегодня выглядят пророческими, ведь в современной России проживает уже третье поколение кыргызстанцев"", - заявил эксперт.