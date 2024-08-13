 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 14.08.2024
12:58  Скончался зампред Совета министров Казахской ССР Шангерей Жаныбеков
12:56  Мишустин уволил главу Росмолодежи
12:23  Армия Германии начала реабилитацию нацистских преступников
12:22  Японский премьер Кисида объявил о своей скорой отставке. Вопрос решен
12:08  Что делать с украинским ядерным терроризмом
12:06  Младшая дочь президента Узбекистана Шахноза стала первым зампредом Национального паралимпийского комитета
11:59  Препаратная борьба: лекарство из Индии вывели на рынок РФ по подложным документам

11:25  В руководстве Израиля произошел раскол из-за споров о войне с "Хезболлой"
11:17  Медербек Корганбаев: Кыргызстан может оказать военную помощь России
10:35  УкрАрмия продолжает занимать курские села
10:29  Вернуть государство "в родную гавань"! - Михаил Делягин
09:24  В гауляйтеры Курской области просится экс-придворный галерист Марат Гельман
08:21  КазАнтикор объявил в розыск бывшего зятя премьера Карима Масимова
06:59  В Грузии объявили охоту на национал-предателей, - Артур Аваков
06:56  Израиль опасается открытия иорданского фронта, - И.Субботин
05:31  Мьянма. "Армия Аркана" атаковала дронами мусульман-рохинджа - 200 погибших
05:30  "В Афганистане доминирует клан муллы Хайбатуллы", - "президент" Амрулла Салех
01:08  ООН провалила миссию по Палестине из-за давления США
01:00  Курский перелом, - репортаж военкора Коца
00:54  Петр Акопов: Борьба с Западом за Украину - это борьба за Россию будущего
00:44  Путин пообщался с "президентом" фейковой автономии
00:33  Война в Газе обнажила кризис в выработке новых "правил конфронтации", - НГ
00:02  Путин допустил три ошибки.., - Яков Кедми
00:00  В премьеры Франции рвется вождь "леваков" открытая лесбиянка Люси Касте
Вторник, 13.08.2024
18:34  Авантюра президента Видодо. Будущая столица Индонезии рискует превратится в заброшенный город
18:25  Казахстанское озеро Балхаш стремительно мелеет
18:23  В Иране приступили к формированию правительства
18:21  Гиперзвуковая дорожка: Тайвань приступил к созданию оружия для сдерживания КНР
18:20  Пользуясь Курской авантюрой укров РосАрмия ускорила освобождение Донбасса
18:19  Директор школы в Наманганской области заставила учителей убирать сорняки в школьном дворе
18:17  Литий как предлог. В Сербии вспыхнули протесты из-за редкого металла
15:29  О где же ты, Иран! Израиль и США ждут скорого нападения, - Къ
15:15  Проамериканские курды из SDF осадили и штурмуют северо-сирийские города
13:55  Тимофей Бордачев: США на Ближнем Востоке повторяют ошибки СССР
13:52  Ирина Алкснис: Победа требует долгой воли
13:39  Начались поставки нефти из Казахстана в Германию по "Дружбе"
13:11  Экс-минсельхоз Узбекистана Воитов идет под суд. С большой группой подельников
13:06  "Этот украинский прорыв будет описан историками таинственной войны..," - А.Проханов
12:57  Пошедшему против мейнстрима Кеннеди-младшему судом запретили регистрацию на выборах в штате Нью-Йорк
12:10  Россия может принять законы, запрещающие мигрантам работать практически везде. Что, если все они вернутся в Таджикистан?
12:05  В Киргизии в работе на узбекскую мафию подозревают экс-главу Таможни генерала Айдарова
11:36  В Ираке хотят официально снизить брачный возраст для девочек до девяти лет
11:02  Венгерская рапсодия для трубы с нефтью. Киев спровоцировал новую эскалацию энергетического кризиса в Европе, - МК
10:33  Бокс убрали из программы Олимпиады-2028. МОК продолжает идиотничать
10:19  Где разведка, где укрепления? У генерала Гурулева много вопросов к генералу армии Шойгу
10:10  "Газпром" продолжает подавать газ на Украину - на $110 млн. за 5 дней. Миру - мир
10:03  Правда о вторжении в Курскую область, - Царьград
09:33  Террористы расшатывают альянс Пекина с Исламабадом, - В.Скосырев
09:13  Трамп назвал самую большую угрозу человечеству - это "ядерное потепление" (интервью Маску)
09:00  На Украине применяется химическое оружие?
08:59  Фигура молчания: ХАМАС отказался участвовать в переговорах с Израилем
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В руководстве Израиля произошел раскол из-за споров о войне с "Хезболлой"
11:25 14.08.2024

В руководстве Израиля произошел раскол из-за споров о необходимости атаки на ливанскую "Хезболлу". Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

"Внутри Израиля есть раскол. Некоторые считают, как министр обороны Йоав Галлант, что сейчас самое время для прекращения огня в Газе, которое приведет к освобождению заложников и поможет снять напряженность на северной границе, чтобы тысячи израильтян могли вернуться оттуда домой. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не хочет войны, но пообещал "большую плату" в ответ на атаку", - пишет издание.

При этом растет количество действующих и бывших сотрудников службы безопасности, а также центристов, правых и крайне правых политиков, которые считают, что Израилю необходимо предпринять "наступательные действия" в отношении "Хезболлы".

По словам неназванных израильских чиновников, руководство северного командования страны, ответственного за защиту границы с Ливаном, настаивает на более агрессивном подходе к "Хезболле", чем тот, которого Израиль придерживался ранее.

12 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что дежурные силы ПВО засекли около 30 ракет, выпущенных из Ливана в сторону области кибуца Кабри, расположенного на севере израильского государства.

Источник - Лента.Ру
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1723623900


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Олжас Бектенов: Правительство твердо стоит на позиции экономического патриотизма
- Лебедь, рак и щука: подготовка кадров
- Кадровые перестановки
- Сообщение об итогах выборов акима Актогайского района Карагандинской области, состоявшихся 11 августа 2024 года
- Выстрелы в ночи
- Азат Перуашев посетил ряд предприятий Алматы и Алматинской области
- В МЧС состоялось расширенное заседание Коллегии
- Строительство АЭС решит вопрос дефицита электроэнергии – в Талдыкоргане состоялись публичные обсуждения
- Выявлены коррупционные риски в сфере финансирования науки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  