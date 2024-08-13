В руководстве Израиля произошел раскол из-за споров о войне с "Хезболлой"

11:25 14.08.2024

В руководстве Израиля произошел раскол из-за споров о необходимости атаки на ливанскую "Хезболлу". Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.



"Внутри Израиля есть раскол. Некоторые считают, как министр обороны Йоав Галлант, что сейчас самое время для прекращения огня в Газе, которое приведет к освобождению заложников и поможет снять напряженность на северной границе, чтобы тысячи израильтян могли вернуться оттуда домой. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не хочет войны, но пообещал "большую плату" в ответ на атаку", - пишет издание.



При этом растет количество действующих и бывших сотрудников службы безопасности, а также центристов, правых и крайне правых политиков, которые считают, что Израилю необходимо предпринять "наступательные действия" в отношении "Хезболлы".



По словам неназванных израильских чиновников, руководство северного командования страны, ответственного за защиту границы с Ливаном, настаивает на более агрессивном подходе к "Хезболле", чем тот, которого Израиль придерживался ранее.



12 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что дежурные силы ПВО засекли около 30 ракет, выпущенных из Ливана в сторону области кибуца Кабри, расположенного на севере израильского государства.