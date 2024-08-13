Японский премьер Кисида объявил о своей скорой отставке. Вопрос решен

12:22 14.08.2024

Премьер Японии отказался от выдвижения на новый срок

Премьер-министр Японии Фумио Кисида не будет выдвигаться на второй срок на выборах председателя правящей партии в сентябре 2024 года и, таким образом, покинет пост главы правительства. Такое решение он принял на фоне череды политических скандалов.



Премьер-министр Японии Фумио Кисида не будет баллотироваться на второй срок в качестве лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) в сентябре, сообщает The Japan Times.



Такое решение Кисида принял на фоне падения рейтингов правительства из-за череды скандалов, особенно скандала с присвоением политических пожертвований в ЛДП осенью прошлого года. Тогда в отставку ушли несколько министров, а также генеральный секретарь Кабмина и правая рука Кисиды Хирокадзу Мацуно.



"Самый простой способ ясно показать, что ЛДП изменилась, - это уйти в сторону. Я не буду принимать участие в предстоящих выборах председателя", - заявил Кисида на пресс-конференции в своей резиденции 14 августа.



"Правительство не сможет продвигать ключевые политические решения, если не будет достаточного доверия к политике и политикам", - объяснил он.



Премьер отметил, что поддержит любого, кто будет избран главой партии как "рядовой член".



"Как лидер партии, я без колебаний беру на себя ответственность за то, что сделали ее члены", - сказал Кисида, добавив, что думал об уходе с тех пор, как всплыл скандал с пожертвованиями, и ждал подходящее время, чтобы сделать заявление.



Опрос японского телеканала NHK показал, что уровень поддержки Кисиды упал до 25% в августе. В ноябре, до начала скандала, этот показатель составлял 29%.



В опросе, проведенном газетой Asahi Shimbun в июле, 74% респондентов заявили, что не хотят, чтобы Кисида оставался на своей должности после сентябрьских выборов лидера партии.



Кто станет президентом партии и, почти наверняка, премьер-министром, пока неясно, пишет The Japan Times. Кандидатам необходимо получить не менее 20 одобрений от коллег-законодателей, чтобы баллотироваться на выборах.



67-летний Фумио Кисида был избран лидером ЛДП в сентябре 2021 года. В том же году он занял пост премьер-министра Японии. До этого он занимал должности главы Минобороны и министра иностранных дел.

9−12 августа Кисида должен был посетить Казахстан, Узбекистан и Монголию, но отменил визит в связи с предупреждением о возможном мощном землетрясении в Японии.