Мишустин уволил главу Росмолодежи

12:56 14.08.2024

Премьер Мишустин освободил от должности главу Росмолодежи Ксению Разуваеву



Разуваева объяснила уход с поста семейными обстоятельствами. Врио главы Росмолодежи стал Денис Аширов, с 2022 года он был заместителем главы ведомства. В прошлом работал в Минобрнауки



Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Ксению Разуваеву от должности главы Росмолодежи, врио главы ведомства назначен Денис Аширов, следует из распоряжений главы правительства.



