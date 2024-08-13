Скончался зампред Совета министров Казахской ССР Шангерей Жаныбеков

12:58 14.08.2024

В Алматы скончался 100-летний ветеран ВОВ Шангерей Жаныбеков



Прощание с ветераном Великой Отечественной войны прошло в Алматы, сообщает Zakon.kz.



Шангерей Жаныбеков был награжден многочисленными орденами и медалями. Cреди них орден Отечественной войны II степени, две медали "За отвагу", чехословацкая медаль "За активное участие в антифашистской борьбе", орден Октябрьской революции, четыре ордена Трудового Красного Знамени, орден "Дружбы народов", две Почетные грамоты Верховного Совета КазССР, орден "Кұрмет" и орден "Парасат" Республики Казахстан. Жаныбеков также являлся Почетным гражданином Алматы.



Церемония погребения ветерана прошла на кладбище "Кенсай" со всеми воинскими почестями и ритуалами. На мероприятии присутствовали военнослужащие Алматинского гарнизона, Управления по делам обороны Медеуского района, председатель Алматинского филиала РОО "Ветераны Вооруженных сил" Тулеген Мустафин, ветераны ВС РК.



Шангерей Жаныбеков родом из Костанайской области. Он родился в ауле Карпык Денисовского района. В раннем возрасте потерял обоих родителей. Осиротевшего мальчика взяли на воспитание родственники.



После окончания Кустанайского медицинского училища в сентябре 1942 года Шангерей Жаныбеков был призван в ряды Советской армии в качестве военфельдшера. Оказывал помощь раненым на Брянском, Степном и Втором Украинском фронтах. Участвовал в освобождении Белгорода, Харькова, Полтавы, Кременчуга, Кировограда, в Корсунь-Шевченковской и Ясско-Кишиневской операциях, а также в боях против немецко-фашистских войск на территории Румынии, Венгрии, Чехословакии и Австрии.



После увольнения в запас Шангерей Жаныбеков продолжил свою трудовую деятельность. Был первым секретарем Кустанайского горкома и вторым секретарем Кустанайского обкома партии. В 1976 году был назначен заместителем председателя Совета министров Казахской ССР.



Даже в пенсионном возрасте Шангерей Жаныбеков трудился во благо страны. Он возглавлял Республиканское общество по культурным связям с казахами за рубежом, был председателем Казахского республиканского Совета ветеранов войны и труда, а затем членом Президиума этого совета.



На церемонии прощания с достойнейшим гражданином Казахстана многие отметили, что жизненный путь Шангерея Жаныбековича – яркий пример мужества, самоотверженности и верности Родине.



"Его вклад в победу над фашизмом и послевоенное развитие Казахстана будет навсегда сохранен в памяти народа", – отметили присутствующие.



16 июня 2024 года ветеран ВОВ Шангерей Жаныбеков отметил 100-летний юбилей. Свое поздравление ветерану направил премьер-министр Олжас Бектенов, который отметил заслуги фронтовика, его несомненный вклад в развитие общества и становление Казахстана. Также Шангерея Жаныбекова поздравил аким города Алматы Ерболат Досаев, вручив орден "Барыс" I степени – им ветеран награжден Указом главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, активное участие в государственной и общественной деятельности.



Редакция Zakon.kz выражает искренние соболезнования семье и близким Шангерея Жаныбекова.



Оксана Житникова