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Bild: Бандеровцы начали применять в Донбассе британских робото-псов
13:49 14.08.2024

ВСУ начали применять британских робопсов в Донбассе
Bild: ВСУ задействовали несколько десятков британских робопсов
Робопсы BAD.2 британского производства используются украинскими военными в Донбассе в качестве разведчиков. По данным Bild, сейчас на вооружении ВСУ порядка 30 таких роботов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) задействовали несколько десятков собак-роботов BAD.2 от британской Brit Alliance в Донбассе, рассказал Bild глава компании Кайл Торберн.

Как утверждает издание, эти робопсы уже доказали свою эффективность. Такие роботы управляются оператором и способны выполнять задачи по разведке, обнаруживать мины-ловушки, а также проникать в траншеи, окопы и здания, куда не может попасть летающий дрон.

"Мы были обеспокоены все более частыми сообщениями о потерях на фронте из-за вражеских дронов. Поэтому мы изучили возможности более безопасного решения для разведзадач в зонах повышенного риска. [...] Результаты поразительны. Наши собаки-роботы выполняют разведзадачи на передовой, снижая риск для солдат-людей. Это не только повышает эффективность боевых действий, но и укрепляет моральный дух армии", - заявил Торберн.

По данным Bild, сейчас на фронте более 30 таких собак. Благодаря противотепловому камуфляжу от немецкой Concamo их практически невозможно обнаружить в тепловизоры. Робопсы могут передвигаться почти бесшумно со скоростью до 15 км/ч и действуют в радиусе 3,5 км в течение максимум пяти часов. Их стоимость в зависимости от модификации составляет от €4000 до €8000. Первыми робопсов испытали бойцы 28-й бригады ВСУ, отмечает издание.

В ВСУ признали, что атака в Курской области не облегчила бои в Донбассе

С начала года Минобороны России сообщило о десятках взятых населенных пунктов на территории ДНР, крупнейшим из которых стал город Авдеевка. В сводке за 12 августа министерство сообщило о наращивании темпов наступления в ДНР: российская армия заняла село Лисичное в ДНР, также установлен контроль над городскими кварталами в Красногоровке. Кроме того, "завершается зачистка" населенных пунктов Ивановка, Сергеевка, Макеевка, Кирово, Артемово и Желанное, добавили в военном ведомстве.

Как рассказали The New York Times (NYT) украинские военные, несмотря на то что российским силам приходится отражать атаки ВСУ в Курской области, положение на других направлениях для ВСУ не облегчилось. Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов ранее сегодня сообщил, что в наступлении под Курском ВСУ задействовали более 11 тыс. военных, однако главная цель операции - взятие под контроль Курской АЭС - оказалась провалена. Теперь, по его словам, украинские военные предпринимают попытки окопаться, чтобы "избежать уничтожения".

Источник - РБК
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