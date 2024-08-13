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Андрей Школьников: Причины гибели цивилизаций и держав
14:46 14.08.2024

проблемы начинаются, когда уровень потребления системно и значительно превышает получаемый поток природных ресурсов
Андрей Школьников

В истории человечества существует множество примеров вырождения и гибели могучих цивилизаций и стран, где даже не было намека на сильные удары извне. Точнее, последние присутствовали, но напоминали робкое приближение падальщиков, опасающихся даже рефлекторных, предсмертных ударов гиганта. Историю пишут выжившие, отчего столь много в ней великих завоевателей, вся заслуга которых – первыми пришли после краха и смогли построить примитивное варварское королевство на руинах более развитой империи.

Среди внутренних причин вырождения и гибели можно выделить две основные – падение пассионарности и исчерпание естественных производительных сил (далее - ЕПС): природных ископаемых, энергетики, почв, пресной воды и др. доступных на существующем технологическом уровне развития. Про пассионарность говорилось много, но, как показывает история и практика, если не запускать ситуацию до 5-6 поколения по Ибн-Хальдуну, а до этого доходит редко (100-150 лет без войн), приход внешних завоевателей хорошо встряхивает общество и этническую систему.

Примером глубокого вырождения является современная Западная Европа, но даже она имела бы шансы на возрождение, пройдя через чреду войн и конфликтов, умывшись своей и вражеской кровью, если бы не ЕПС. Падение Римской империи произошло не только из-за проблем с пассионарностью населения, для подобных держав это среднесрочные, решаемые вопросы, банально закончились природные ископаемые.

В первые столетия своей истории Рим получил в свое пользование большое количество актуальных в тот период природных ресурсов, смог их добывать и вводить в оборот. Одна история с золотыми рудниками в Испании, когда смывали целые горы, настоящий прорыв. Если в самой Италии месторождений было мало, то провинции оказались ими богаты. Речь идет не только и не столько о монетарных, драгоценных металлах - золоте и серебре, к которым часто пытаются свести вопрос. Возникший дефицит и ограничения в части металлов, древесины, продуктов питания были важнее монетарных вопросов. Системные проблемы начались по мере исчерпания месторождений. Существующие технологии, а точнее отсутствие прорыва, не позволили перейти к разработке более сложных месторождений (шахты вместо карьеров, бедная порода и др.) или решать проблемы за счет колоний (низкая логистическая и военная связанность).

Отсутствие ресурсов привело не просто к снижению потребления и попыткам государства затянуть пояса, а подорвало основу экономики, разрушив связанность провинций. Перенос центра империи на восток – стал ответом не только на необходимость снижения управленческого плеча, но уходом в регионы, где естественные природные силы не были выбраны и истощены.

Вопрос выживания любого государства в долгосрочной перспективе – наличие основы, фундамента из ЕПС, лучше на своей территории, но можно и на зависимых, союзных. С экономической точки зрения добыча сланцевых нефти и газа нецелесообразна, но с точки зрения устойчивости США – явный приоритет. В начале XXI в. Запад столкнулся с сюжетом Римской империи, когда территории Европы, а может и США, если не удастся сохранить контроль над Латинской Америкой, нужно будет бросать, перебираясь в Австралию. Своих ЕПС для существующего уровня затрат давно нет, контроль над чужими – утрачивается.

Проблемы начинаются, когда уровень потребления державы системно и значительно превышает получаемый поток природных ресурсов (внутренний и внешний). При этом не важно, каким является финансовое сальдо, важно именно истощение и снижение доступности. Экономика страны-эмиссионного центра может продолжать получать природные ресурсы, имея отрицательное финансовое сальдо и громадный долг, но это контролируемый процесс, а вот когда теряется контроль над течением физических потоков, начинаются настоящие, а не виртуальные проблемы. При образовании системного и нарастающего дефицита, доступны следующие варианты:

▪️ захват, присвоение и введение в свой оборот внешних, чужих ресурсов (возможно в результате любого типа войн);

▪️ игнорирование проблем, с последующей катастрофой;

▪️ технологическая революция, увеличивающая количество и эффективность использования доступных используемых ресурсов;

▪️ управленческая революция, повышающая эффективность от использования имеющегося количества ресурсов (например, переход от свободного рынка, к плановой экономике);

▪️ технологическая и управленческая революция, меняющая структуру использования ресурсов (например, смена уклада).

Мир-система Pax Americana распадается, чем больше страна была интегрирована и специализирована, тем глубже будет просадка из-за разрушения связанности и утраты доступа к привычному комплексу ЕПС в рамках обмена / ограбления. В ближайшие годы практически все страны столкнутся с дефицитом, но каждая по-своему. Попытки решить будут стандартны – получить "свое" силой и/или до последнего прятаться от проблем, а далее развернется эпоха войн и катастроф, которую большинство будет до последнего не замечать.

Последние три варианта требуют сильного субъектного, прорывного действия, не просто так используется понятие "революция", простыми реформами и инновациями подобные вопросы не решить. Этот путь будет нетипичен, ведь нужно не только пойти по нему, но и иметь возможность защититься от активности соседей, а если сил на такое хватает, то возникает соблазн ее применить для захвата.

Можно выделить общий для мира тренд. Одни страны полностью ему покорятся, другие смогут избежать или снизить влияние. В ближайшие 7-10 лет торговля между странами резко сократится, потоки обмелеют, а некоторые просто иссякнут, исчезнут привычные правила игры и соотношения цен, трудоемкость, сложность и риски каждой сделки вырастут кратно. Доллар, как старшая мировая валюта обесценится, в зависимости от политики ФРС / США будет запущена инфляция, бартерные схемы и/или введен частичный запрет на хождение.

Уровень потребления сильно упадет, производственный сектор и отдельные страны массово будут разоряться. Последние от безысходности станут более склонны к рисковым методам решения, ввязываясь в авантюры в стиле "пан или пропал", грабя скрыто, нарушая обязательства, или нападая открыто. В странах, где ситуацию удастся стабилизировать, окажется, что осталось мало промышленности и технологий, но очень много желающих и научившихся воевать, пусть и плохо. Где стабилизировать не удастся, не будет даже этого.

Повсеместно произойдет снижение качества и стандартов жизни, страны, что смогут взять общественную сферу под контроль, повысив эффективность потребления (уйти от свободного рынка, снизить коррупцию и т.д.), получить доступ к нужному объему ЕПС, станут метрополиями панрегионов или региональными державами. Во второй половине 30-х гг. они встанут перед необходимостью революционных, прорывных изменений в технологиях и управлении, т.е. переходу в 6-й технологический уклад.

И, да, оценка естественных производительных сил является важным фактором при рассмотрении моделей для человечества, которому станет мало планеты, но это уже история конца XXI в. …)))

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1723635960


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