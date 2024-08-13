Лебедь, рак и щука: подготовка кадров KZ, - Данияр Ашимбаев

14:56 14.08.2024

Лебедь, рак и щука: подготовка кадров

Д.Ашимбаев: Инженерные и аграрные специальности не востребованы и непопулярны. Молодежь их не рассматривает ни с точки зрения социального лифта, ни с точки зрения трудоустройства вообще.



Данияр Ашимбаев, 13 августа



Итоги распределения грантов по гособрзаказу в этом году весьма интересны.

Самый высокий конкурс показали следующие специальности: стоматологи, международники, учителя физкультуры, переводчики, психологи, дизайнеры, юристы, учителя иностранных языков, учителя рисования, криптологи. Приоритеты молодежи вполны понятны.

А вот самые непопулярные специальности: транспортное строительство, технологи, инженеры-механики, социальные педагоги, животноводы, инженеры-химики, текстиль и рыбное хозяйство.

Если конкурс на стоматологов - 35 человек на место, то на транспортное строительство - 0,03 человека на место.

О чем это говорит?



Дело не просто в отсутствии системы профориентирования, но и в том, что инженерные и аграрные специальности не востребованы и непопулярны. Молодежь их не рассматривает ни с точки зрения социального лифта, ни с точки зрения трудоустройства вообще.

Многие из популярных профессий относительно просты и неплохо капитализированы. Мы не можем осуждать тех, кто их выбрал.

А вот популяризация инженерных и аграрных специальностей, самих профессий стоит достаточно остро.



Государство уже не первый раз провозглашает ценности труда своими приоритетами, но, видимо, весь пар уходит в пропаганду.

Идеи "общества всеобщего труда" и социальной модернизации, объявленные Назарбаевым 12 лет назад, вновь были актуализированы Токаева через десять лет. И это не "плагиат из Старого Казахстана", а насущная проблема, которая нуждается в работающей и эффективной системе анализа и управления.



Но убедить молодежь получить инженерное образование мало. Специалисты нуждаются в соответствующих рабочих местах, а это зависит от индустриализации, которая остается на бумаге. Да и вечные проблемы социальной заботы о молодых специалистах.

Помнится, однажды начали массово готовить химиков, а обещанная супер-мега-химическая промышленность осталась на бумагах. Не эти ли химики сейчас работают в подпольных лабораториях по изготовлению "синтетики". А многочисленные IT-специалисты? ЧЯвно немалое их число занимается интернет-мошенничеством?

И здесь мы выходим на проблему, которую государство не просто не может решить, но даже и актуализировать.



Уже не раз говорилось о проблемах с анализом, планированием, реализацией и контролем - т.е. с управлением вообще.

Но есть и фактор ведомственности, когда каждое отдельное министерство видит только свою часть общей проблемы, но категорически не хочет (и не может) выработать единый подход к ее решению. Каждая отдельная часть становится самоцелью.

Отчасти для этого сидят 7 вице-премьеров, аппарат правительства и десятки МВК, которые и должны сводить все и всех вместе. И, видимо, многое сводят. Но ситуация с образованием, наукой, отраслями, регионами и ресурсами остается нерешаемой.