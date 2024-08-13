|Беспилотник минобороны Кыргызстана упал на Иссык-Куле
15:33 14.08.2024
14 августа. КазТАГ - Беспилотник министерства обороны Кыргызстана упал на Иссык-Куле, сообщает Kaktus.media.
"Сегодня, 14 августа, в селе Тамчы Иссык-Кульской области упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА)", - говорится в сообщении.
В пресс-службе международного аэропорта "Манас", к которому относится и аэропорт "Тамчы", редакции сообщили, что летательный аппарат принадлежит минобороны Кыргызской Республики.
Сообщается, что на месте падения аппарата работают два пожарных расчета. МЧС пока не дало никакой информации.