Токаев наградил казахстанских олимпиоников и их тренеров высокими орденами

19:28 14.08.2024

Касым-Жомарт Токаев наградил спортсменов и тренеров за достижения на Олимпийских играх в Париже

Президент , фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 19:00 Фото: Акорда

Указом Президента Касым-Жомарта Токаева группа спортсменов и тренеров национальной сборной за высокие спортивные достижения на ХХХIII летних Олимпийских играх в Париже награждена государственными наградами, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, госнаграды получили следующие спортсмены и тренеры:



Орденом "Барыс" І степени:



Сметов Елдос Бактыбайулы – спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, Жамбылская область;

Орденом "Барыс" ІІІ степени:



Мельниченко Юрий Васильевич – тренер РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, Карагандинская область;

Орденом "Парасат":



Джилгелдиев Галымжан Джамбулбекович – тренер КГКП "Школа высшего спортивного мастерства", Жамбылская область;

Еркебаев Аскар Берикбаевич – тренер РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Астана;

Жадраев Демеу Нурдаулетович – спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, область Жетісу;

Ким Александр Томович – тренер РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;

Коныратов Боранбек Темиргалиевич – тренер КГУ "Областная школа высшего спортивного мастерства", Алматинская область;

Курбанов Нариман Хусанжанович – спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;

Курбанов Хусанжан Шарипович – тренер РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;

Қырғызбаев Ғұсман Даниярұлы – спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;

Оралбай Нурбек Рахатулы – спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Астана;

Сулейменов Нурбол Нуриевич – тренер РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;

Орденом "Құрмет":



Альсенов Алмаз Женысович – советник президента Международной федерации дзюдо, город Астана;

Камеков Долкунжан Турсунович – тренер РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;

Қызайбай Назым Абайқызы – спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;

Ле Александра Георгиевна – спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;

Насиев Ермек Кадырбекович – старший тренер ГККП "Специализированная школа высшего спортивного мастерства", город Алматы;

Насонов Геннадий Романович – старший тренер ГККП "Специализированная школа высшего спортивного мастерства", город Алматы;

Сатпаев Ислам Назарғожаұлы – спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;

Скиба Вероника Викторовна – старший тренер ГККП "Специализированная школа высшего спортивного мастерства", город Алматы.

Кроме того, благодарность Президента объявлена главному тренеру национальной сборной по пулевой стрельбе Ольге Довгун и советнику президента Международной федерации дзюдо Асхату Житкееву.



Напомним, в Париже завершились XXXIII летние Олимпийские игры. В главном соревновании четырехлетия сборная Казахстана завоевала одну золотую, три серебряные, три бронзовые медали и заняла 43-е место в общекомандном зачете.



Золотую медаль в копилку страны принес казахстанский дзюдоист Елдос Сметов, выступавший в весовой категории до 60 кг.



Наш соотечественник, завоевавший "серебро" на Олимпиаде в Рио в 2016 году и "бронзу" в Токио в 2021 году, в этом году покорил вершину Олимпа в Париже и принес золотую медаль. Таким образом, Сметов стал первым олимпийским чемпионом по дзюдо.



Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов, борец греко-римского стиля Демеу Жадраев (77 кг) и боксер Нурбек Оралбай (80 кг) завоевали серебряные медали на Олимпиаде в Париже.



Представитель греко-римской борьбы Демеу Жадраев впервые за 20 лет в истории Олимпийских игр вышел в финал в данном виде спорта и завоевал второе место. В свою очередь, Нариман Курбанов стал первым спортсменом в истории спортивной гимнастики Казахстана, завоевавшим медаль на Олимпиаде. Нурбек Оралбай представлял сборную Казахстана по боксу и принес стране второе место на Олимпийских играх.



Стрелки Ислам Сатпаев и Александра Ле (смешанные командные соревнования по пулевой стрельбе), дзюдоист Гусман Кыргызбаев (66 кг) и боксерша Назым Кызайбай (50 кг) стали бронзовыми призерами Олимпиады в Париже.



Ирина Мишура