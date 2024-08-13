|Токаев наградил казахстанских олимпиоников и их тренеров высокими орденами
19:28 14.08.2024
Касым-Жомарт Токаев наградил спортсменов и тренеров за достижения на Олимпийских играх в Париже
Президент , фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 19:00 Фото: Акорда
Указом Президента Касым-Жомарта Токаева группа спортсменов и тренеров национальной сборной за высокие спортивные достижения на ХХХIII летних Олимпийских играх в Париже награждена государственными наградами, сообщает Zakon.kz.
По данным Акорды, госнаграды получили следующие спортсмены и тренеры:
Орденом "Барыс" І степени:
Сметов Елдос Бактыбайулы – спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, Жамбылская область;
Орденом "Барыс" ІІІ степени:
Мельниченко Юрий Васильевич – тренер РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, Карагандинская область;
Орденом "Парасат":
Джилгелдиев Галымжан Джамбулбекович – тренер КГКП "Школа высшего спортивного мастерства", Жамбылская область;
Еркебаев Аскар Берикбаевич – тренер РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Астана;
Жадраев Демеу Нурдаулетович – спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, область Жетісу;
Ким Александр Томович – тренер РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;
Коныратов Боранбек Темиргалиевич – тренер КГУ "Областная школа высшего спортивного мастерства", Алматинская область;
Курбанов Нариман Хусанжанович – спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;
Курбанов Хусанжан Шарипович – тренер РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;
Қырғызбаев Ғұсман Даниярұлы – спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;
Оралбай Нурбек Рахатулы – спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Астана;
Сулейменов Нурбол Нуриевич – тренер РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;
Орденом "Құрмет":
Альсенов Алмаз Женысович – советник президента Международной федерации дзюдо, город Астана;
Камеков Долкунжан Турсунович – тренер РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;
Қызайбай Назым Абайқызы – спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;
Ле Александра Георгиевна – спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;
Насиев Ермек Кадырбекович – старший тренер ГККП "Специализированная школа высшего спортивного мастерства", город Алматы;
Насонов Геннадий Романович – старший тренер ГККП "Специализированная школа высшего спортивного мастерства", город Алматы;
Сатпаев Ислам Назарғожаұлы – спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;
Скиба Вероника Викторовна – старший тренер ГККП "Специализированная школа высшего спортивного мастерства", город Алматы.
Кроме того, благодарность Президента объявлена главному тренеру национальной сборной по пулевой стрельбе Ольге Довгун и советнику президента Международной федерации дзюдо Асхату Житкееву.
Напомним, в Париже завершились XXXIII летние Олимпийские игры. В главном соревновании четырехлетия сборная Казахстана завоевала одну золотую, три серебряные, три бронзовые медали и заняла 43-е место в общекомандном зачете.
Золотую медаль в копилку страны принес казахстанский дзюдоист Елдос Сметов, выступавший в весовой категории до 60 кг.
Наш соотечественник, завоевавший "серебро" на Олимпиаде в Рио в 2016 году и "бронзу" в Токио в 2021 году, в этом году покорил вершину Олимпа в Париже и принес золотую медаль. Таким образом, Сметов стал первым олимпийским чемпионом по дзюдо.
Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов, борец греко-римского стиля Демеу Жадраев (77 кг) и боксер Нурбек Оралбай (80 кг) завоевали серебряные медали на Олимпиаде в Париже.
Представитель греко-римской борьбы Демеу Жадраев впервые за 20 лет в истории Олимпийских игр вышел в финал в данном виде спорта и завоевал второе место. В свою очередь, Нариман Курбанов стал первым спортсменом в истории спортивной гимнастики Казахстана, завоевавшим медаль на Олимпиаде. Нурбек Оралбай представлял сборную Казахстана по боксу и принес стране второе место на Олимпийских играх.
Стрелки Ислам Сатпаев и Александра Ле (смешанные командные соревнования по пулевой стрельбе), дзюдоист Гусман Кыргызбаев (66 кг) и боксерша Назым Кызайбай (50 кг) стали бронзовыми призерами Олимпиады в Париже.
Ирина Мишура